Mối quan hệ giữa giúp việc và chủ nhà từ lâu đã không chỉ dừng lại ở vấn đề người lao động - người sử dụng lao động. Bởi nó diễn ra trong không gian riêng tư của gia đình, nơi ranh giới giữa công việc, sự gắn bó và cảm xúc cá nhân rất dễ bị xóa nhòa. Chỉ cần một bên thiếu khoảng cách hoặc một hoàn cảnh đủ đặc biệt, mọi thứ có thể đi chệch khỏi khuôn mẫu ban đầu.

Câu chuyện của người phụ nữ gần 60 tuổi xuất hiện trong chương trình tư vấn giấu mặt với chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn trong talkshow trên kênh YouTube Bài Học Sống là một ví dụ điển hình cho những mối quan hệ khó nói ấy.

Giúp việc U60 nảy sinh tình cảm với ông chủ

Theo giới thiệu, người phụ nữ năm nay gần 60 tuổi nhưng chưa từng kết hôn, chuyện yêu đương cũng không có gì đặc biệt. Tuổi xuân của bà gắn liền với buôn bán ngược xuôi, làm ăn vất vả nhưng không mấy may mắn, nhiều lần đổ bể nên loanh quanh chuyện buôn bán, trả nợ rồi gây dựng sự nghiệp.

Đến khi chững lại, bà tích lũy được một chút tài sản là căn nhà nhỏ và mảnh vườn để có chốn đi về. Khi có tuổi, sức yếu, không còn theo được việc buôn bán, bà chuyển sang làm giúp việc.

Hiện tại bà làm giúp việc ở Hà Nội, trong một gia đình có 2 vợ chồng lớn tuổi. Người vợ bị tai biến, nằm một chỗ nhiều năm và gần như không còn ý thức; người chồng ngoài 70 tuổi; con cái đã trưởng thành và sống riêng. Trong nhà, người giúp việc sống chung với vợ chồng ông chủ, chăm sóc người vợ cả ngày lẫn đêm, từ cơm nước, vệ sinh, lật trở đến mọi sinh hoạt.

Nhân vật người giúp việc cần được tư vấn (Ảnh chụp màn hình)

Sống chung trong một không gian rộng, ngày ngày chỉ có 3 người - người vợ nằm liệt giường, người chồng và người giúp việc - sự gần gũi dần trở thành trò chuyện, rồi thành tình cảm. “Cái gì đến thì nó cũng đến anh ạ. Em cũng nảy sinh tình cảm với anh ấy” - bà kể lại với chuyên gia.

Khi được hỏi ai là người chủ động, người giúp việc trả lời thẳng thắn: “Có thể là từ hai phía luôn”. Hiện tại hai người đã vượt qua giới hạn, con cái của ông chủ dường như cũng nhận ra, bởi ông khá lộ liễu. Bà cũng từng đề nghị giữ ý vì người vợ vẫn còn nằm đó nhưng ông nói các con đã biết và “rất thông cảm cho bố cô đơn”.

Dù vậy, điều khiến người giúp việc khổ tâm nhất không phải dư luận hay con cái ông chủ mà là chính bản thân mình. “Không hiểu sao em nhìn thấy chị nằm đấy là em thấy có lỗi” - bà nói với chuyên gia và muốn nhờ tư vấn nên tiếp tục hay dừng lại.

Chuyên gia: “Đừng ảo tưởng đây là tình yêu hay hôn nhân”

Sau khi lắng nghe, chuyên gia Đinh Đoàn thẳng thắn nhìn nhận câu chuyện này không hiếm trong cuộc sống. Thậm chí ông cho rằng sự việc còn có phần đơn giản hơn bình thường vì người giúp việc “thân cô thế cô, tự quyết, không thuộc về ai” còn con cái ông chủ thì thông cảm cho bố.

Chuyên gia Đinh Đoàn

Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo: “Đừng trông đợi, đừng kỳ vọng đây là mối tình đời kiếp gì”. Bởi lẽ ngay cả khi người vợ qua đời thì chưa chắc người chồng đã quyết định gắn bó với người giúp việc mà khả năng cao là chọn những mối quan hệ khác trẻ hơn.

Chuyên gia so sánh sự việc: “Đây là chuyện lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Mình là xuân muộn, hoa đào nở tháng tư nhưng hoa nở muộn không có nghĩa là nên đặt cược cả đời".

Ông cũng cảnh báo một kịch bản thực tế hơn là người giúp việc từ vị trí có lương trở thành “vợ không danh phận”, không lương, cuộc sống không được bảo đảm. “Bây giờ mỗi tháng ông còn trả mình 7 - 10 triệu. Chứ mình mà giả vờ là vợ ông ấy rồi thì còn lương đâu nữa” - chuyên gia nói.

Cuối cùng chuyên gia Đinh Đoàn đưa ra lời khuyên: Ở tuổi này, người phụ nữ không cần thêm ràng buộc cảm xúc phức tạp mà tiền của mình thì giữ, nhà của mình thì giữ, sức khỏe thì giữ.

Thay vì chăm người bệnh dễ dẫn đến trầm cảm, bà có thể về quê, làm những công việc nhẹ nhàng hơn như trông trẻ, đưa đón trẻ đi học, bán xôi, bán cháo - vừa có thu nhập, vừa có niềm vui, vừa giữ được sự độc lập. Và quan trọng hơn là quay về gần họ hàng cho quãng đời sau của mình.

Nghe xong, người giúp việc vẫn còn khá bối rối xong cho biết mình đã hiểu rõ hơn con đường cần đi và tiếp tục suy nghĩ về lựa chọn cuối cùng.