Ngày 12/11, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Ông Hoàng Đăng Quang (phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định cho ông Trần Huy Tuấn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. (Ảnh: TTXVN)

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Trần Huy Tuấn, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. (Ảnh: Nguyễn Hiên)

Ông Trần Huy Tuấn, sinh năm 1974, dân tộc Tày, quê quán ở Lào Cai. Ông Trần Huy Tuấn có trình độ kỹ sư thủy lợi, cử nhân kinh tế chính trị, thạc sĩ chuyên ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Trần Huy Tuấn trưởng thành từ cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí công tác, được đánh giá là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước; quyết liệt sâu sát cơ sở, có khả năng quy tụ, đoàn kết trong các cơ quan, đơn vị.

Ông Trần Huy Tuấn từng có thời gian dài công tác tại tỉnh Yên Bái (cũ) qua nhiều vị trí, chức vụ: Phó Trưởng Ban rồi Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình thủy lợi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Phó Chánh rồi Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Văn Yên, Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ngày 2/10/2020, HĐND tỉnh Yên Bái bầu ông Trần Huy Tuấn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tháng 6/2021, ông tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 11/2024, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái bầu ông Trần Huy Tuấn làm Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 6/2025, Thủ tướng chỉ định ông Trần Huy Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.