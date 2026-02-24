Giữa lúc giá vàng lên 5.500 USD/ounce, một quốc gia BRICS vừa chốt lời gần 10 tấn, kho dự trữ 400 tỷ USD biến động mạnh

Trong tháng 1, Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) đã bán ra 300.000 ounce vàng, tương đương 9,3 tấn, từ kho dự trữ quốc gia trong bối cảnh giá kim loại quý này tăng vọt lên mức cao kỷ lục, vượt 5.500 USD/ounce.

Theo dữ liệu mới nhất được CBR công bố tuần trước, lượng bán ra này khiến tổng dự trữ vàng của Nga giảm xuống còn 74,5 triệu ounce, đánh dấu lần sụt giảm đầu tiên kể từ tháng 10 năm ngoái.

Trong tháng 1, giá vàng giao dịch trung bình ở mức khoảng 4.700 USD/ounce nhưng có thời điểm đạt đỉnh 5.600 USD/ounce. Với mặt bằng giá này, thương vụ bán 300.000 ounce nhiều khả năng mang về cho Nga từ 1,41 đến 1,68 tỷ USD.

Tuy nhiên, bất chấp việc bán ra một phần dự trữ, tổng giá trị kho vàng của Nga vẫn tăng mạnh nhờ đà tăng giá toàn cầu. CBR cho biết giá trị dự trữ vàng của nước này đã tăng 23% trong tháng 1, lên 402,7 tỷ USD, phản ánh tác động trực tiếp từ cơn sốt giá kim loại quý.

Nga hiện là quốc gia sản xuất vàng lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc, với sản lượng thường niên hơn 300 tấn. Trước khi xung đột Ukraine nổ ra năm 2022, ngân hàng trung ương Nga từng nằm trong nhóm các tổ chức mua vàng nhiều nhất thế giới.

Tuy nhiên, hoạt động tích lũy đã chậm lại đáng kể kể từ sau khi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt. Trong khi đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) vẫn duy trì vị thế là một trong những bên mua vàng tích cực nhất những năm gần đây.

Xu hướng giá vàng tăng mạnh không chỉ giúp nâng giá trị dự trữ mà còn thúc đẩy thương mại kim loại quý giữa Nga và Trung Quốc. Xuất khẩu kim loại quý của Nga sang Trung Quốc gần như tăng gấp đôi về giá trị trong nửa đầu năm 2025.

Theo dữ liệu của Trade Data Monitor và hải quan Trung Quốc, nhập khẩu quặng và tinh quặng kim loại quý của Trung Quốc từ Nga, bao gồm vàng và bạc, đã tăng 80%, đạt 1 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Đà tăng giá vàng, khoảng 28% trong năm 2025 và gần 43% trong 12 tháng qua, được thúc đẩy bởi rủi ro địa chính trị gia tăng, căng thẳng thương mại và nhu cầu mua vào từ các ngân hàng trung ương cũng như các quỹ ETF.

Ở trong nước, nhu cầu vàng bán lẻ tại Nga cũng lập kỷ lục. Người dân đẩy mạnh mua vàng nhằm bảo toàn giá trị tài sản trong bối cảnh biến động kinh tế. Năm 2024, người tiêu dùng Nga đã mua 75,6 tấn vàng, tương đương khoảng 25% tổng sản lượng quốc gia.

Không chỉ vàng, các kim loại quý khác cũng tăng giá mạnh, góp phần cải thiện doanh thu cho các tập đoàn khai khoáng lớn của Nga. MMC Norilsk Nickel, một trong những nhà sản xuất palladium và platinum hàng đầu thế giới, đã đẩy mạnh xuất khẩu sang Trung Quốc trong năm nay. Giá palladium và platinum trong năm 2025 lần lượt tăng 38% và 59%, tạo thêm nguồn thu đáng kể cho ngành khai khoáng Nga.

Theo Kitco News﻿