Gil Lê và Xoài Non chụp ảnh cưới?

Ngày 31/3, mạng xã hội rần rần trước loạt ảnh mới được Xoài Non đăng tải cùng Gil Lê. Trong bộ ảnh, Gil Lê diện vest trắng lịch lãm, còn Xoài Non lại khiến dân tình xuýt xoa khi xuất hiện với chiếc váy trễ vai, chi tiết đính kết tinh tế. Tạo hình này khiến cô nàng trông không khác gì một cô dâu thực thụ. Kết hợp với layout makeup nhẹ nhàng, kiểu tóc búi gọn gàng, Xoài Non càng thêm phần ngọt ngào.

Không chỉ gây ấn tượng bởi visual, những cử chỉ của Gil Lê và Xoài Non cũng khiến netizen "đứng ngồi không yên". Từ khoảnh khắc Gil Lê ôm eo, cho đến việc Xoài Non tựa sát, cười tươi hay thậm chí là những ánh nhìn đầy cảm xúc, tất cả đều tạo nên vibe chẳng khác nào một bộ ảnh cưới chính hiệu.

Chính vì vậy, không ít người đã nhanh chóng đặt nghi vấn cả hai đang "đánh úp" dân tình bằng một bộ ảnh cưới. Nhiều bình luận còn hài hước cho rằng nếu không nói trước, ai cũng sẽ nghĩ đây là ảnh chuẩn bị cho ngày trọng đại.

Tuy nhiên, thực tế, đây chỉ là bộ ảnh được thực hiện trong khuôn khổ một sự kiện mà Gil Lê và Xoài Non cùng tham gia. Concept và trang phục của cả hai theo ý tưởng của sự kiện, vô tình tạo nên cảm giác như một shoot hình cưới.

Dù không phải ảnh cưới nhưng không thể phủ nhận độ ăn ý của Gil Lê - Xoài Non trong lần xuất hiện này. Chính chemistry tự nhiên cùng visual nổi bật đã khiến bộ ảnh nhanh chóng viral, trở thành chủ đề được bàn tán khắp các diễn đàn mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự thích thú, thậm chí còn bình luận nhiệt tình, mong một ngày cả hai có thể viết nên cái kết đẹp như chính những gì thể hiện qua bộ ảnh.

Gil Lê và Xoài Non ngày càng thoải mái sánh đôi sau khi vướng nghi vấn hẹn hò, đặc biệt là từ thời điểm cả hai bị bắt gặp có hành động thân mật trên sân pickleball vào khoảng tháng 8/2024. Kể từ đó, mối quan hệ của cặp đôi được cho là bước sang giai đoạn nghiêm túc hơn khi Gil Lê thường xuyên xuất hiện trong các dịp riêng tư của gia đình Xoài Non như sinh nhật người thân, những buổi tụ họp hay các dịp về quê. Đồng thời, cô cũng giới thiệu Xoài Non với bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Về phía mình, Xoài Non từng chia sẻ mong muốn được tiến xa hơn trong chuyện tình cảm, thậm chí kỳ vọng vào một lời cầu hôn trong tương lai.

Trong dịp Tết vừa qua, cả hai tiếp tục gây chú ý khi cùng xuất hiện tại nhà riêng. Những hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy Gil Lê và Xoài Non đứng cạnh nhau trước bàn thờ, chắp tay thành kính, sau đó thoải mái trò chuyện, ngồi sát bên trong không khí gia đình ấm cúng.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên cặp đôi về ra mắt hai bên gia đình. Tuy nhiên, việc cùng nhau thực hiện nghi thức thắp hương gia tiên trong dịp Tết, thời điểm mang ý nghĩa đoàn viên, lại khiến cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Khoảnh khắc xuất hiện trong không gian gia đình và tham gia những nghi thức truyền thống như một thành viên chính thức được xem là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của cả hai đã có bước tiến rõ rệt so với trước đó.

