Giới khoa học đau đầu tìm lời giải "Tại sao gấu trúc khổng lồ mới sinh chỉ nặng 100 gram"?

Gấu trúc khổng lồ có nguồn gốc từ Trung Quốc, con trưởng thành thường nặng đến 120 kg. Con đực to hơn con cái.



Tuy nhiên, khi mới sinh, chúng hoàn toàn không có trọng lượng nổi bật. Trung bình, gấu trúc khổng lồ mới sinh chỉ nặng khoảng 100 gram, bằng con mèo sơ sinh. Siêu nhỏ so với cá thể mẹ.

Sự khác biệt lớn khiến giới khoa học đau đầu trong việc tìm lời giải. Mới đây, nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học Duke, Mỹ đã nghiên cứu về bộ xương gấu trúc con để tìm ra câu trả lời.

Thực tế cho thấy, so với hầu hết các loài động vật có vú khác, giai đoạn phát triển của gấy trúc con khi được sinh ra được coi là sinh non. Gấu trúc khổng lồ được sinh ra ở giai đoạn mang thai tam cá nguyệt thứ ba nếu so với con người.

Gấu trúc sơ sinh chỉ có trọng lượng khoảng 90 đến 130 gram, tương đương kích thước của một con mèo con. Khi mới sinh, gấu trúc có màu hồng nhạt, mù và cực kỳ nhỏ, tỷ lệ khối lượng của con so với mẹ dao động trong khoảng 1:900.

Đó là tỷ lệ cân nặng khi sinh thấp nhất trong tất cả các động vật có vú, vì hầu hết các động vật có vú đều gần 1:26.

Trên thực tế, tất cả các loài gấu (họ Ursidae) đều có những con nhỏ bất thường, nhưng gấu trúc khổng lồ đặc biệt rõ rệt. Hiện tượng này thường chỉ thấy ở các đơn bào và thú có túi và con con sẽ ở trong túi của mẹ, cho đến khi chúng cứng cáp hơn.

Gấu trúc khổng lồ mới sinh

Vào những năm 1980, gấu trúc khổng lồ Ling-Ling và Hsing-Hsing tại Vườn thú quốc gia Smithsonian đã sinh ra 5 con gấu trúc con. Tuy nhiên chúng đã chết chỉ sau đó không lâu.



Người ta bảo quản bộ xương của họ và các nhà khoa học ở Đại học Duke đã sử dụng cho nghiên cứu.

Các nhà khoa học trước đây cho rằng trọng lượng sơ sinh của gấu nhiều khả năng liên quan đến việc ngủ đông. Quá trình mang thai trùng với thời gian ngủ đông, sẽ khiến con mẹ phải nhịn ăn, đó có thể dẫn đến việc sinh sớm hơn.

Trong khi đó, nghiên cứu mới cho thấy những anh em cùng loài gấu, phát triển theo cùng một quỹ đạo như những người họ hàng động vật có vú khác, xương của chúng trưởng thành theo cùng một trình tự và với tốc độ tương tự, chứng tỏ gấu con sinh ra đúng thời gian.

Tuy nhiên, gấu trúc khổng lồ là một ngoại lệ. Dựa vào phân tích xương cho thấy chúng được sinh ra vài tuần trước khi đến hạn, vào khoảng 70% thời kỳ mang thai của nó. Điều đó sẽ giống như một bào thai của con người 28 tuần.

Điều này có thể do thời gian cấy ghép. Thời gian mang thai của gấu trúc khổng lồ là 97 đến 161 ngày. Nhưng phôi trôi nổi trong tử cung khoảng một vài tháng trước khi gắn vào thành tử cung và chỉ bắt đầu phát triển sau khi vào vị trí này.

Nhà khoa học Peishu Li thuộc nhóm nghiên cứu cho biết: "Có thể hiểu đơn giản rằng chúng chưa được nấu chín".

Và lý do sâu sa hơn cho việc "chưa nấu chín" vẫn cần thời gian để các nhà khoa học tiếp tục tiến hành nghiên cứu.