Sự xuất hiện của Mỹ Tâm tạo nên phút giây lắng đọng khó quên.

Tối 24/11, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026), chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn Sắc Việt Nam: Văn Hóa Soi Đường - Non Sông Hòa Nhịp diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), thu hút khoảng 50.000 khán giả.

Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, từ những giọng ca gạo cội như NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Tự Long, NSND Tấn Minh, NSƯT Cao Minh đến những tên tuổi được đông đảo khán giả yêu mến như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm, Đức Phúc, Erik, Phương Mỹ Chi, Quốc Thiên, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Anh Tú, OSAD…

Tiết mục mở màn Dòng Máu Lạc Hồng - Việt Nam Kiêu Hãnh

Với chủ đề xuyên suốt tôn vinh bản sắc và sức sống văn hóa Việt Nam, chương trình được chia thành nhiều chương nghệ thuật, kết hợp âm nhạc, trình diễn sân khấu và các chất liệu văn hóa truyền thống. Mở đầu là chương Văn Hóa Soi Đường Cho Quốc Dân Đi, đưa khán giả bước vào không gian nghệ thuật được dàn dựng công phu, tái hiện tinh thần lịch sử, truyền thống và tình yêu quê hương đất nước thông qua những tiết mục mang âm hưởng hào hùng. Sự kết hợp giữa dàn nghệ sĩ, vũ đoàn, hợp xướng cùng hệ thống sân khấu, âm thanh và ánh sáng quy mô lớn tạo nên màn mở đầu giàu cảm xúc cho đêm diễn.

Tiết mục Thương Ca Tiếng Việt - Mỹ Tâm

Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, chương II mang tên Muôn Sắc Di Sản mở ra bằng sự xuất hiện của Mỹ Tâm trong tiết mục Thương Ca Tiếng Việt, sáng tác bởi Hà Quang Minh và Đức Trí. Nữ ca sĩ lựa chọn hình ảnh áo dài trắng, mái tóc búi gọn gàng, không cầu kỳ về tạo hình nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch, nền nã. Giữa không gian sân khấu rộng lớn, Mỹ Tâm xuất hiện với phong thái tự tin, tập trung hoàn toàn vào phần trình diễn. Giọng hát giàu nội lực, cách xử lý tinh tế cùng khả năng truyền tải cảm xúc đặc trưng giúp nữ ca sĩ đưa khán giả đến với một không gian âm nhạc vừa gần gũi, vừa trang trọng.

Mỹ Tâm xuất hiện áo dài trắng, mái tóc búi gọn gàng, không cầu kỳ về tạo hình nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch, nền nã

Đồng hành cùng Mỹ Tâm trong tiết mục là các giọng ca nhí Lê Ngọc Minh Giang, Bùi Khâu Minh Triết, Ngô Tuệ Mẫn, cùng dàn nhạc giao hưởng, band nhạc, vũ đoàn HT và hợp xướng thiếu nhi. Sự kết hợp giữa giọng hát trưởng thành, giàu trải nghiệm của Mỹ Tâm với những thanh âm trong trẻo từ các em nhỏ tạo nên màu sắc đặc biệt cho Thương Ca Tiếng Việt. Phần hòa âm có sự nâng đỡ của dàn nhạc giao hưởng, kết hợp cùng hợp xướng giúp ca khúc trở nên giàu chiều sâu, mang đến cảm giác vừa tha thiết, vừa trang trọng. Không cần những màn trình diễn quá phô trương, tiết mục vẫn tạo được sức hút nhờ sự hòa quyện giữa âm nhạc, giọng hát và thông điệp được truyền tải.

Đồng hành cùng Mỹ Tâm trong tiết mục là các giọng ca nhí Lê Ngọc Minh Giang, Bùi Khâu Minh Triết, Ngô Tuệ Mẫn, cùng dàn nhạc giao hưởng, band nhạc

Lựa chọn Thương Ca Tiếng Việt làm tiết mục mở đầu cho chương Muôn Sắc Di Sản cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Tiếng Việt không đơn thuần là phương tiện giao tiếp mà còn là nơi lưu giữ lịch sử, tâm hồn, phong tục và bản sắc của dân tộc qua nhiều thế hệ. Tình yêu dành cho tiếng mẹ đẻ cũng chính là một phần của tình yêu văn hóa, cội nguồn và đất nước. Qua phần thể hiện của Mỹ Tâm cùng các giọng ca thiếu nhi, ca khúc như một lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ, trân trọng và tiếp nối những giá trị văn hóa được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Không chỉ chinh phục khán giả bằng giọng hát giàu nội lực và cách xử lý ca khúc đầy cảm xúc, Mỹ Tâm một lần nữa cho thấy sức hút bền bỉ của mình sau 30 năm

Khép lại tiết mục, Thương Ca Tiếng Việt không chỉ để lại dấu ấn bởi giọng hát của Mỹ Tâm cùng sự hòa quyện với dàn hợp xướng thiếu nhi, mà còn mang đến niềm tự hào về vẻ đẹp và sự giàu có của tiếng Việt. Qua những thanh âm tha thiết, trong trẻo, màn trình diễn lan tỏa tình yêu ngôn ngữ dân tộc, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của việc trân trọng, gìn giữ và tiếp nối di sản văn hóa ấy qua nhiều thế hệ.

Không chỉ chinh phục khán giả bằng giọng hát giàu nội lực và cách xử lý ca khúc đầy cảm xúc, Mỹ Tâm một lần nữa cho thấy sức hút bền bỉ của giọng ca được mệnh danh là “Họa mi tóc nâu”. Sau gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ vẫn giữ được phong độ, màu sắc giọng hát đặc trưng cùng khả năng chạm đến cảm xúc người nghe. Màn trình diễn Thương Ca Tiếng Việt tiếp tục là minh chứng cho sức sống của một giọng ca đã trở thành dấu ấn đặc biệt trong lòng nhiều thế hệ khán giả Việt.