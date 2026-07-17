Giúp người dân gặp nạn nhưng bị hiểu lầm rồi phát livestream trên mạng: CSGT thông tin

Người dân xung quanh không rõ câu chuyện, cho rằng lực lượng CSGT rượt đuổi một thiếu niên gây ra tai nạn và đánh người vi phạm. Thậm chí, có người còn phát livestream trên mạng xã hội.

Theo tờ Dân Trí thông tin thì vào khoảng 9h ngày 16/7, tài khoản Facebook “Thanh Lê” livestream phản ánh con mình điều khiển xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, khi phát hiện lực lượng CSGT làm nhiệm vụ đã bỏ chạy và bị truy đuổi.

Đoạn livestream kéo dài khoảng 5 phút thu hút nhiều người dân theo dõi. Hình ảnh trong clip cho thấy một thiếu niên được cho là người điều khiển xe đạp điện có nhiều vết sưng đỏ ở vùng lưng. Trong livestream, người phụ nữ được cho là mẹ của thiếu niên phản ánh con mình bị lực lượng CSGT truy đuổi, dẫn đến tai nạn và có dấu hiệu bị đánh. Sự việc trong đoạn clip xảy ra trên địa bàn xã Hoài Ân (Gia Lai).

(Ảnh cắt từ clip)

Cũng trong tối ngày 16/7, Công an xã Hoà Ân, tỉnh Gia Lai đã có báo cáo vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến cán bộ chiến sĩ là cảnh sát giao thông (CSGT).

Tờ Tiền Phong dẫn báo cáo, vào sáng cùng ngày, Tổ CSGT Trạm Tuy Phước (Tổ địa bàn Hoài Ân) tuần tra kiểm, soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thôn trên địa bàn xã Hoài Ân do thiếu tá Phạm Hoài Nam làm Tổ trưởng. Đại úy Võ Trường Sơn điều khiến xe mô tô tuần tra biến số 77A1 - 001.20 chở đại úy Đặng Đức Thông tuần tra trên các tuyến đường liên thông trên địa bàn xã.

Đến khoảng 9h10 ngày 16/7, khi tuần tra trên đường Nguyễn Tất Thành (địa phận thôn Gia Chiểu, xã Hoài Ân) hai cán bộ CSGT phát hiện Đặng Lê Quốc Thịnh (sinh năm 2009, trú xã Hoài Ân) điều khiển xe đạp điện lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành hướng đi Cầu Dợi (phường Bồng Sơn).

Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe nhưng Thịnh không chấp hành, mà tiếp tục điêu khiển xe đạp điện rẽ qua một số tuyến đường nhỏ, rồi đến đường Bùi Thị Xuân (đường chợ Mộc Bài xã Hoài Ân). Lúc này, đồng chí đại úy Sơn chở đại uý Thông đi phía sau xe của Thịnh.

Đến khoảng 9h13 cùng ngày, Thịnh điều khiển xe đạp điện đi qua đoạn giao nhau với đường Quang Trung đã va chạm với xe đạp điện của chị Võ Thị Diễm Hương (SN 2003, trú xã Hoài Ân) chở phía sau cháu Võ Ngọc Khả Ngân (SN 2024), hai xe ngã nằm trên đường.

Lúc này, tổ tuần tra CSGT vừa đến hiện trường để hỗ trợ người bị nạn và dừng phương tiện. Tuy nhiên, một số người dân cho rằng lực lượng CSGT truy đuổi gây tai nạn và đánh người vi phạm nên đã dùng điện thoại phát trực tiếp lên mạng xã hội.

Tuy nhiên, người dân xung quanh chưa hiểu đầu đuôi sự việc, lại cho rằng lực lượng CSGT rượt đuổi gây ra tai nạn và đánh người vi phạm. Thậm chí, một người số người đã phát liveastream trên mạng xã hội.

Vụ tai nạn nhẹ khiến chị Hương và cháu Ngân bị thương tích trầy, xước phần mềm; Thịnh được gia đình tới đưa đi khám, nhập viện. Qua kiểm tra hiện trường, công an tạm giữ 2 phương tiện có liên quan, tiếp tục rà soát, xác minh làm việc với những người có liên quan.