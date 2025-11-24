Góc khuất của nàng hậu 2 lần làm dâu giới siêu giàu: Có sung sướng như người đời tưởng tượng?

Nhắc tới Chu Linh Linh, công chúng thường nghĩ ngay tới nàng hậu đẹp nhất một thời, đồng thời cũng là người mở đầu cho phong trào hoa hậu lấy chồng đại gia của showbiz xứ Cảng. Tuy nhiên ít ai biết, người đẹp họ Chu từng phải khốn khổ bởi những góc khuất trong giới siêu giàu, bị kiểm soát gắt gao, mất hết tự do.

Được biết, Chu Linh Linh đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hong Kong năm 19 tuổi và nhan sắc xinh đẹp của cô đã khiến cho Hoắc Chấn Đình – con cả của gia tộc họ Hoắc danh tiếng phải "chết mê chết mệt".

Cô gái xuất thân bình dân choáng ngợp trước sự theo đuổi dồn dập và hết sức xa hoa, lãng mạn, tựa như trong tiểu thuyết ngôn tình của vị tỷ phú hơn mình 12 tuổi. Chỉ sau 9 tháng quen biết, Chu Linh Linh đã nhận lời cầu hôn của Hoắc Chấn Đình và trở thành Hoa hậu Hong Kong đầu tiên lấy đại gia.

Hôn lễ của nàng hậu (tổ chức năm 1978) xa hoa tới mức khiến cho cả xứ Cảng phải chấn động, có tới hơn 4.000 vị khách, gồm toàn những "ông to, bà lớn" tới tham dự. Trang 163 cho biết, Chu Linh Linh đã nhận được sính lễ lên tới 10 triệu HKD (33,8 tỷ đồng) từ nhà chồng. Người đẹp khiến khiến cho hàng triệu cô gái phải ghen tỵ khi hoàn thành giấc mơ "cô bé lọ lem", bước chân vào giới siêu giàu.

Chu Linh Linh được mệnh danh là "Hoa hậu Hong Kong đẹp nhất" một thời và là người mở ra kỷ nguyên Hoa hậu lấy chồng đại gia.

Chu Linh Linh kết hôn với cậu cả nhà họ Hoắc - gia tộc đình đám nhất nhì giới siêu giàu xứ Cảng.

Sau khi kết hôn, Chu Linh Linh nhanh chóng sinh cho chồng 3 cậu con trai kháu khỉnh. Ai cũng nghĩ cô được hưởng cuộc sống tựa bà hoàng, được chồng đưa đi dự nhiều sự kiện quan trọng như gặp Nữ hoàng Anh, ăn cơm cùng Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế…

Thế nhưng ít ai biết, gia tộc hào môn danh giá nhất nhì xứ Cảng có quá nhiều quy tắc khắt khe, khiến Chu Linh Linh thấy "khó thở". Cô từng muốn góp vốn kinh doanh với một người bạn để "giết thời gian" thì lại bị ngăn cản vì nhà họ Hoắc quan niệm rằng phụ nữ chỉ nên ở nhà chăm lo gia đình.

Nàng Hoa hậu họ Chu là người hướng ngoại và yêu tự do, còn chồng cô luôn bận rộn với công việc, lại có phần gia trưởng, thích gò ép vợ trong những lề thói phong kiến. Những khác biệt trong tính cách, sở thích đã khiến mâu thuẫn giữa vợ chồng Chu Linh Linh ngày càng xa cách.

Không chỉ vậy, Chu Linh Linh không được nhà chồng tin tưởng, bị kiểm soát chặt chẽ, hoàn toàn không có tự do trong cánh cửa hào môn. Mỗi khi dùng những món đồ trang sức đắt đỏ trong nhà để tham dự sự kiện, nàng hậu đều phải viết giấy vay mượn, đóng dấu ký tên chẳng khác mượn đồ ở viện bảo tàng.

Chu Linh Linh bị bó buộc trong chiếc lồng son mang tên hào môn.

Điều khiến Chu Linh Linh thất vọng đến tột cùng là lùm xùm tình ái của chồng. Năm 2000, giới truyền thông chộp được khoảnh khắc ông xã Chu Linh Linh thân mật "vượt mức pickleball" với một nữ MC, khiến dân tình bàn tán xôn xao. Nàng hậu tìm đến chồng, yêu cầu một lời giải thích rõ ràng thì lại chỉ nhận được những lời cay đắng: "Anh là đàn ông mà, những chuyện thế này sao tránh được".

Quá thất vọng, Chu Linh Linh đưa con trai út rời khỏi nhà họ Hoắc, muốn chấm dứt tình cảm. Câu chuyện nàng dâu giới siêu giàu bỏ nhà ra đi khiến cả xứ Cảng phải chấn động. Bố chồng cô – "ông trùm" Hoắc Anh Đông phải tự mình ra mặt, khuyên con dâu trở về. Vì nể mặt bố chồng, Chu Linh Linh đồng ý về nhà nhưng tình cảm vợ chồng giữa cô và Hoắc Chấn Đình đã hoàn toàn nguội lạnh từ đó.

Đến năm 2005, Chu Linh Linh chính thức hoàn thành thủ tục, đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân kéo dài 27 năm với chồng đại gia. Có nguồn tin cho biết, nàng hậu này ra đi tay trắng, không hề lấy một đồng nào của nhà họ Hoắc.

Chu Linh Linh ly hôn chồng đại gia ở tuổi 46.

Đến năm 2008, Chu Linh Linh tiếp tục khiến cả Hong Kong (Trung Quốc) sốc lên sốc xuống khi lên xe hoa với một đại gia khác, đó là doanh nhân La Khang Thụy. Ai nấy đều kinh ngạc về sức hút của nàng hoa hậu, dù đã U50 vẫn khiến tỷ phú mê như điếu đổ.

Mới đây, đạo diễn Vương Tinh đã tiết lộ đôi điều về mối duyên nợ giữa Chu Linh Linh và người chồng thứ hai trên sóng livestream. Hóa ra năm đó, khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu, Chu Linh Linh không chỉ hớp hồn thiếu gia nhà họ Hoắc mà còn khiến La Khang Thụy yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Tiếc thay, đại công tử nhà họ Hoắc đã nhanh tay giành được mỹ nhân, La Khang Thụy chỉ đành ngậm ngùi nhìn Chu Linh Linh thành vợ người ta. Sau này, kể cả khi đã kết hôn, La Khang Thụy vẫn chưa thể quên được nàng hậu. Suốt nhiều năm trời, ông chỉ lẳng lặng làm bạn, ở bên lắng nghe tâm sự của Chu Linh Linh khi cô buồn khổ.

Sau khi biết gia đình Chu Linh Linh – Hoắc Chấn Đình có biến, La Khang Thụy đã ly hôn vợ, chờ đợi ngày Chu Linh Linh được tự do. Thậm chí, họ còn ước hẹn rằng, vì tôn trọng bố chồng Chu Linh Linh, đến khi ông Hoắc qua đời thì mới có thể thực sự ở bên nhau.

Tỷ phú La Khang Thụy si mê Chu Linh Linh từ thời trẻ, sẵn sàng chờ đợi bà suốt 30 năm.

Kết quả, đến năm 2008, Chu Linh Linh và La Khang Thụy tổ chức hôn lễ, chính thức về chung một nhà (bố chồng Chu Linh Linh mất năm 2006 và đến năm 2007, họ mới công khai tình yêu). Sau 30 năm chờ đợi mới lấy được nữ thần, La Khang Thụy đã chuyển ngay một nửa tài sản sang danh nghĩa của vợ, khiến ai nấy đều ồ lên kinh ngạc. Không ít người trầm trồ khen Chu Linh Linh số hưởng khi 2 lần gả vào hào môn và cuộc hôn nhân thứ hai còn "chất lượng" hơn cả lần đầu.

Hiện tại, Chu Linh Linh đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ trẻ đẹp đáng ngưỡng mộ. Cô hưởng cuộc sống ấm êm, hạnh phúc bên ông xã khiến bao người ngưỡng mộ không thôi. Mới đây, quý tử của Chu Linh Linh – cậu út Hoắc Khải Nhân vừa tổ chức hôn lễ, rước nàng dâu người Thái về dinh. Điều đáng chú ý là con dâu Chu Linh Linh có nhiều nét rất giống với cô, khiến công chúng gợi nhớ về cuộc đời drama hơn cả phim ảnh của nàng "Hoa hậu đẹp nhất" đình đám một thời.

Con dâu Thái Lan Namfon (ảnh phải) được nhận xét là có nhiều nét giống với Chu Linh Linh.

Nguồn: 163, QQ