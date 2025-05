Vụ phụ huynh vào trường đánh cô giáo: Vợ đối tượng đánh người xin lỗi, xin cho chồng tại ngoại

Liên quan đến đoạn clip ghi cảnh phụ huynh lao vào trường túm tóc, lôi cô giáo ra giữa trời mưa hành hung, xảy ra tại điểm trường điểm trường Bắc Thắng (thuộc Trường Tiểu học và THCS Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành bắt khẩn cấp Hà Văn Thúy (SN 1985, trú tại xóm Bắc Thắng, xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng".

Nữ giáo viên bị bầm tím ở vùng mặt

Nữ giáo viên bị Thúy hành hung là cô Nguyễn Thị Kim Năm (giáo viên Trường Tiểu học & THCS Tân Thắng, xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Trao đổi trên báo Tuổi Trẻ Online, cô Năm cho biết qua chụp chiếu, nữ giáo viên không bị tổn thương bên trong mà chỉ bị vết bầm tím ở vùng mặt. Tại buổi làm việc với chính quyền xã, công an, ông Thúy đã xin lỗi cô Năm. Vì đang trong thời gian nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nên cô Năm đang chờ thông báo từ cơ quan chức năng về việc xử lý ông Thúy.

Đối tượng Hà Văn Thúy tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Chia sẻ thêm về sự việc, cô Năm cho biết khoảng 16 giờ 20 phút ngày 28/4, đúng lúc tan học thì trời đổ mưa lớn. Các thầy cô giáo dặn dò học sinh ở lớp đợi bố mẹ đến đón về. Thời điểm này, ông Thúy, phụ huynh học sinh lớp ghép 3+4 do cô Năm đứng lớp đến trường, không mặc áo mưa và có dấu hiệu say xỉn.

Khi cô Năm và đồng nghiệp hỏi thăm, ông Thúy lập tức văng tục, lao vào đánh một thầy giáo. Sau đó, ông Thúy túm tóc cô Năm kéo ra giữa sân hành hung, bắt đứng dưới mưa. Nữ giáo viên không kịp chống cự do mọi việc xảy ra quá nhanh. Được biết, ông Thúy làm lao động tự do, gia đình có 3 con, trong đó có 2 cháu đang học tại điểm trường Bắc Thắng.

Vợ đối tượng nói gì?

Chị Nguyễn Thị N. (35 tuổi, vợ ông Thúy) kể thêm, trưa ngày 28/4, ông Thúy uống rượu ở nhà, sau đó tiếp tục vào trong xóm uống bia. Đến chiều trời mưa to, ông này tới trường đón con. Chị N. cho rằng có thể có hiểu lầm nên ông Thúy không kiểm soát được hành vi. Theo chị N., sau sự việc, gia đình đã đưa cô Năm đi khám, đồng thời đến tận nhà xin lỗi và được nữ giáo viên nói sẽ xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Thúy. Chị N. cũng làm đơn gửi công an đề nghị cho chồng được tại ngoại với lý do nhân thân tốt, vi phạm lần đầu, là lao động chính trong gia đình, hiện đã ăn năn, hối lỗi.

Ông Thúy túm tóc, lôi cô giáo ra dưới mưa hành hung gây bức xúc dư luận. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trước đó, báo Người Lao Động thông tin Trường Tiểu học & THCS Tân Thắng đã có báo cáo gửi Phòng GD&ĐT huyện quỳnh Lưu. Báo cáo nêu thời điểm xảy ra sự việc, nhiều phụ huynh và học sinh chứng kiến ông Thúy hành hung giáo viên. Sự việc gây hoang mang, sợ hãi cho học sinh, giáo viên, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tinh thần của giáo viên, an ninh trật tự của trường, gây bức xúc trong nội bộ giáo viên.

Ông Lê Anh Nga, Chủ tịch UBND xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu cho rằng, nguyên nhân dẫn đến sự việc có thể do ông Thúy hiểu nhầm ý của thầy cô giáo nói, nên mới xông vào hành hung. Về phía đại diện lãnh đạo Trường tiểu học và THCS Tân Thắng nhận định nguyên nhân ban đầu xuất phát từ việc ông Thúy say rượu, không làm chủ được hành vi vì hai bên không có mâu thuẫn trước đó.

Tại cơ quan công an, ông Thúy thừa nhận hành vi sai trái do say rượu và liên tục xin lỗi cô giáo.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.