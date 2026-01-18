Trong một thời gian dài, vàng là thứ gắn liền với hình ảnh của thời “ông bà, bố mẹ”. Nói cách khác, trước đây, nhiều người thường nghĩ chỉ có… người già mới mua vàng, mình còn trẻ thì phải sắm đồ hiệu, check-in sang chảnh, du lịch xa hoa,... mới là ok!

Tuy nhiên khoảng 2-3 năm trở lại đây, tư duy đó đã hoàn toàn thay đổi. Gen Z nói chung và người trẻ ở độ tuổi đầu 20 nói riêng, không còn coi việc mua sắm, khoe lối sống sang chảnh là chân ái nữa. Thay vào đó, họ mua vàng và xem việc khoe bộ sưu tập vàng mới là cách thể hiện mình sống chất.

Mua vàng, cầm vàng cho “chắc tay”

Trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến với giới trẻ Trung Quốc như Xiaohongshu hay Douyin, hình ảnh xuất hiện dày đặc không phải túi xách hàng hiệu, đồng hồ xa xỉ hay bữa ăn sang trọng, mà là những lọ thủy tinh nhỏ đựng đầy “hạt vàng”.

Đó là các miếng vàng nặng khoảng 0,5-1 gr, hình hạt đậu hoặc thiết kế “không đụng hàng” như hello kitty, được gom dần theo tháng. Video khoe vàng thường rất đơn giản: Lắc nhẹ lọ để vàng va vào thành thủy tinh phát ra tiếng leng keng, kèm chú thích ngắn gọn kiểu “thành quả sau 6 tháng đi làm” hay “đây mới là thứ khiến mình thấy an tâm”.

Gen Z xứ Trung khoe bộ sưu tập vàng trên MXH (Nguồn: Xiaohongshu)

Điều khiến xu hướng này lan rộng nhanh chóng nằm ở chỗ vàng đã được “bình dân hóa”. Thay vì phải bỏ ra một khoản lớn để mua nhẫn hay vòng vàng truyền thống, người trẻ có thể mua từng hạt vàng nhỏ với giá chỉ vài trăm NDT (tương đương vài triệu đồng). Với sinh viên, nhân viên văn phòng mới đi làm hoặc những người thu nhập chưa cao, mức chi này đủ thấp để không tạo áp lực, nhưng đủ “thật” để cảm thấy mình đang sở hữu một thứ có giá trị lâu dài.

Nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng họ bắt đầu mua vàng theo cách rất tự nhiên: mỗi tháng trích ra một phần nhỏ tiền tiêu vặt hoặc lương, mua một hạt vàng rồi bỏ vào lọ. Cảm giác nhìn số vàng tăng dần theo thời gian đem lại sự thỏa mãn rất khác so với việc mua sắm đồ dùng hay quần áo. Vàng không nhanh lỗi mốt, không hao mòn, và quan trọng nhất, nó hiện hữu vật chất ngay trước mắt. Với thế hệ lớn lên trong thời đại công nghệ số, nơi tiền bạc chủ yếu tồn tại dưới dạng con số trong ứng dụng, việc cầm được một miếng vàng thật - dù nhỏ, vẫn tạo cảm giác “chắc tay” hơn nhiều.

Tina Hong, một nữ sinh 19 tuổi đang học ngành khoa học máy tính ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), là một trong số những Gen Z “đam mê vàng”. Tina bắt đầu mua những hạt vàng nhỏ từ việc tiết kiệm tiền tiêu vặt. Cô cho biết bản thân coi việc mua hạt đậu vàng không chỉ là tiết kiệm mà còn là biểu hiện của sự nghiêm túc trong quản lý tài chính cá nhân.

“Mua vàng như vậy không thể lỗ được” , Tina nói, “nhìn những hạt vàng đó đầy lên mỗi tháng thật sướng mắt” .

Chưa bao giờ giới trẻ ở tiệm vàng đông đến thế (Ảnh: China Daily)

Không chỉ Tina, hàng triệu bạn trẻ khắp Trung Quốc đã biến việc mua vàng thành một xu hướng thể hiện phong cách cá nhân. Nhiều người đăng video bộ sưu tập vàng, lọ vàng với lời chú thích như: “Ngầu hơn là khi lọ vàng của tôi lên tới 100gr!” , hay “ Đây mới gọi là tài sản thực sự” . Tại nhiều cửa hàng trang sức lớn, mỗi khi có đợt giảm giá hay chương trình khuyến mãi, các quầy bán vàng nhỏ lại tấp nập người trẻ xếp hàng từ sáng sớm.

Các thương hiệu vàng cũng phải thay đổi để “bắt kịp” đam mê mua vàng của Gen Z

Xu hướng mua vàng của Gen Z tại Trung Quốc đã phần nào làm thay đổi cách truyền thông, tung sản phẩm mới của các thương hiệu vàng.

Ảnh minh họa (Nguồn: China Daily)

Thay vì chỉ tập trung vào vàng miếng, vàng thỏi hay vàng trang sức, nhiều thương hiệu tung ra sản phẩm vàng kích thước nhỏ, thiết kế hiện đại, được ép vỉ cẩn thận để phù hợp với việc sưu tầm và trưng bày. Nhiều cửa hàng bán vàng theo kiểu “mua lẻ từng gram”, đúng với thói quen mua đều đặn hàng tháng của người trẻ. Các cửa hàng ghi nhận rằng khách dưới 30 tuổi chiếm tỷ lệ ngày càng lớn trong lượng người mua vàng.

Đối với nhiều người trẻ, việc mua vàng không còn mang nặng tính đầu tư hay tích trữ truyền thống. Nó trở thành một thói quen tiêu dùng mang tính biểu tượng, nơi mỗi hạt vàng đại diện cho một tháng cố gắng, một khoản tiết kiệm nhỏ, hay đơn giản là một quyết định chi tiêu có suy nghĩ. Họ chụp ảnh, quay video, chia sẻ hành trình “nuôi lọ vàng” của mình như một dạng nhật ký tài chính cá nhân, vừa để tự động viên, vừa để kết nối với những người có cùng lối suy nghĩ.

Một lọ vàng nhỏ trên bàn làm việc có thể không gây choáng ngợp như đồ hiệu, nhưng nó kể được một câu chuyện sâu sắc hơn về sự kiên nhẫn, nỗ lực tự tạo cho mình một nền tảng vững vàng.

Với thế hệ này, vàng không còn là thứ cất kỹ trong két sắt hay chỉ xuất hiện trong những dịp đặc biệt mà đã trở thành vật dụng quen thuộc, được nhìn thấy mỗi ngày, được khoe một cách tự nhiên.

(Nguồn: The Economist, China Daily)