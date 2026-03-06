Nguồn thu lớn từ việc định giá đất

Theo kế hoạch của TP.HCM, trong năm nay thành phố sẽ đẩy nhanh việc xác định giá đất cụ thể cho nhiều dự án bất động sản, qua đó thu ngân sách hơn 100.000 tỷ đồng.

Trước đó, chỉ trong 10 tháng năm 2025, TP.HCM đã thu được khoảng 69.600 tỷ đồng từ việc định giá đất cho 65 dự án, góp phần giúp ngân sách thành phố vượt kế hoạch đề ra.

Nhiều dự án bất động sản trước đây bị “kẹt” do chưa xác định được giá đất nay đang được tháo gỡ pháp lý, cho phép chủ đầu tư hoàn tất nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và triển khai dự án.

Việc đẩy nhanh công tác định giá được kỳ vọng sẽ khơi thông hàng trăm dự án đang chờ hoàn tất thủ tục, đồng thời tạo nguồn thu lớn cho ngân sách.

85 khu đất chuẩn bị đưa ra đấu giá

Bên cạnh việc xác định giá đất cho các dự án, TP.HCM còn lên kế hoạch đấu giá 85 khu đất công với tổng diện tích khoảng 435 ha trong giai đoạn 2026–2030.

Nếu triển khai đúng tiến độ, nguồn thu từ các khu đất này có thể mang lại hơn 100.000 tỷ đồng cho ngân sách thành phố.

Các khu đất đấu giá được kỳ vọng sẽ trở thành nguồn lực tài chính quan trọng để phát triển hạ tầng, đặc biệt tại các khu vực đô thị mới và vùng ven.

Việc khai thác nguồn lực từ đất đai đang được TP.HCM coi là một trụ cột tài chính quan trọng.

Thành phố hiện đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026 , một con số đầy tham vọng đối với nền kinh tế đô thị lớn nhất cả nước.

Nguồn thu lớn từ đất sẽ giúp chính quyền có thêm ngân sách để: Đầu tư hạ tầng giao thông; Phát triển đô thị mới; Tăng chi cho các dự án công.

Trong bối cảnh nhiều thành phố lớn trên thế giới cũng sử dụng nguồn lực đất đai như một “đòn bẩy tài chính”, TP.HCM đang cho thấy quyết tâm tận dụng lợi thế này để thúc đẩy tăng trưởng trong giai đoạn tới.