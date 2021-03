Giữa làn sóng kỳ thị tấn công người gốc Á, ông bố gốc Việt bị đánh vào đầu từ phía sau, con gái uất ức lên tiếng kể lại sự việc kinh hoàng

Gần đây, những vụ tấn công nhằm vào người gốc Á tại Mỹ đang ngày càng gia tăng, trở thành vấn nạn vô cùng nhức nhối trong xã hội. Theo đó, một trường hợp người Việt cũng bị đánh vào đầu từ phía sau được ghi nhận tại Chicago (Mỹ). Theo tờ Chicago Tribune đưa tin, ngày 20/3, một ông bố 60 tuổi bị tấn công từ phía sau khi đang đi bộ ở phía Đông North Broadway gần Phố Tây Ainslie lúc khoảng 11 giờ đêm.

Con gái của nạn nhân, Cong Kaylee ngay sau đó đã lên tiếng kể lại toàn bộ sự việc kinh hoàng của bố mình và sau đó là cả gia đình họ phải trải qua. Được biết, sau khi bị bất ngờ tấn công vào đầu, nạn nhân hoàn toàn choáng váng còn kẻ ra tay ung dung đi bộ trước mặt ông. Ông cố gắng chụp lại hình ảnh hắn bằng điện thoại nhưng gần như chỉ chụp được chiếc bóng.

Tuy nhiên, tất cả chưa dừng lại tại đó, khi quay người lại, bố của Cong lại nhìn thấy một người đàn ông khác cầm gậy bóng chày, đứng đó trên vỉa hè. Nỗ lực tự cứu lấy mình trong lúc nguy cấp, bố cố đặt điện thoại lên tai đồng thời hét lớn: "Tôi đang gọi 911". Có vẻ như hành động này khiến chúng nghĩ lại, 2 kẻ tấn công nhìn nhau và cuối cùng để nạn nhân chạy thoát kịp.

Một người Mỹ gốc Việt đã bị tấn công khi đang đi bộ trên đường ngày 20/3 vừa qua

Cong cho hay không hề biết sự việc trên cho tới khi bố mình kêu bị đau nhói ở đầu. Sử dụng tài khoản Instagram, cô đã đăng tải bài viết bắt đầu bằng hashtag #stopasianhate (dừng kỳ thị người châu Á). Cô cho hay: "Tôi không nghĩ bố tôi là nạn nhân đầu tiên. Bởi vì bạn biết đấy, bố mẹ châu Á hay như người Việt chúng tôi, thường giấu nhẹm mọi chuyện vì sợ người nhà lo lắng. Nhưng thế hệ của chúng ta, chúng ta không thể giữ im lặng thêm được nữa."

Bố của Cong kể rằng, ông không thể nhìn rõ người đàn ông đầu tiên, ngoại trừ bộ quần áo màu đen của anh ta, tuy nhiên chắc chắn người thứ hai không phải là dân gốc Á. Cả hai đều rất cao to, vạm vỡ. Ông không gọi được cảnh sát do vốn tiếng Anh hạn chế. Bố của Cong cũng từ chối đến bệnh viện do không có bảo hiểm và không muốn trở thành gánh nặng tài chính cho vợ con.

Cong Kaylee đang cố gắng dùng tiếng nói nhỏ bé của mình để cùng cộng đồng người gốc Á tại đây đứng lên bảo vệ chính mình

Trong bài đăng của mình, Cong cũng kể về quá trình vô cùng phức tạp để nhận được trợ giúp từ phía cảnh sát. Nửa ngày sau khi vụ tấn công xảy ra, cô gọi đến số 311 để trình báo nhưng được chuyển đến một đường dây không có ai nhấc máy. Tiếp theo, cô gọi 911 vẫn không được. Cuối cùng vào 8h30 tối ngày hôm đó, cô đành điền khai báo qua mạng trực tuyến. Đến ngày hôm sau, gia đình cô được thông báo rằng không thể hoàn thành báo cáo vì phân loại vụ tấn công trên ở mức độ nhẹ, cần nhiều giải trình hơn mới cấu thành vụ án hình sự.

Trong một cuộc phỏng vấn với NBC Chicago, Cong cho biết hy vọng câu chuyện của bố mình sẽ nâng cao nhận thức và cảnh giác của mọi người về vấn nạn kỳ thị tấn công nhằm vào người gốc Á: "Chúng ta phải lên tiếng, phải đứng lên để dừng lại việc này, không thể để nó tiếp tục như thế này nữa. Đó là một tội ác từ lòng thù hận. Không đời nào chúng tấn công một người bất kỳ qua đường chẳng động chạm gì đến chúng".

Được biết, sau vụ tấn công, hàng trăm người đã tụ tập tại Công viên Horner, biểu tình lên án nạn phân biệt chủng tộc và bạo lực đối với người Mỹ gốc Á. Bố của Cong hiện đang hồi phục sau cú đánh vào đầu. Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra tại văn phòng Quận 20, Chicago.