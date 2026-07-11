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Gil Lê thông báo tin buồn

Liên Hoa
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Nhiều khán giả gửi lời chia buồn sâu sắc đến Gil Lê trước mất mát to lớn này.

Tối ngày 10/7, Gil Lê khiến nhiều người không khỏi xót xa khi chia sẻ tin buồn về gia đình trên trang cá nhân. Gil Lê đăng tải hình ảnh bông sen trắng trên nền đen kèm dòng nhắn gửi: "Ông Ngoại ơi, không phải đau đớn nữa rồi. Ông được gặp lại Bà rồi. Cả nhà yêu Ông nhiều lắm ạ!".

Ngay sau khi bài đăng xuất hiện, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã để lại bình luận gửi lời chia buồn, động viên Gil Lê cùng gia đình sớm vượt qua mất mát.

Gil Lê thông báo tin buồn - Ảnh 1.

Gil Lê thông báo tin ông ngoại qua đời

Đối với Gil Lê, ông ngoại là người có vị trí đặc biệt trong gia đình và từng nhiều lần xuất hiện trong những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội. Trước đó, vào dịp Tết 2024, Gil Lê từng đưa Xoài Non về nhà đoàn tụ cùng gia đình. Trong đoạn video được chia sẻ khi ấy, cả hai cùng quây quần bên ông ngoại trong không khí ấm cúng. Xoài Non còn chuẩn bị lì xì cho ông của Gil Lê.

Khoảng giữa tháng 4 vừa qua, Gil Lê và Xoài Non cũng cùng xuất hiện trong bữa tiệc gia đình được tổ chức để mừng thọ ông ngoại. Khi đó, cả đại gia đình quây quần đông đủ để chúc mừng tuổi mới của ông. Trong đoạn clip được người thân chia sẻ, ông ngoại của Gil Lê xuất hiện với tinh thần vui vẻ, nở nụ cười rạng rỡ khi ngồi bên con cháu. Gil Lê và Xoài Non cũng có mặt xuyên suốt buổi tiệc, cùng chụp ảnh lưu niệm và chung vui với gia đình. Hình ảnh ông ngoại hạnh phúc trong vòng tay người thân khi ấy từng khiến nhiều người cảm thấy ấm áp.

Gil Lê và Xoài Non mừng thọ ông ngoại

Gil Lê tên thật là Lê Thanh Trúc, sinh năm 1991, là một trong những nghệ sĩ đa năng của Vbiz. Bước chân vào showbiz từ năm 17 tuổi, Gil Lê được biết đến khi tham gia chương trình Sáng bừng sức sống và trở thành thành viên của nhóm nhạc X5. Sau khi nhóm tan rã vào năm 2013, Gil Lê hoạt động solo, đồng thời lấn sân sang nhiều lĩnh vực như MC, diễn viên và ghi dấu ấn với hình ảnh nghệ sĩ cá tính, phong cách unisex đặc trưng.

Trong hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Gil Lê phát hành nhiều ca khúc như Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình, Sao người ta nỡ làm mình đau, Em phải quên anh.. . Bên cạnh âm nhạc, Gil Lê còn được yêu mến qua vai trò MC của nhiều chương trình truyền hình và sự kiện lớn nhờ lối dẫn dắt tự nhiên, duyên dáng.

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