Giá xăng dầu tăng cao kỷ lục đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân cũng như hoạt động của các doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp vận tải công nghệ mới đây đã lần lượt thông báo tăng cước phí vận chuyển.



Hãng vận chuyển Nhất Tín vừa thông báo áp dụng 25% phụ phí nhiên liệu từ ngày 14/03/2022 cho các loại dịch vụ vận chuyển.

Trên thị trường gọi xe công nghệ, Grab cũng thông báo tăng cước tất cả các dịch vụ từ 10/3. Họ sẽ tăng giá 2km đầu tiên của dịch vụ GrabCar 4 chỗ tại Hà Nội, TP.HCM lên 29.000 đồng, 7 chỗ lên 34.000 đồng. Cả hai mức này tăng 2.000 đồng so với biểu giá cũ. Grab cũng tăng giá mỗi km tiếp theo của 2 dịch vụ này lên 10.000 đồng, tăng 500 đồng.

Tương tự, Gojek tuyên bố sẽ tăng giá các dịch vụ của mình từ 14/3.

Giữa lúc 2 "đồng nghiệp" Grab và Gojek tăng phí dịch vụ, Be bất ngờ tuyên bố không tăng giá bất kỳ loại dịch vụ nào. Be cho biết đây là cách để góp phần chung tay vào công tác bình ổn giá sau đại dịch và hỗ trợ các khách hàng của Be.

Đồng thời, Be cũng quyết định hỗ trợ giảm chiết khấu lên đến 10% cho các tài xế beCar thân thiết tại Tp. HCM, Bình Dương, Đồng Nai kể từ ngày 17.03.2022, cũng như bổ sung nâng mức các chương trình hỗ trợ thu nhập (lên đến 2 triệu đồng/tuần) cho các tài xế của Be nói chung. Hoạt động này nhằm phần nào giúp tiếp tục đảm bảo đời sống cũng như chia sẻ khó khăn với tài xế trong giai đoạn phục hồi kinh tế, chi phí tăng cao như hiện nay.

Hãng gọi xe công nghệ này khẳng định đây là phương châm được đặt ra từ những ngày đầu tiên thành lập, hướng đến là một ứng dụng thuần Việt với chi phí hợp lý.

Bà Vũ Hoàng Yến – Tổng Giám đốc Be Group cho biết: "Là một công ty công nghệ thuần Việt có vị thế top đầu thị trường, Be luôn cân nhắc kĩ các chính sách có thể ảnh hưởng đến người tiêu dùng trong nước cũng như đối tác tài xế tại các tỉnh thành. Chúng tôi thường xuyên theo dõi và lắng nghe các góp ý, phản hồi của thị trường, đối tác kinh doanh cũng như góp ý từ các Bộ, Ban, Ngành để điều chỉnh chính sách vận hành kinh doanh phù hợp, bền vững".

Be cũng thông báo sẽ ra mắt phát triển nhiều sản phẩm, dịch vụ mới trong năm nay, bao gồm Dịch vụ giao đồ ăn tại Hà Nội và Tp. HCM.