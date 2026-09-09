Giữa chuyến bay, nữ hành khách hoảng loạn cầu cứu: 2 nữ bác sĩ và tổ bay cùng làm một việc đặc biệt

Một tình huống bất ngờ đã xảy ra trên chuyến bay 9G869 ngày 8/9 của hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways.

Theo hãng Hàng không Sun PhuQuoc Airways, trên chuyến bay 9G869 ngày 8/9, một sự việc bất ngờ đã xảy ra.

Ảnh chụp màn hình

Một hành khách nữ đi một mình, ngồi ở hàng ghế số 7 bất ngờ rơi vào trạng thái hoảng loạn, khó thở, hai tay run lên không kiểm soát giữa chuyến bay Hà Nội - TP.HCM. Trong tình huống không có người thân hay bạn bè đi cùng, hành khách đã nhấn nút gọi tiếp viên để tìm kiếm sự hỗ trợ.

Tiếp viên trưởng nhanh chóng có mặt. Thay vì chỉ xử lý tình huống theo quy trình, cô ở lại bên hành khách, nhẹ nhàng trấn an, hướng dẫn chị bình tĩnh và nắm lấy tay để giúp hành khách vượt qua những phút hoảng sợ ban đầu.

Ngay sau đó, lời phát thanh tìm kiếm sự hỗ trợ y tế được phát đi trong khoang hành khách. Hai nữ bác sĩ đang có mặt trên chuyến bay lập tức đứng dậy và tiến về phía hành khách cần trợ giúp.

Sự xuất hiện của hai người có chuyên môn y tế đã mang đến thêm một điểm tựa cho nữ hành khách đang trong trạng thái bất an. Từ đây, một hành trình đồng hành đặc biệt bắt đầu.

Ảnh: Sun PhuQuoc Airways

Tiếp viên trưởng nhanh chóng sắp xếp để hành khách được chuyển lên hàng ghế số 1, nơi thuận tiện hơn cho việc theo dõi và chăm sóc. Hai nữ bác sĩ cũng được mời ngồi ngay bên cạnh.

Mỗi khi những cơn khó thở và hoảng loạn quay trở lại, hành khách không còn phải một mình xoay xở. Bên cạnh chị luôn có hai người xa lạ kiên nhẫn tâm tình, trấn an và đồng hành.

Điều đáng chú ý là trong hai nữ bác sĩ có một người đang đi cùng con nhỏ. Thông thường, một người mẹ đi máy bay cùng con nhỏ sẽ phải dành phần lớn sự chú ý cho đứa trẻ. Thế nhưng trong tình huống đặc biệt này, nữ bác sĩ vẫn quyết định ở lại bên cạnh hành khách đang cần sự giúp đỡ.

Nhận thấy điều đó, tiếp viên trưởng đã chủ động thu xếp để em bé được ngồi gần mẹ. Một hành khách được chăm sóc, một người mẹ có thể yên tâm về con mình, còn tổ bay tiếp tục âm thầm hỗ trợ để những điều tưởng như nhỏ bé ấy không bị gián đoạn.

Không quen biết từ trước. Không có sự chuẩn bị hay sắp xếp nào. Những người trên chuyến bay chỉ đơn giản là những hành khách tình cờ cùng có mặt trên một hành trình. Thế nhưng trong những phút một người cần sự giúp đỡ nhất, khoảng cách giữa “người lạ” và “người thân” dường như được rút ngắn lại.

Câu chuyện không dừng lại khi máy bay hạ cánh. Khi chuyến bay kết thúc, tiếp viên trưởng tiếp tục thu xếp để hành khách gặp sự cố, hai nữ bác sĩ cùng em bé được xuống tàu bay trước và di chuyển bằng xe riêng vào nhà ga.

Toàn bộ quá trình diễn ra lặng lẽ, không ồn ào. Nhưng chính những hành động nhỏ, từ một cái nắm tay, lời trấn an, việc đổi chỗ ngồi cho đến cách tổ bay hỗ trợ người mẹ có con nhỏ, đã tạo nên một câu chuyện đẹp giữa bầu trời.

Trong những hành trình hàng không, hành khách thường chỉ biết đến những con số: giờ cất cánh, thời gian bay, điểm đến hay số ghế. Nhưng phía sau mỗi chuyến bay lại là những câu chuyện rất khác nhau, đôi khi chỉ bắt đầu từ một nút bấm gọi tiếp viên.

Chuyến bay 9G869 tối 8/9 có lẽ sẽ được nhớ đến không chỉ bởi hành trình Hà Nội - TP.HCM, mà còn bởi khoảnh khắc những con người xa lạ đã cùng nhau chăm sóc một người đang cần giúp đỡ. Bởi đôi khi, điều khiến một hành trình trở nên đáng nhớ không nằm ở nơi máy bay đưa chúng ta đến, mà ở những người đã xuất hiện bên cạnh mình trên đường đi. Và trên chuyến bay hôm ấy, có lẽ không ai còn là người xa lạ.