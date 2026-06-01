Góc camera khác ghi lại nguồn cơn người phụ nữ bị xịt nước, chảy máu mắt ở Phú Thọ

Sau những lời qua tiếng lại giữa hai bên, người phụ nữ làm ở cửa hàng hải sản dùng vòi xịt nước loại áp lực cao xịt vào mặt bà bán rau.

Sáng 22/6, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ ngồi bán rau ở gần cổng chợ Xuân Hòa (phường Xuân Hoà, Phú Thọ) bị thương, máu chảy đầy mặt. Người quay cho biết một bà bán rau ven đường bị chủ cửa hàng hải sản đối diện dùng vòi xịt tăng áp phun nước vào mặt, khiến nạn nhân bị chảy máu mắt. Sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trong dư luận với hơn 2 triệu lượt xem, cùng hàng nghìn bình luận.

Đến tối 22/6, đoạn camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến đã được chia sẻ lên mạng xã hội và tiếp tục nhận được sự quan tâm, theo dõi từ số đông. Trong đoạn camera an ninh, hai người phụ nữ đã có những lời qua tiếng lợi trước khi xảy ra vụ xịt vòi nước.

Camera an ninh ghi lại diễn biến sự việc.

Chia sẻ trên Tuổi Trẻ, một lãnh đạo UBND phường Xuân Hòa cho biết công an phường đã vào cuộc và đang giải quyết vụ việc trên. Tuổi Trẻ dẫn chia sẻ của vị lãnh đạo này cho hay, khoảng 7h30' sáng 22/6, do tranh chấp chỗ ngồi bán hàng, tại khu vực cửa hàng hải sản Phương Thúy xảy ra xô xát, đánh nhau giữa bà Nguyễn Thị Q. (63 tuổi, ở xã Kim Anh, Hà Nội) với hai mẹ con chủ cửa hàng hải sản Phương Thúy là bà Nguyễn Thị Thúy (43 tuổi) cùng mẹ đẻ Nguyễn Thị Tiến (67 tuổi, cùng ở phường Xuân Hòa).

Vụ việc khiến bà Q. bị thương ở 2 mắt, sưng phù nề, bị rỉ máu ở mắt trái và tay bị thương do bị Thúy cùng bà Tiến dùng vòi xịt tăng áp phun nước gây ra. Ngay sau vụ việc, UBND phường đã chỉ đạo công an phường có mặt tại hiện trường để làm việc với các bên liên quan và hỗ trợ để gia đình bà Q. đưa bà đưa đi Viện Mắt Trung ương cấp cứu.

Ngoài ra, thông tin trên Dân Trí, ông Đào Anh Dũng - Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa (Phú Thọ) cho biết cơ quan chức năng cũng đang xem xét giấy phép đăng ký hoạt động kinh doanh của cửa hàng hải sản này. Được biết, bà Q. cư trú trên địa bàn Sóc Sơn (Hà Nội) và sang phường Xuân Hòa buôn bán.