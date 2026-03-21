Trong nhịp sống hiện đại, khi con người ta ngày càng hướng về những giá trị nguyên bản và lối sống tối giản, thì cách người ta chọn một cái cây để đặt vào không gian sống cũng thay đổi. Không cần hoa lá cành rực rỡ, không cần uốn nắn cầu kỳ khiên cưỡng, một gốc cây mang dấu ấn của thời gian rêu phong mới là thứ chạm đến cảm xúc sâu nhất. Dạo gần đây, trên các diễn đàn về kiến trúc và không gian sống cao cấp, người ta bắt đầu kháo nhau về một loài cây mang sắc xám bạc lấp lánh như bước ra từ những bức tranh sơn dầu châu Âu: Cây ô liu cổ thụ Tây Ban Nha.

Không chỉ là một cái cây, nó được ví như "linh hồn" của cả một ngôi nhà, là món "trang sức" đắt giá mà giới thượng lưu, đặc biệt là giới nhà giàu ở Trung Quốc và nay là Việt Nam, đang ráo riết săn lùng để mang bằng được về tư dinh của mình.

Thước đo của sự xa xỉ: Vẻ đẹp phong sương giá hàng tỷ đồng

Chuyện kể rằng, có những gốc ô liu Tây Ban Nha tuổi đời tính bằng hàng thế kỷ, thậm chí cả ngàn năm, mang trên mình lớp vỏ sần sùi, gân guốc oằn mình qua biết bao mùa mưa nắng. Để mang được một "cụ" ô liu như thế về đến những căn biệt thự xa hoa hay những sân vườn tĩnh lặng ở châu Á là cả một hành trình kỳ công và tốn kém.

Chi phí vận chuyển cực kỳ đắt đỏ, cộng thêm giá trị lịch sử của cây khiến mức giá của chúng không dành cho số đông. Giới thạo cây rỉ tai nhau, những gốc ô liu trăm năm tuổi này có giá dao động từ 100.000 đến 700.000 nhân dân tệ, tức là rơi vào khoảng 350 triệu đến gần 2,5 tỷ đồng cho một thân cây, thậm chí là đắt hơn thế nữa. Để dễ dàng vận chuyển qua nửa vòng trái đất, người ta phải cắt tỉa bớt cành lá, tạo dáng gọn gàng tựa như những gốc tùng La Hán.

Dù giá đắt đỏ là thế, giới siêu giàu Trung Quốc và những người đam mê kiến trúc vẫn sẵn sàng rút ví, bởi họ hiểu rằng, thứ họ mua không chỉ là một cái cây, mà là cả một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật sống động do chính bàn tay Mẹ Thiên Nhiên đẽo gọt. Chỉ cần một "lão thụ" ô liu đứng đó, sừng sững trước hiên nhà hay giữa giếng trời, "một cây làm nên cả một cảnh quan", tĩnh lặng mà toát lên thứ khí chất sang trọng, hoang dã đến gai người.

Mật mã của sự chữa lành: Màu xám bạc len lỏi vào từng phong cách sống

Điều gì khiến một loài cây mộc mạc lại có sức hút mãnh liệt đến vậy? Có lẽ bí mật nằm ở màu sắc và hình khối độc bản của nó. Hãy thử bước vào một căn hộ mang phong cách nhẹ nhàng kiểu Pháp (Light French) hay phong cách Wabi-sabi thanh tịnh, bạn sẽ thấy sự xuất hiện của ô liu như một mảnh ghép hoàn hảo.

Khác với màu xanh mướt mát của những loài cây nhiệt đới, lá ô liu mang một màu xanh xám nhạt, phủ một lớp phấn bạc li ti. Khi ánh nắng mặt trời xiên qua, những tán lá ấy lấp lánh như được dát bạc, tạo nên một thứ ánh sáng mê hoặc, mơ màng. Cành lá thanh mảnh, vươn dài tự do, kết hợp cùng thân cây cổ thụ tạo nên một tỷ lệ đối lập thú vị.

Không cần những đường phào chỉ phức tạp hay nội thất nạm vàng đính kim cương, đôi khi, sự sang trọng của một không gian chỉ cần được điểm xuyết bằng một chậu ô liu màu kem sữa, đặt cạnh bức tường màu pastel ấm áp. Những chiếc lá xám bạc ấy rủ xuống tĩnh lặng, biến mọi muộn phiền ngoài ô cửa kia tan biến, nhường chỗ cho cảm giác bình yên, êm ả đến lạ kỳ. Nó là hiện thân của triết lý "Less is More" - Càng ít lại càng nhiều, lấy sự trống trải để tôn lên vẻ đẹp của sự sống.

Loài cây "Thánh" chở che vượng khí và tài lộc

Nhưng giới nhà giàu đâu chỉ chơi cây vì đẹp. Trong văn hóa tâm linh và lịch sử của nhiều quốc gia trên thế giới, ô liu có một vị thế vô cùng thiêng liêng. Nó xuất hiện trong những thần thoại ngàn năm, được mệnh danh là "Cây Thánh" hay "Thần Thụ". Cành ô liu từ ngàn xưa đã là biểu tượng của hòa bình, của tình hữu nghị và sự trường thọ.

Trong phong thủy, với sức sống mãnh liệt vươn lên từ sỏi đá khô cằn, cây ô liu tượng trưng cho ý chí kiên định, sự quyền uy, khả năng chiêu tài hút lộc và trấn trạch, xua đuổi những nguồn năng lượng xấu. Đặt một gốc ô liu trăm tuổi trước cửa hàng kinh doanh hay trong khuôn viên biệt thự, gia chủ ngầm gửi gắm ước vọng về một cơ ngơi vững chãi, bình an, vượng khí đời đời kiếp kiếp truyền lại cho con cháu.

Mang tiếng là cây của nhà giàu, đắt tiền là thế, nhưng ô liu lại là một trong những loài cây dễ tính và "hiểu chuyện" bậc nhất. Vốn sinh ra ở vùng Địa Trung Hải nhiều nắng gió, nó sinh ra để chịu đựng khô hạn và cái nóng rát. Nếu bạn lỡ quên tưới nước vài ngày, cây vẫn kiêu hãnh đứng đó. Trồng ô liu nhàn tênh, chi phí bảo dưỡng gần như bằng không.

Tuy nhiên, để cây luôn giữ được phom dáng đẹp, đôi khi người ta cũng phải ra tay "làm điệu" cho chúng. Giống như câu chuyện của một chủ tiệm cây nọ, mới vắng mặt một ngày mà bác thợ vườn đã nhanh tay "cắt tóc" gọn gàng cho gốc ô liu cổ thụ nhập khẩu ngay khi mùa hè vừa gõ cửa. Việc cắt tỉa bớt lá không chỉ giúp cây có tạo hình thanh thoát hơn, khoe được bộ khung xương gân guốc, mà còn là cách để cây giảm bớt sự thoát hơi nước, dễ dàng vượt qua những ngày hè oi ả.

Bí quyết lớn nhất khi chơi ô liu chỉ nằm ở khâu làm đất: Chúng cực kỳ ghét bị úng nước. Nếu trồng trong bồn hoa, bạn phải chắc chắn đáy bồn dù có tráng xi măng cũng phải có hệ thống thoát nước hoàn hảo; còn nếu hạ thổ trồng trực tiếp ra sân vườn thì lại càng khỏe re, cứ để cây tự do hít thở khí trời. Chỉ cần đặt cây bên cạnh một khung cửa sổ ngập nắng, hạn chế tưới nước, là bạn đã có thể mỗi ngày nhâm nhi tách trà, ngắm nhìn vẻ đẹp vượt thời gian của thiên nhiên lấp lánh ngay trong chính tổ ấm của mình.