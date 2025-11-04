Giọng nói của Phương Oanh bị làm sao vậy?

Tập 37 của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh vừa lên sóng đã khiến mạng xã hội sôi sục với nhiều tình tiết kịch tính. Tuy nhiên, giữa những màn đối đầu căng thẳng và cảm xúc dâng trào, một chi tiết ngoài kịch bản lại trở thành tâm điểm bàn tán là giọng thoại của diễn viên Phương Oanh (vai Mỹ Anh).

Trong tập này, khán giả tiếp tục theo dõi cuộc đấu ngầm giữa Linh (Lan Phương) và Mỹ Anh (Phương Oanh).

Sau khi bị Đăng (Doãn Quốc Đam) từ chối mối quan hệ ngoài luồng, Linh khuyên Đăng nên trân trọng vợ. Nhưng lời nói lại khác hoàn toàn với hành động.

Linh bắt đầu tiếp cận Mỹ Anh, ban đầu rủ cô đi ăn, sau đó khéo léo đề nghị hai người làm bạn. Tin tưởng vào thiện chí ấy, Mỹ Anh vui vẻ nhận lời. Đỉnh điểm là khi Linh chuyển hẳn đến sống cùng tòa nhà, chỉ cách vợ chồng Mỹ Anh - Đăng một tầng. Trước thái độ của Linh, Mỹ Anh lại vô cùng nhiệt tình, nhiều lần chủ động mời Linh tới nhà ăn cơm cùng gia đình. Trước mặt chồng, Mỹ Anh luôn dành nhiều lời khen ngợi cho Linh.

Dù được bạn thân Ngân cảnh báo, Mỹ Anh vẫn hoàn toàn tin tưởng chồng và người bạn mới quen, khiến khán giả không khỏi lo lắng cho diễn biến tiếp theo của câu chuyện.

Trong tập này, nhiều người cảm thấy vô cùng "bực mình" khi Mỹ Anh vốn nổi tiếng là một cô gái khéo léo, nhạy cảm lại trở nên vô cùng thiếu giác quan thứ 6 trước "tiểu tam" như vậy.

Giọng nói của Phương Oanh làm sao vậy?

Giữa lúc kịch bản ngày càng cuốn hút, phần giọng thoại của Phương Oanh lại trở thành chủ đề gây tranh cãi trên các diễn đàn phim ảnh.

“Phương Oanh nói cái lưỡi sao sao ấy ạ”, một khán giả bình luận dưới video trích đoạn. “Thắc mắc từ đầu phim, kiểu mồm cổ nghiêm trọng ấy”, một người khác đồng tình.

Nhiều người cũng cảm thấy không mấy hài lòng với cách thoại, nhả chữ cũng như khuôn miệng có phần hơi "điệu" của Phương Oanh.

Nhiều người cho rằng giọng của Phương Oanh vẫn chưa thật sự cải thiện so với các vai trước đôi lúc “bẹt âm”, thiếu độ vang, khiến người xem phải tập trung mới nghe rõ. Đặc biệt trong các phân cảnh cảm xúc, hơi thở của cô bị dồn dập khiến câu thoại bị dính, ngắt âm, làm mất đi sự tự nhiên vốn có.

Đây không phải lần đầu giọng thoại khiến Phương Oanh nhận phản ứng trái chiều. Từ Quỳnh Búp Bê đến Hương Vị Tình Thân, cô từng nhiều lần bị góp ý vì chưa làm chủ hơi thở và âm lượng thoại, dù diễn xuất, thần thái và biểu cảm ngày càng tiến bộ.

Trong bối cảnh phim Việt đang ngày càng chú trọng tính chỉn chu, giọng nói là yếu tố quyết định cảm xúc nhân vật. Một lời thoại khàn, dính chữ hay thiếu truyền cảm có thể làm giảm độ chân thật của cả phân cảnh, đặc biệt khi người xem ngày càng tinh tường hơn.

Có lẽ Phương Oanh cần thêm thời gian để điều chỉnh yếu điểm này của mình.