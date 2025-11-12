Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung về công tác cán bộ:

Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn do không đủ điều kiện về độ tuổi tái cử.

Giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Phùng Thị Hồng Hà , Phó Bí thư Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Phùng Thị Hồng Hà. Ảnh: PV.

Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Sỹ Thanh do đã được Ban Chấp hành Trung ương bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đức Trung , Phó Bí thư Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 (nhân sự do Trung ương giới thiệu).

Ông Nguyễn Đức Trung. Ảnh: PV.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội cũng biểu quyết để ông Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã bầu ông Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy giữ chức Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội cũng quyết định điều chỉnh cơ cấu Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVIII , nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, tại cơ cấu Phó Chủ tịch UBND thành phố có 3 người (tăng 1 người theo Đề án nhân sự đã được phê duyệt); tại cơ cấu bí thư đảng ủy xã, phường, giảm 1 người theo Đề án nhân sự đã được phê duyệt.