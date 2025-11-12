Giữa thời "bão giá", suất ăn bán trú của ngôi trường này từ 13 rồi lên... 14 nghìn đồng: Thịt cá rau tươi rói, đủ cả!

Khi con đi học bán trú, thứ mà phụ huynh quan tâm không chỉ là bài vở, nề nếp, mà còn là… bữa ăn trưa trong chiếc khay inox. Con ăn gì? Có đủ chất không? Có tươi không? Và tất nhiên, nếu bữa ăn vừa đảm bảo đủ tiêu chí dinh dưỡng, an toàn, phong phú, mà còn… rẻ, thì đúng là niềm hạnh phúc khó tả của bất cứ phụ huynh thời bão giá nào.

Ấy vậy mà giữa lúc giá cả ngoài chợ leo thang từng ngày, có một ngôi trường vẫn đều đặn duy trì suất ăn bán trú từ 13 nghìn rồi mới tăng lên… 14 nghìn đồng năm nay. Đáng nói, thịt cá, rau củ lúc nào cũng tươi rói, đầy đặn. Điều tưởng như "nhiệm vụ bất khả thi" ấy lại đang diễn ra ngay giữa đời sống hàng ngày.

Đó là trường tiểu học Gio Châu (Quảng Trị).

Những bữa ăn chỉ 14 nghìn đồng (Ảnh: Thanh Niên)

Học sinh ở trường chủ yếu con nhà nông nên nhà trường luôn tính toán sao cho bữa ăn của các con vẫn đủ dinh dưỡng: có thịt, cá, rau, canh… mà phụ huynh không phải gánh thêm chi phí. Đặc biệt, thực phẩm sử dụng trong ngày đều được mua trực tiếp từ chợ địa phương, tuyệt đối không dùng đồ đông lạnh. Nhờ vậy, với mức 14.000 đồng cho mỗi suất ăn, học sinh không chỉ có bữa trưa đảm bảo mà đầu giờ chiều còn được đổi món nhẹ: lúc thì cái bánh, lúc thì miếng rau câu hoặc phần trái cây tươi để bổ sung năng lượng.

Giáo viên chủ nhiệm sẽ chụp lại khay cơm trưa của học sinh rồi gửi vào nhóm lớp. Không phải để "khoe", mà để phụ huynh yên tâm tuyệt đối về bữa ăn của con mình. Đây cũng là cách nhà trường giữ sự minh bạch, để cha mẹ nhìn thấy con được ăn gì, khẩu phần ra sao và chất lượng thực phẩm có thực sự đúng như cam kết.

Được biết, không chỉ chăm lo cho bữa ăn học sinh, trường tiểu học Gio Châu còn có chất lượng dạy và học tốt. Năm 2003 nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

Năm 2008, nhà trường được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ II. Năm 2014, được Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, công nhận lại Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ II. Năm 2015, nhà trường được Sở GD&ĐT Quảng Trị kiểm tra công nhận đơn vị đạt kiểm định chất lượng Cấp độ 3.

Đội ngũ giáo viên của trường đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao, năng lực chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, 100% cán bộ giáo viên có trình độ đạt chuẩn trở lên (trong đó tỉ lệ trên chuẩn đạt 95 %), 76 % đội ngũ đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường đến cấp tỉnh.

Hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng đầy đủ các yêu cầu dạy và học. Thư viện được công nhận Thư viện trường học tiên tiến theo QĐ số 1122-QĐ/GD ĐT ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị.

Nhiều năm qua, kết quả giáo dục toàn diện của nhà trường ở mức ổn định. Hoạt động ngoài giờ lên lớp, chăm sóc và giáo dục thể chất cho học sinh luôn được nhà trường quan tâm. Trường liên tục đạt thành tích cao trong các hội thao học đường, hội khỏe Phù Đổng các cấp.