Giữa lúc cả thế giới lên 'cơn khát', hơn 1,2 triệu thùng dầu vẫn đang mắc kẹt tại láng giềng Việt Nam, chuyện gì đang xảy ra?

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh do căng thẳng tại Trung Đông, một lượng lớn dầu thô trị giá hàng trăm triệu USD hiện vẫn đang “mắc kẹt” ngoài khơi Indonesia, gần Singapore, sau nhiều năm chưa thể xử lý.

Theo các nguồn tin quốc tế, tàu chở dầu siêu trọng Arman 114 mang cờ Iran – bị Indonesia tịch thu từ năm 2023 – hiện vẫn neo đậu gần đảo Batam, cách Singapore khoảng 15 hải lý. Trên tàu chứa khoảng 1,2 triệu thùng dầu thô nhẹ, khối lượng đáng kể trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu đang bị gián đoạn.

Đáng chú ý, lượng dầu này tuy không đủ để đáp ứng nhu cầu của các nền kinh tế lớn trong khu vực, nhưng lại có giá trị kinh tế rất lớn khi giá dầu thế giới duy trì quanh ngưỡng 100 USD/thùng. Theo ước tính, tổng giá trị lô hàng hiện đã vượt xa so với thời điểm con tàu bị tịch thu cách đây gần 3 năm.

Trước đó, Arman 114 bị lực lượng chức năng Indonesia thu giữ sau khi phát hiện hành vi chuyển tải dầu trái phép sang một tàu khác trong vùng biển nước này. Đến tháng 7/2024, tòa án Indonesia đã kết án thuyền trưởng con tàu 7 năm tù vì vi phạm môi trường, đồng thời ra lệnh tịch thu toàn bộ tàu và số dầu trên tàu. Tuy nhiên, thuyền trưởng đã biến mất trước khi bản án có hiệu lực và đến nay vẫn chưa bị bắt giữ.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, Indonesia đã hai lần tổ chức đấu giá con tàu cùng lô dầu nhưng đều không thành công. Phiên đấu giá đầu tiên diễn ra vào tháng 12 với giá khởi điểm khoảng 70 triệu USD nhưng không có người mua. Đến tháng 1, phiên đấu giá thứ hai tiếp tục thất bại khi các bên quan tâm không đáp ứng được các yêu cầu pháp lý liên quan.

Tại thời điểm đó, giá chào bán được cho là thấp hơn đáng kể so với giá trị thực của lô dầu, do lo ngại chất lượng dầu đã suy giảm sau thời gian dài lưu trữ trên biển. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh trở lại, giá trị thực tế của lô hàng hiện được ước tính có thể lên tới gần 100 triệu USD nếu tính theo mặt bằng giá mới.

Dù vậy, việc xử lý con tàu vẫn gặp nhiều trở ngại. Ngoài yếu tố pháp lý, các vấn đề liên quan đến chất lượng dầu, chi phí vận chuyển và các quy định môi trường khiến các nhà đầu tư thận trọng hơn khi tham gia đấu giá.

Giới chuyên gia nhận định, trong bối cảnh eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới – vẫn bị gián đoạn phần lớn, bất kỳ nguồn cung nào cũng trở nên đáng giá hơn. Tuy nhiên, với trường hợp của Arman 114, việc biến tài sản “đóng băng” này thành nguồn cung thực tế vẫn là bài toán chưa có lời giải.

Hiện Văn phòng Tổng chưởng lý Indonesia – cơ quan chịu trách nhiệm xử lý vụ việc – vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về kế hoạch tiếp theo đối với con tàu và lô dầu nói trên.