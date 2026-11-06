Giới trẻ thủ đô "thử lửa" 3 tầng cay và bùng nổ vị giác cùng Sprite

Cuộc sống hằng ngày có thể êm đềm, nhưng những ngày cuối tuần của tuổi trẻ thì nhất định phải có chút cay nồng để bùng nổ năng lượng.

‏Suốt hai ngày cuối tuần 31/10 và 1/11 vừa qua tại Trống Đồng Palace (489 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội), không gian sự kiện Sprite Phố Hàng Cay đã trở thành tâm điểm hội ngộ của đông đảo bạn trẻ thủ đô, sẵn sàng dấn thân vào hành trình trải nghiệm 3 tầng vị cay đầy phấn khích. ‏

‏Thử thách giới hạn 3 cấp độ‏

‏Tâm điểm của ngày hội chiếm trọn sự chú ý chính là "cuộc chiến vị giác" được thiết kế kỳ công với 3 tầng cấp độ: từ "Cay tê tái", "Cay cực đã" cho đến nấc thang thách thức cao nhất – "Cay tới nóc". Tại các gian hàng ẩm thực rực sắc đỏ xanh, hàng dài thực khách kiên nhẫn nối đuôi nhau chờ thưởng thức menu món ăn cay đậm đà, quy tụ từ các món ngon châu Á như gà rán sốt cay, miến trộn, tháp cay, tôm hùm đất Cajun, lẩu Trùng Khánh, Mokchan Seoul đến các đặc sản đậm vị quê nhà như ốc luộc, tré trộn hay ba khía xé lưỡi.‏‏

‏Nhiều bạn trẻ đam mê ẩm thực "đỏ ao" tham gia trải nghiệm vị giác.

‏Điều thú vị nhất là ở Phố Hàng Cay, ăn cay đỉnh cao không phải là thử thách chịu đựng, mà là một cuộc phiêu lưu vị giác thăng hoa. Cứ mỗi lần vị cay đậm đà chạm đỉnh, một ngụm Sprite chanh mát rượi với lớp bọt ga sủi tăm lập tức đẩy trải nghiệm bùng lên một tầng cay mới, sảng khoái và kích thích vị giác hơn bao giờ hết.

Cầm trên tay đĩa đồ ăn bốc khói cùng lon nước mát lạnh, bạn Minh Hằng hào hứng chia sẻ rằng cảm giác đang thưởng thức món cay nồng mà được uống thêm ngụm Sprite mát lạnh khiến vị giác bùng nổ, đúng chuẩn tinh thần "càng cay càng đã". Sự kết hợp ăn ý này khiến khu vực quầy Sprite ướp đá liên tục trong tình trạng được tiếp viện để chiều lòng các "đồng cay" sành điệu.‏

Không gian còn tràn ngập tiếng cười với nhiều hoạt động thú vị.

‏Bên cạnh đại tiệc ẩm thực, không khí sự kiện càng thêm rộn rã với chuỗi hoạt động tương tác độc đáo. Người tham gia không ngừng bật cười sảng khoái trước thử thách Cưỡi Ớt Điên đầy kịch tính để giữ vững thần thái thăng bằng, hào hứng so tài ở trò Đập Ớt Cay giải tỏa căng thẳng hay thích thú ghé trạm Đổi Ớt nhận về những lon Sprite mát lạnh.

Tấm "Thẻ Ăn Cay Đã" được trao tay ngay từ cổng vào biến chuyến đi thành hành trình săn tìm dấu mộc kỳ thú. Khi hoàn thành nhiệm vụ và tích đủ 3 con dấu, người chơi vừa có cơ hội nhận vòng tay ưu tiên bước vào khu fanzone đêm nhạc, vừa nhận lượt quay may mắn trúng 100% các phần quà độc quyền như áo khoác, túi tote, mũ, khăn bandana cá tính.‏

‏Thổi bùng hứng khởi với những bài nhạc hot hit‏

‏Bước ra từ các trò chơi thử thách, không gian sự kiện lập tức ngập tràn sắc màu street-style khi hàng ngàn bạn trẻ tự tin mix-match cùng bộ outfit giới hạn Sprite x DirtyCoins: từ những chiếc áo jersey ngầu đét, túi tote năng động cho đến khăn bandana biến tấu đầy cá tính. Nhiều bạn trẻ còn khéo léo biến tấu khăn bandana thành những điểm nhấn trang phục độc lạ, biến toàn bộ khuôn viên lễ hội thành một sàn diễn thời trang đường phố rực rỡ và tràn đầy bản lĩnh tự tin của thế hệ mới.

Giới trẻ hào hứng và tự tin lên đồ tham gia sự kiện.

‏Khi ánh đèn sân khấu bừng sáng, không gian Phố Hàng Cay như nổ tung khi bắt trọn khoảnh khắc đám đông cùng giơ cao lon Sprite, hòa chung một nhịp thở và hò reo theo từng set diễn cuồng nhiệt của dàn "cán bộ cấp cay". Âm nhạc tại đây đóng vai trò như một ngọn lửa tiếp thêm nhiệt lượng, đẩy trải nghiệm đa giác quan từ cay nồng, mát lạnh cho đến sự thăng hoa âm thanh cùng nhau chạm đỉnh.‏

‏Phố Hàng Cay có thể hạ màn sau hai ngày rực lửa, nhưng nguồn năng lượng của những người trẻ dám thử thách, dám dấn thân thì vẫn tiếp tục lan tỏa. Đôi khi, niềm vui của tuổi trẻ đơn giản chỉ là tìm được những người bạn sẵn sàng cùng mình test một món cay bùng nổ, rồi cùng bật cười sảng khoái khi ngụm nước có ga mát rượi xua tan mọi nóng nực. Trải nghiệm ấy nhắc người ta nhớ rằng: cuộc vui nào cũng cần chút nhiệt, và vị ngon nào khi chạm đỉnh cũng cần sự tươi mát đồng điệu để thăng hoa.‏

Công ty TNHH Nước Giải Khát Swire Coca-Cola Việt Nam (Số 485, Đường Xa Lộ Hà Nội, Phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh).