Giữa 'cơn bão' giảm giá, một mặt hàng của Việt Nam vẫn đón tin vui lớn từ EU

Theo số liệu từ Cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt hơn 3,5 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm nay. Đây vẫn là mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao nhất trong nhóm nông sản. Tuy nhiên, diễn biến giá trên thị trường quốc tế đang tạo ra sức ép đáng kể đối với ngành hàng này.

Riêng trong tháng 4/2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 189.894 tấn cà phê, thu về 822.5 triệu USD. Lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng khối lượng xuất khẩu đạt 782.017 tấn, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kim ngạch lại giảm -9,8%, xuống còn 3.57 tỷ USD.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc giá xuất khẩu bình quân giảm mạnh. Trong 4 tháng đầu năm, giá cà phê xuất khẩu trung bình chỉ còn khoảng 4.555 USD/tấn, thấp hơn gần 20% so với cùng kỳ năm 2025.

Cà phê Việt Nam tăng về lượng nhưng giảm về giá trị trong 4 tháng đầu năm 2026.

Số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, EU tiếp tục là thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam. Đức dẫn đầu với 15,3% thị phần, tiếp theo là Italy với 8,2% và Tây Ban Nha chiếm 7,4%.

Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu sang 3 thị trường chủ lực này đều suy giảm. Cụ thể, Đức giảm 11,2%, Italia giảm 4,3%, còn Tây Ban Nha giảm khoảng 1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, áp lực giảm giá chủ yếu xuất phát từ triển vọng vụ mùa lớn tại Brazil. Sản lượng cà phê của quốc gia này được dự báo đạt khoảng 65,1 triệu bao và thậm chí có thể lên tới 75 triệu bao trong kịch bản thuận lợi.

Nếu sản lượng tăng mạnh như kỳ vọng, thị trường cà phê toàn cầu có thể dư thừa khoảng 10 triệu bao trong năm 2026. Đây là yếu tố đang tạo áp lực rất lớn lên giá cà phê quốc tế.

Giá cà phê trong nước cũng tiếp tục giảm.

Ở thị trường trong nước, giá cà phê nhân xô trong tháng 4 cũng giảm xuống quanh mức 85.000-87.000 đồng/kg, đánh mất mốc 90.000 đồng/kg từng duy trì trong tháng 3. Hoạt động giao dịch cũng diễn ra khá chậm.

Nhiều nông dân vẫn giữ hàng với kỳ vọng giá phục hồi, khiến nguồn cung trên thị trường không quá dồi dào trong ngắn hạn. Để đảm bảo tiến độ giao hàng cho các hợp đồng đã ký, một số doanh nghiệp xuất khẩu bắt đầu chuyển sang nhập nguyên liệu từ Brazil và Indonesia.

Các chuyên gia cũng nhận định rằng, giá cà phê vẫn có thể tăng trong ngắn hạn, chủ yếu xuất phát từ những lo ngại liên quan đến rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu do căng thẳng tại khu vực Trung Đông, đặc biệt quanh eo biển Hormuz.

Việc lưu thông qua khu vực này bị gián đoạn, đã khiến chi phí vận chuyển, bảo hiểm và logistics toàn cầu tăng mạnh, kéo theo áp lực tăng giá đối với nhiều loại hàng hóa, trong đó có cà phê. Tuy nhiên, các yếu tố này khó đủ sức đảo ngược xu hướng giảm giá.

Trong dài hạn, xu hướng giá cà phê sẽ phụ thuộc chủ yếu vào diễn biến sản lượng toàn cầu, điều kiện thời tiết tại Brazil cũng như khả năng duy trì các hợp đồng xuất khẩu giá cao của doanh nghiệp Việt Nam.

