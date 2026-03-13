Giờ mới biết Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển xinh như "búp bê sống" là thừa hưởng gen trội từ ai

Không chỉ có cậu cả Kubi nổi tiếng từ nhỏ với 2 lần vô địch thế gưới, cô hai Anna với biệt danh "mợ chảnh", bé út Lisa - con gái út của vợ chồng kiện tướng dancesport Khánh Thi - Phan Hiển cũng đang khiến cộng đồng mạng “tan chảy” vì vẻ ngoài quá đỗi đáng yêu. Cô bé Lisa càng lớn càng xinh, nhiều người còn ví von như một “búp bê sống” ngoài đời thật.

Những bức ảnh đời thường của Lisa gần đây được chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt thích. Cô bé sở hữu đôi mắt to tròn long lanh, gương mặt bầu bĩnh cùng làn da trắng mịn. Chỉ cần buộc tóc hai chùm hoặc diện những chiếc váy công chúa đơn giản, Lisa đã trông như bước ra từ truyện cổ tích.

Điều khiến nhiều người tò mò là: Lisa xinh như vậy là nhờ gen trội từ ai?

Nếu nhìn kỹ, có thể thấy Lisa mang khá nhiều nét của bố - Phan Hiển. Đôi mắt to, sống mũi cao và khuôn miệng xinh xắn của cô bé được nhận xét rất giống nam kiện tướng dancesport. Nhiều người còn nói vui rằng Lisa là “bản sao nữ” của bố khi còn nhỏ.

Tuy nhiên, Lisa cũng thừa hưởng không ít nét duyên từ mẹ Khánh Thi. Gương mặt tròn, biểu cảm lanh lợi và thần thái tự tin trước ống kính được cho là giống hệt nữ hoàng dancesport Việt Nam. Từ nhỏ, cô bé đã quen xuất hiện trong những video và bức ảnh gia đình nên tỏ ra khá dạn dĩ.

Sự kết hợp giữa nét thanh tú của bố và vẻ đáng yêu của mẹ đã tạo nên một Lisa rất riêng: vừa xinh xắn, vừa có thần thái nổi bật.

Là con út của bộ đôi kiện tướng dancesport Khánh Thi - Phan Hiển, từ bé Lisa đã nhận được nhiều sự dõi theo và quan tâm của cư dân mạng và càng lớn cô bé càng khiến người lớn cưng chiều, ngắm nhìn mãi không chán. Gương mặt hài hòa, đôi mắt biết nói cùng những biểu cảm dễ thương khiến cô bé liên tục được khen ngợi mỗi khi xuất hiện.

Trên trang cá nhân, Khánh Thi thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường của con gái như lúc chơi đồ chơi, ăn uống hay tạo dáng trước máy ảnh. Dù chỉ là ảnh chụp ngẫu nhiên, Lisa vẫn khiến dân mạng phải thốt lên: “Đúng chuẩn búp bê sống”.

Nhiều người còn dự đoán rằng nếu lớn lên theo nghệ thuật giống bố mẹ, Lisa chắc chắn sẽ trở thành một mỹ nhân nổi bật trong tương lai.

Gia đình Khánh Thi – Phan Hiển vốn nổi tiếng không chỉ vì sự nghiệp dancesport mà còn bởi những khoảnh khắc đời thường rất gần gũi. Ba con của cặp đôi, đặc biệt là Lisa, thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện.

Với vẻ ngoài xinh xắn, lanh lợi và biểu cảm đáng yêu, Lisa đang dần trở thành một trong những nhóc tỳ được yêu thích trên mạng xã hội. Và có lẽ, câu trả lời cho thắc mắc của nhiều người rất đơn giản: cô bé xinh như búp bê là vì đã “gom” trọn những gen đẹp nhất từ cả bố lẫn mẹ.