Thành ủy Hà Nội thực hiện quy trình kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt

Sáng 12/11, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVIII) tiến hành họp bàn các nội dung quan trọng về công tác cán bộ và các chương trình, quy chế mang tính định hướng, quyết định cho cả nhiệm kỳ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Viết Thành.

Theo chương trình, hội nghị làm việc trong 1 ngày. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ xem xét, thảo luận 10 nội dung, bao gồm các nội dung nhằm bảo đảm hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy và triển khai ngay việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, gồm:

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030; Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030...

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cũng xem xét, thông qua chủ trương quan trọng về việc phân cấp quản lý các lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ cho cấp xã; xem xét, thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ xem xét, thông qua Đề án số lượng, tên gọi, phạm vi lĩnh vực phụ trách của các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; số lượng đại biểu HĐND thành phố hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031; thực hiện quy trình các bước về công tác cán bộ chủ chốt thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, hội nghị tiến hành thực hiện quy trình về công tác cán bộ, kiện toàn và giới thiệu kiện toàn các chức danh chủ chốt trong lãnh đạo thành phố sau đại hội, gồm: chủ tịch HĐND thành phố, chủ tịch UBND thành phố, phó chủ tịch HĐND thành phố, phó chủ tịch UBND thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và điều chỉnh cơ cấu Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVIII.

Hội nghị cũng thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung rất quan trọng, không chỉ định hướng cho trước mắt, mà có tính chất lâu dài cho cả nhiệm kỳ, góp phần cụ thể hóa, tổ chức thực hiện thông suốt, đột phá và có trách nhiệm các quyết sách, nghị quyết chiến lược của Trung ương trên địa bàn Thủ đô.

"Khối lượng công việc rất lớn, thời gian không nhiều, đề nghị các đồng chí tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, phát biểu cho ý kiến vào các văn bản trình Ban Chấp hành", Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.