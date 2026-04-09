Giữa lúc cả thế giới 'khát' năng lượng, Nga đang chào bán LNG với giá thấp hơn 40% bình thường cho nền kinh tế 43 nghìn tỷ USD

Theo các nguồn tin am hiểu, Moscow đã chào bán LNG từ các dự án đang bị Mỹ trừng phạt với mức giá thấp hơn tới 40% so với giá giao ngay trên thị trường.

Các lô hàng này được giới thiệu thông qua các công ty trung gian ít tên tuổi đặt tại Trung Quốc và Nga. Đáng chú ý, bên bán còn đề nghị cung cấp giấy tờ để “hợp pháp hóa” nguồn gốc, khiến các chuyến hàng có thể được ghi nhận là xuất phát từ những nước như Oman hoặc Nigeria nhằm né tránh các lệnh trừng phạt.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nguồn cung khí đốt toàn cầu bị bóp nghẹt bởi xung đột tại Trung Đông. Việc hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn cùng các cuộc tấn công vào cơ sở LNG lớn tại Qatar đã khiến khoảng 20% nguồn cung LNG toàn cầu bị ảnh hưởng, đẩy giá khí đốt tăng mạnh.

Hệ quả là nhiều quốc gia Nam Á buộc phải tìm nguồn thay thế. Đơn cử, Bangladesh, quốc gia từng phụ thuộc tới 60% LNG từ Qatar, đã phải quay sang thị trường giao ngay với chi phí cao gấp đôi so với các hợp đồng dài hạn trước đây. Tương tự, Ấn Độ cũng chịu áp lực lớn khi nguồn cung bị gián đoạn, buộc phải cắt giảm khí đốt cho ngành sản xuất phân bón.

Trong bối cảnh đó, LNG giá rẻ từ Nga trở thành lựa chọn hấp dẫn về mặt kinh tế. Tuy nhiên, rủi ro chính trị vẫn là rào cản lớn. Ấn Độ, vốn duy trì lập trường thận trọng, trước đây đã từ chối nhập LNG từ các dự án bị trừng phạt của Nga. Gần đây New Delhi đã nối lại nhập khẩu dầu Iran sau khi Mỹ nới lỏng một số hạn chế, song việc tiếp nhận LNG Nga vẫn là vấn đề nhạy cảm.

Hiện tại, Trung Quốc là quốc gia duy nhất chấp nhận nhập LNG từ các dự án bị trừng phạt của Nga thông qua mạng lưới tàu “hạm đội bóng tối”. Điều này khiến Moscow gặp khó trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ.

﻿ Các dự án như Arctic LNG 2, được kỳ vọng trở thành cơ sở xuất khẩu LNG lớn nhất của Nga, vẫn chưa thể vận hành hết công suất do thiếu tàu vận chuyển và khách hàng sẵn sàng mua. Tương tự, cơ sở Portovaya cũng đối mặt với những hạn chế tương tự.

Theo Yahoo Finance﻿