Giữa đất nước 1,4 tỷ dân, một cụ ông bỗng nổi tiếng vì hành động lãng mạn hơn khối chàng trai trẻ

Có những người chẳng bao giờ nói mình lãng mạn, nhưng cách họ sống lại khiến người khác phải mỉm cười.

Lãng mạn đôi khi chẳng cần hoa hồng đắt tiền hay một lời tỏ tình được chuẩn bị cầu kỳ. Nó có thể chỉ là hai nhành hoa ven đường một người cha gửi cho cô con gái ở xa, đến nơi hoa đã khô nhưng nỗi nhớ thì vẫn còn nguyên. Hoặc cũng có thể là một khoảng sân nhỏ, nơi một người đàn ông lớn tuổi chẳng nói gì nhiều, cứ lặng lẽ gieo hạt, tưới nước rồi chờ đợi từng bông hoa lớn lên.

Câu chuyện đang được nhắc đến xảy ra tại Nội Mông, Trung Quốc. Một người phụ nữ trong lúc đi dạo vô tình chú ý đến khu vườn của cụ ông sống gần nhà. Điều khiến cô dừng chân không phải một giống hoa quý hay khu vườn được thiết kế cầu kỳ, mà là luống hoa trước mắt đã được trồng thành hình một trái tim. Cô chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội cùng vài dòng kể rằng cụ ông là người rất yêu cuộc sống. Trong nhà có hoa, ngoài sân có rau, xung quanh là đủ loại cây cỏ được chính tay ông chăm sóc. Còn giữa khoảng đất bình dị ấy là một trái tim bằng hoa đang ngày một lớn lên. Không ngờ khoảnh khắc rất đỗi đời thường này lại thu hút hơn 100 triệu lượt xem.

Một trái tim cứ thế lớn lên giữa khoảng sân

Sau khi bài đăng đầu tiên nhận được nhiều sự chú ý, người phụ nữ tiếp tục quay lại khu vườn. Lúc này, phần lớn hoa đã bắt đầu bung nở, khiến hình trái tim hiện lên rõ ràng và rực rỡ hơn trước. Thấy hai chị em hàng xóm sang chơi, cụ ông vui vẻ giới thiệu từng loại hoa mình trồng. Hình ảnh ấy càng khiến nhiều người thích thú bởi nhân vật đang gây sốt trên mạng dường như chẳng hề biết khu vườn nhỏ của mình đã khiến bao người xa lạ rung động.

Nhưng chi tiết khiến câu chuyện trở nên đáng yêu hơn nữa lại nằm ở một góc khác của sân.

Bên cạnh nơi ở của chú chó, cụ cũng trồng một vòng hoa bao quanh.

Một trái tim bằng hoa dành cho khoảng sân. Một vòng cây dành cho chú chó.

Cụ ông chẳng hề nghĩ mình đang làm một điều gì đặc biệt. Cụ chỉ thấy khoảng đất ấy trồng thành hình trái tim thì đẹp, thấy chú chó nằm ngoài sân thì muốn trồng thêm cây che nắng. Những việc rất nhỏ cứ tự nhiên xuất hiện trong cuộc sống thường ngày, đến khi người khác nhìn vào mới nhận ra hóa ra đó chính là sự lãng mạn.

Bởi vậy, dưới những hình ảnh được chia sẻ, có người đã để lại một lời nhận xét rất đẹp: cụ có một sự thi vị mà chính mình cũng chẳng nhận ra, sự lãng mạn dường như đã nằm sẵn trong cách sống.

Bạn có thể tìm thấy một chú chó trong biển hoa này không? Bên trong là tổ ấm của chú cún con, được bao quanh bởi một vòng cây nghể bông.

Có lẽ những người thực sự yêu cuộc sống thường là như vậy. Họ không nhất thiết phải nói những lời thật hay, cũng chẳng cần cố gắng biến cuộc sống thành một bộ phim. Họ chỉ nghiêm túc chăm một cái cây, gieo một hạt giống, để ý đến một con vật đang nằm ngoài nắng. Rồi từng chút một, những điều bình thường nhất quanh họ cũng trở nên có tình.

Nhìn khu vườn của cụ ông, nhiều người còn nhận ra một điều thú vị khác: để có một khoảng sân khiến người khác phải dừng lại ngắm nhìn, đôi khi chẳng cần đến những giống hoa quý hay đắt tiền. Những loài hoa rất đỗi bình thường, nếu được trồng đúng chỗ và để chúng tự do lớn lên, cũng có thể khiến cả khu vườn trở nên đầy sức sống.

Nếu cũng thích một khoảng sân mộc mạc, hoa mọc thành từng bụi, từng dải và thay nhau khoe sắc như vậy, có 5 cái tên khá đáng để tham khảo.

1. Hoa phấn

Hoa phấn mọc thành bụi, nhiều cành và có những bông hoa nhỏ với màu sắc khá đa dạng. Cây hợp với những khoảng sân có nắng, có thể trồng thành cụm sát hàng rào hoặc dọc lối đi. Khi nở nhiều, những bụi hoa tạo cảm giác rất tự nhiên, càng không sắp đặt quá kỹ lại càng có nét riêng.

2. Nghể bông

Đây cũng chính là loại cây cụ ông trồng quanh chỗ ở của chú chó. Nghể đỏ có thân khá cao, những cụm hoa hồng đỏ nổi bật và khi mọc thành đám trông vừa mềm mại vừa có chút hoang dã. Nếu sân đủ rộng, cây có thể được bố trí ở ven vườn hoặc những góc cần thêm một mảng xanh.

3. Thục quỳ

Khác với những loại hoa thấp, thục quỳ vươn cao và cho những bông hoa lớn dọc theo thân. Bởi vậy, cây đặc biệt hợp với vị trí sát tường hoặc hàng rào. Chỉ cần trồng thành một hàng, đến mùa nở rộ đã đủ tạo thành một dải hoa nổi bật mà không phải trang trí thêm quá nhiều.

4. Hoa mười giờ

Đây có lẽ là cái tên quen thuộc nhất. Hoa mười giờ thấp, bò lan, nhiều màu và đặc biệt thích những nơi có nhiều nắng. Cây có thể phủ thành từng mảng ở mép sân, chân tường, lối đi hoặc những bồn đất nhỏ. Nếu muốn thử tạo hình cho một luống hoa, đây cũng là lựa chọn khá thú vị nhờ dáng cây thấp và khả năng lan rộng.

5. Hoa Gesang

Loại cuối cùng được nhắc tới là Gesang, tên gọi quen thuộc ở một số vùng của Trung Quốc và khu vực cao nguyên Tây Tạng dành cho những loài hoa mang vẻ đẹp mảnh mai, tự nhiên. Kiểu hoa này đẹp nhất khi không đứng một mình mà mọc thành cả mảng, những thân cây thanh mảnh đung đưa theo gió tạo cảm giác như mang một góc đồng hoa về ngay trước nhà.

Theo: Toutiao