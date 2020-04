Global Business Services: Covid-19 không thể ngăn các nhà đầu tư nước ngoài nắm bắt cơ hội kinh doanh tại Việt Nam

Tổng vốn FDI vào Việt Nam đạt 12,33 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2020, giảm 14,5% so với cùng kỳ 2019 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, theo Cục Đầu tư Nước ngoài của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên, con số này cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2018 và 2017 với lần lượt 5,8 tỷ USD và 9,2 tỷ USD.

Trong 4 tháng đầu năm đã chứng kiến ​​984 dự án đầu tư nước ngoài mới được cấp phép với tổng số vốn đăng ký là 6,78 tỷ USD, giảm 9% về số lượng dự án nhưng tăng 27% về giá trị hàng năm.

Trong số đó, dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu đã đánh dấu dự án tỷ đô đầu tiên trong năm 2020 với số vốn đầu tư là 4 tỷ USD, chiếm 59% tổng số vốn FDI đã đăng ký.

Trong khi đó, 335 dự án đang hoạt động được phép tăng vốn đầu tư hơn 3,07 tỷ USD, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 4 tháng đầu năm, các nhà đầu tư nước ngoài đã chi gần 2 tỷ USD để mua cổ phần hoặc góp vốn vào các công ty Việt Nam, giảm 65% so với năm trước.

"Covid-19 không thể ngăn các nhà đầu tư nước ngoài nắm bắt cơ hội kinh doanh tại Việt Nam. Hàng trăm nhà đầu tư đã liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về việc thành lập doanh nghiệp và mua lại các dự án hiện có tại Việt Nam", Sophie Dao, chuyên gia tư vấn đầu tư tại Global Business Services (GBS) chia sẻ.

Theo Cục Đầu tư Nước ngoài, sau 4 tháng đầu năm, khoản giải ngân FDI đạt 5,15 tỷ USD, tương đương 90,4% của năm ngoái.

Các nhà đầu tư nước ngoài cam kết rót vốn vào 18 lĩnh vực, trong đó sản xuất và chế biến dẫn đầu với gần 6 tỷ USD, chiếm 48,4% tổng số vốn. Tiếp theo là sản xuất và phân phối điện (3,9 tỷ USD); bán buôn và bán lẻ (776 triệu USD); và bất động sản (665 triệu USD) theo Cục Đầu tư Nước ngoài.

Singapore là nhà đầu tư FDI lớn nhất vào Việt Nam, với tổng vốn đầu tư đã cam kết chiếm đến 41% tổng vốn FDI tại Việt Nam, tương đương 5,07 tỷ USD. Theo ngay sau đó là Thái Lan và Nhật Bản lần lượt với 1,46 tỷ USD và 1,16 tỷ USD, tiếp theo là Trung Quốc, Đài Loan và Hàn Quốc.

Trong số 54 địa phương nhận vốn đầu tư nước ngoài trong 4 tháng đầu năm, tỉnh Bạc Liêu đứng đầu với 4 tỷ USD, Bà Rịa-Vũng Tàu xếp thứ 2 với 1,9 tỷ USD và TP.HCM đứng thứ 3 với 1,31 tỷ USD, tiếp theo là Hà Nội, Hà Nam và Bình Dương.

Tỷ trọng xuất khẩu trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 55,75 tỷ USD, tăng 1,5% so với năm 2019, chiếm 69,3% tổng giá trị xuất khẩu quốc gia trong 4 tháng đầu năm. Trong khi đó, giá trị nhập khẩu cũng tăng 3% lên 46,32 tỷ USD, chiếm 58% tổng sản lượng nhập khẩu toàn quốc. Bất chấp những tác động tiêu cực từ Covid-19, khu vực này đã đạt thặng dư thương mại 10,2 tỷ USD theo Cục Đầu tư Nước ngoài.

Nghiên cứu từ Standard Chartered dự báo rằng dòng vốn FDI sẽ giảm xuống dưới 10 tỷ USD trong năm nay nếu các lo lắng quanh Covid-19 vẫn tiếp diễn trong 6 tháng cuối năm.

Hoạt động xây dựng có khả năng sụt giảm do nền kinh tế bị suy thoái và vốn đầu tư FDI giảm. Tăng trưởng xuất khẩu có thể sẽ chậm lại do nhu cầu toàn cầu giảm sâu trong khi sản lượng nhập khẩu cũng có thể sẽ ở mức vừa phải với tốc độ tăng trưởng chậm hơn, giữ cho cán cân thương mại vẫn thặng dư trong năm 2020.