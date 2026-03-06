Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã đứng ra môi giới một thỏa thuận thương mại lớn, trong đó Venezuela sẽ bán từ 650–1.000 kg vàng doré (loại vàng bán tinh luyện có độ tinh khiết khoảng 98%) cho thị trường Mỹ.

Thỏa thuận vàng trị giá hơn 150 triệu USD

Theo thỏa thuận, công ty khai thác vàng nhà nước của Venezuela Minerven sẽ cung cấp số vàng nói trên cho tập đoàn thương mại hàng hóa toàn cầu Trafigura.

Số vàng này sau đó sẽ được vận chuyển tới các nhà máy tại Mỹ để tinh luyện trước khi đưa ra thị trường.

Với giá vàng hiện nay khoảng 166.000 USD/kg, tổng giá trị giao dịch ước tính có thể lên tới 150–160 triệu USD.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết thỏa thuận này được thúc đẩy theo chỉ đạo của Tổng thống Trump nhằm giúp Venezuela khôi phục ngành khai khoáng, đồng thời cung cấp thêm nguồn nguyên liệu cho các ngành công nghiệp Mỹ.

Thỏa thuận vàng này được xem là một trong những bước đi mới trong việc khôi phục quan hệ kinh tế giữa Washington và Caracas. Đây là hợp đồng khai thác khoáng sản lớn thứ ba được ký dưới sự bảo trợ của chính quyền Trump tại Venezuela, bên cạnh các thỏa thuận dầu mỏ trước đó trị giá hàng tỷ USD.

Tác động thế nào đến giá vàng thế giới?

Ở góc nhìn thị trường, khối lượng vàng trong thỏa thuận này không đủ lớn để thay đổi ngay lập tức cung – cầu toàn cầu. Tuy nhiên, nó cho thấy nguồn cung vàng mới đang quay lại thị trường phương Tây và phản ánh sự thay đổi địa chính trị trong chuỗi cung kim loại quý.

Đáng chú ý, tin tức này xuất hiện ngay đúng thời điểm giá vàng đang điều chỉnh sau chuỗi tăng mạnh đầu năm. Một số nhà đầu tư cho rằng các thỏa thuận kiểu này có thể tạo thêm nguồn cung vật chất, góp phần khiến thị trường vàng bớt “nóng”.