Giọng đọc nữ “chạm trái tim” tại lễ diễu binh, diễu hành 30/4: Xinh như Hoa hậu, 33 tuổi đã là Thiếu tá

Sáng 30/4, sự kiện diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (sự kiện A50) đã diễn ra tại TP.HCM, với sự tham gia của hơn 50 khối gồm 23 khối thuộc lực lượng quân đội; 13 khối thuộc lực lượng công an; 12 khối diễu hành của quần chúng, địa phương và 3 khối khách mời là quân đội Trung Quốc, Lào, Campuchia. Đây là một sự kiện trọng đại, thu hút sự quan tâm lớn và để lại trong lòng người dân Việt Nam cảm xúc không thể nào quên.

Theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành sáng nay, nhiều người đặc biệt ấn tượng với giọng đọc thuyết minh đầy cảm xúc, vừa hùng tráng, khí phách, lại xen lẫn xúc động, bồi hồi. Mỗi câu chữ, nhịp đọc vang lên rất đỗi hào sảng, mạnh mẽ, truyền cảm hứng thúc giục, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đồng thời, giọng đọc còn như đưa người nghe vượt qua không gian, thời gian, để chạm tới trái tim dân tộc, bừng lên khát khao đóng góp, xây dựng quê hương, đất nước trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

Thiếu tá Trần Thị Ngọc Vũ vinh dự được chọn là một trong bốn giọng đọc thuyết minh diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đây là lần đầu tiên nữ quân nhân làm nhiệm vụ tại một sự kiện lớn của đất nước.

TẬP LUYỆN 7 TIẾNG MỖI NGÀY

Được biết, tổ thuyết minh A50 có 4 người. Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Ngọc Vũ (SN 1992, hiện đang công tác tại Nhà văn hóa, Phòng tuyên huấn Quân khu 7) vinh dự được góp giọng trong sự kiện lần này. Không chỉ có giọng đọc "chạm trái tim người nghe", Thiếu tá Vũ còn gây ấn tượng bởi gương mặt khả ái, chiều cao nổi bật 1m70.

Chia sẻ với chúng tôi, Thiếu tá Vũ cho biết đây là lần đầu tiên chị tham gia thuyết minh lễ diễu binh, diễu hành cấp nhà nước. Trước đó, nữ quân nhân xinh đẹp đã từng đạt nhiều giải thưởng về thuyết minh, tuyên truyền tại đơn vị. Lần này, chị Vũ được Quân khu giới thiệu đi sơ tuyển giọng đọc thuyết minh A50 tại Hà Nội.

Thiếu tá Ngọc Vũ là giọng nữ miền Nam, được khán giả nhận xét là có chất giọng vang, vừa hào hùng, vừa thanh thoát, truyền cảm, ấm áp, đưa người nghe như sống lại khí thế hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử.

Lần đầu tiên được tham dự sự kiện lớn của đất nước, chị Vũ không tránh khỏi áp lực nhưng đã nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Khi biết mình được lựa chọn là một trong những người thuyết minh chính cho lễ diễu binh, diễu hành mừng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi cảm thấy rất vinh dự, rất tự hào vì được góp công sức nhỏ bé vào sự kiện lớn của dân tộc.

Ở đơn vị, tôi thường xuyên làm MC, đọc thuyết minh nhưng vì sự kiện lần này quá lớn nên ít nhiều cũng có áp lực. Nhờ có sự động viên của cấp trên, các anh chị trong tổ thuyết minh nên tôi đã tự tin hơn, tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình”, Thiếu tá Vũ bộc bạch.

Chị Vũ ra Hà Nội bắt đầu tập luyện từ ngày 3/3/2025. Sau đó, chị cùng đồng đội lên tàu vào Nam hợp luyện vào đầu tháng 4/2025. Để làm tốt nhiệm vụ lần này, nữ quân nhân đã chuẩn bị một sức khỏe tốt, tinh thần quyết tâm, đặt tình cảm của bản thân vào từng lời đọc, truyền tải thông tin một cách tốt nhất để người nghe thấm đẫm linh hồn trong từng câu chữ. Ông xã cùng hai bên gia đình tạo điều kiện tốt nhất giúp chị Vũ yên công tác.

Thượng tá Hồ Thị Hoàng Hà – Phó chủ nhiệm khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (phía ngoài ảnh) lần thứ 4 tham gia thuyết minh diễu binh, diễu hành.

Bên cạnh giọng đọc cuốn chút, chị Vũ còn gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, vừa ngọt ngào, duyên dáng vừa mạnh mẽ, tri thức.

Thời gian đầu ra Bắc, thời tiết thay đổi, lạnh hơn đã khiến sức khỏe của nữ quân nhân bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng rồi, chị đã vượt qua được, sức khỏe dần ổn định. Hơn 2 tháng nay, chị cùng các đồng đội không uống nước đá, không ăn đồ lạnh, chỉ uống nước ấm, súc miệng nước muối, ngậm kẹo để giữ giọng.

Mỗi ngày, tổ thuyết minh dành 7 tiếng tập luyện. Trong tổ có nhiều anh chị từng đọc thuyết minh tại các lễ diễu binh, diễu hành lớn giúp chị Vũ học hỏi được nhiều điều hay. Từ cách nhấn nhá, rải chữ, sử dụng hơi, cất giọng sao cho thật hào hùng, khí thế,... nữ Thiếu tá được đồng đội hướng dẫn rất chi tiết. Cả đội luyện tập hăng say đến sát ngày diễu binh chính thức để giữ được tông giọng tốt.

NIỀM TỰ HÀO KHÔN XIẾT TRÊN CON ĐƯỜNG BINH NGHIỆP

Những ngày qua, hòa chung không khí tưng bừng của cả nước, chị Vũ cùng các anh chị em trong tổ rất hào hứng, hạnh phúc khó tả, cảm nhận rõ hòa bình thật đẹp biết bao. Đặc biệt qua những buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, nhìn thấy tình cảm nồng nhiệt nhân dân dành cho các chiến sĩ, chị Vũ rất bất ngờ, xúc động và có động lực để cố gắng làm tốt hơn nữa.

Hôm nay, trong không khí tưng bừng mừng 50 năm thống nhất, non sông liền một dải, được sống trong không khí hào hùng của buổi lễ, chị Vũ cùng các đồng đội dường như xúc động hơn, từng câu, từng chữ giàu cảm xúc hơn, thấm đẫm lòng biết ơn, cảm phục sự hy sinh xương máu của thế hệ cha ông đi trước để dân tộc Việt Nam được hưởng những ngày hòa bình, tự do đẹp đẽ như hôm nay, từ đó có thêm động lực để cố gắng học tập, lao động, cống hiến, xây dựng đất nước ngày càng to đẹp, vươn mình.

Những kỷ niệm về chuyến công tác đặc biệt này sẽ là điều mà Thiếu tá Vũ nhớ mãi không quên.

Lễ diễu binh, diễu hành thành công tốt đẹp, cũng là lúc trong lòng nữ Thiếu tá đan xen nhiều cảm xúc, vừa vui, hạnh phúc, lại có chút bồi hồi, nhớ những ngày anh chị em đồng hành cùng nhau.

Nhiệm vụ lần này sẽ là một trải nghiệm, kỷ niệm đẹp lưu giữ cả đời không thể quên và cũng là niềm tự hào khôn xiết của chị Vũ trên con đường binh nghiệp.

