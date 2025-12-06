Giới trẻ “lên đồ” rần rần: Sự kiện văn hóa nào của Bảo Tín Mạnh Hải đang gây sốt?

Ngày 7 tháng 12 này, "Bách Hoa Hỷ Sự" là một dự án văn hóa đặc biệt trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc (Vietnam Happy Fest 2025) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND TP Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam thực hiện. Sự kiện được tổ chức bởi Bảo Tín Mạnh Hải – Thương hiệu vàng uy tín lâu năm tại Việt Nam, VCCorp và sự tham gia diễu hành của cộng đồng Bách Hoa Bộ Hành.

Khi Việt phục và vàng cùng "kể chuyện" văn hóa

Trong hỷ sự của người Việt từ bao đời nay, vàng cưới là một nét đẹp văn hóa truyền thống, mang ý nghĩa biểu tượng cho sự sung túc, thịnh vượng và lời chúc phúc cho cặp đôi mới cưới có cuộc sống đầy đủ và ấm no. Chính vì vậy, khi thông tin sự kiện diễu hành Việt phục sắp tới mang chủ đề " Bách Hoa Hỷ Sự", lại có sự đồng hành của một thương hiệu vàng bạc có truyền thông lâu năm như Bảo Tín Mạnh Hải đã khiến không ít bạn trẻ và các cặp đôi sắp cưới hóng trông. Biết đâu chính những bộ áo dài, Việt phục kết hợp cùng trang sức vàng truyền thống tại lễ hội Việt phục " Bách Hoa Hỷ Sự" sẽ xuất hiện trong nhiều lễ cưới của các cặp đôi trẻ trong mùa cưới này như một lời khẳng định: Giới trẻ chưa bao giờ quay lưng với truyền thống, họ chỉ cần một cách tiếp cận mới, bởi Việt Nam chúng ta không chỉ giàu bản sắc văn hóa, mà văn hóa Việt còn rất đẹp theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Những bộ Việt phục tưởng như khô khan, chỉ xuất hiện trong những viện bảo tàng hay di tích lịch sử bỗng trở nên thật gần gũi khi được mặc trên mình các bạn trẻ, cùng họ tự tin diễu hành khắp các con phố cùng niềm tự hào.

Trở lại Hà Nội vào tháng 12 này, Lễ hội Việt Phục hứa hẹn sẽ mang đến những Việt phục cưới truyền thống nhưng cũng rất hợp thời có thể xuất hiện trong bất kỳ lễ cưới hiện đại nào với sự kiện "Bách Hoa Hỷ Sự".

Bảo Tín Mạnh Hải - Thương hiệu truyền thống, giá trị "vàng ròng" trong việc quảng bá, tôn vinh văn hóa Việt

Lễ hội Việt phục "Bách Hoa Hỷ Sự"có sự đồng hành của Bảo Tín Mạnh Hải, thương hiệu vàng uy tín lâu đời, một sự kết hợp tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng, bởi hỷ phục ngày cưới không thể thiếu vàng, những chứng nhân của hỷ sự truyền thống Việt Nam.

Nếu ngày hội diễu hành Việt phục mang văn hóa Việt đến gần hơn với mọi người, quảng bá ra thế giới thì Bảo Tín Mạnh Hải muốn biến mỗi cửa hàng, mỗi sản phẩm thành một đại sứ văn hóa. Bảo Tín Mạnh Hải chọn con đường biến bản sắc văn hóa thành sức mạnh kinh tế, tự tin đứng trên vai người khổng lồ "văn hóa dân tộc" để phát triển.

Là 1 thương hiệu vàng uy tín có truyền thống lâu năm, Bảo Tín Mạnh Hải luôn kiên định với con đường lấy văn hóa dân tộc làm "gốc rễ", "kể chuyện" văn hóa Việt bằng ngôn ngữ kim hoàn.

Các sản phẩm của Bảo Tín Mạnh Hải đều truyền tải thông điệp văn hóa, không chỉ khẳng định giá trị vật chất mà còn khơi dậy niềm tự hào, niềm tự tin về một vùng đất Thăng Long ngàn năm văn hiến.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc 33 năm trên hành trình gìn giữ và lan tỏa giá trị vàng 24K của Bảo Tín Mạnh Hải – thương hiệu gắn liền với những giá trị bền vững và nét đẹp truyền thống của người Việt. Nhân dịp đặc biệt này, lễ hội Việt phục "Bách Hoa Hỷ Sự" được tổ chức như một hoạt động văn hóa trọng điểm, mở đầu cho chuỗi sự kiện kỷ niệm và là minh chứng cho tinh thần kiên định gìn giữ những giá trị Văn hóa di sản của Bảo Tín Mạnh Hải. Đây cũng là dịp thương hiệu giới thiệu tầm nhìn trong giai đoạn mới, với chiến lược trở thành "Điểm đến Vàng 24K" uy tín cho mọi gia đình Việt.