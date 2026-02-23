Giọng hát kinh hoàng của mỹ nam đẹp nhất thế giới, nghe biết luôn lý do ra nhạc flop

Mạng xã hội những ngày qua lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc V của BTS hát ca khúc Sunday Morning của Maroon 5. Thay vì những lời khen quen thuộc dành cho “mỹ nam đẹp nhất thế giới”, phần bình luận lại xuất hiện dày đặc ý kiến chê bai. Không ít tài khoản nhận xét giọng hát của V “chói”, thiếu ổn định, thậm chí gọi màn thể hiện là “kinh hoàng”. Một số bình luận khác tập trung vào phát âm tiếng Anh, cho rằng nam thần tượng hát chưa rõ lời.

Đoạn video thực chất không mới. Đây là khoảnh khắc trong một chuyến đi trước đây của V và Jimin. Nam ca sĩ ngẫu hứng hát một đoạn Sunday Morning với tinh thần giao lưu. Không phải sân khấu solo được dàn dựng kỹ lưỡng, không có phần xử lý âm thanh hậu kỳ, chính yếu tố “mộc” này lại làm bùng lên tranh luận xoay quanh khả năng hát live của V.

V, tên thật Kim Taehyung, sinh năm 1995, là một trong những gương mặt nổi bật nhất của BTS. Ngoài vai trò ca sĩ, anh còn hoạt động trong lĩnh vực thời trang, nghệ thuật và từng nhiều lần xuất hiện trong các bảng xếp hạng nhan sắc quốc tế. V gắn liền với danh xưng “visual hàng đầu Kpop” nhờ gương mặt sắc nét, thần thái biến hóa linh hoạt từ cổ điển đến hiện đại. V thường xuyên đứng đầu các bảng xếp hạng "Đẹp trai nhất thế giới" (như TC Candler hay các cuộc bình chọn từ giới chuyên môn).

Visual là điểm cộng lớn nhất của V (ảnh: X)

Song song với visual, V đảm nhận vị trí vocal trong đội hình BTS. Điểm nhận diện của anh là chất giọng baritone trầm, dày, mang màu sắc cổ điển - điều hiếm gặp trong môi trường idol Kpop vốn ưa chuộng giọng tenor sáng và cao. Tuy nhiên, giọng hát đặc trưng đó cũng là nguồn cơn của nhiều tranh cãi. Một bộ phận khán giả cho rằng kỹ thuật kiểm soát hơi và xử lý nốt cao của V chưa thực sự ổn định, đặc biệt trong các tình huống live không có backing track dày hoặc khi phải chuyển tông đột ngột. Khi hát tiếng Anh, anh đôi lúc bị nhận xét là phát âm chưa tròn vành rõ chữ, nhất là ở những đoạn thấp và luyến nhiều.

Song song với visual, V đảm nhận vị trí vocal trong đội hình BTS (ảnh: Billboard)

Tháng 9/2023, V phát hành album solo đầu tay Layover . Khác với hướng đi pop sôi động, album của V tập trung vào R&B và Jazz mang màu sắc tối giản. Sản phẩm đạt doanh số triệu bản trong ngày đầu và lọt top cao trên Billboard 200, nhưng các ca khúc không duy trì thứ hạng nổi bật trên các BXH nhạc số quốc tế hay và nội địa.

V debut solo với album Layover vào năm 2023 (ảnh: HYBE)

Sự cách biệt càng lớn khi đặt V cạnh thành tích của Jung Kook với album Golden cùng các đĩa đơn như Seven , 3D , Standing Next To You . Các ca khúc này có cấu trúc pop dễ nghe, bắt tai và phù hợp thị hiếu toàn cầu, từ đó đạt thành tích cao và tạo xu hướng trên mạng xã hội. Trong khi đó, Layover thiên về không khí hoài niệm, nhịp điệu chậm, ít cao trào, không phải công thức quen thuộc của một bản hit thị trường.

Thành tích solo của V bị đánh giá là lép vế (ảnh: Weverse)

Nhất là khi đặt cạnh album GOLDEN của Jung Kook (ảnh: Weverse)

Chính vì vậy, một số ý kiến quy kết rằng khả năng vocal hạn chế là nguyên nhân khiến sản phẩm solo của V “đuối” hơn về mặt thành tích. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng định hướng âm nhạc mới là yếu tố quyết định. Jazz và Soul vốn không phải dòng nhạc đại chúng dễ tạo trào lưu nhanh. Cách sản xuất tối giản, hạn chế kỹ xảo giọng hát trong Layover cũng khiến mọi yếu tố kỹ thuật được phơi bày rõ ràng hơn so với các bản phối pop dày lớp âm thanh.

Ở chiều ngược lại, nhiều khán giả vẫn đánh giá cao màu giọng trầm hiếm có của V, coi đây là bản sắc riêng biệt giữa một thị trường Kpop đông đúc. V vẫn duy trì lượng người hâm mộ lớn và sức mua album thuộc nhóm cao nhất Kpop. Doanh số vật lý của Layover cho thấy lực đẩy fandom không hề suy giảm.

V vẫn luôn là chủ đề hút tranh luận (ảnh: Weverse)

Tranh cãi xoay quanh đoạn clip hát Sunday Morning vì thế trở thành một lát cắt nhỏ trong bức tranh lớn hơn về sự nghiệp của V. Từ một thành viên trong nhóm nhạc toàn cầu đến nghệ sĩ solo theo đuổi màu sắc cá nhân, anh luôn đứng giữa hai luồng đánh giá: một bên là hào quang visual và sức hút truyền thông, bên còn lại là những câu hỏi về kỹ thuật thanh nhạc và khả năng tạo hit đại chúng. Đoạn video cũ được “đào” lại chỉ là chất xúc tác khiến cuộc tranh luận ấy tiếp tục nóng lên trên mạng xã hội.