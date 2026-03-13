Gigabyte x HACOM – Bắt tay giữ nhịp giá trước thách thức linh kiện đắt ngang vàng

Cuối năm 2025, thị trường linh kiện toàn cầu rơi vào "cơn bão" giá chưa từng có. RAM, ổ SSD, Card đồ họa... ghi nhận mức tăng gần 200%, khiến chi phí build PC đội lên đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Bí kíp để tiết kiệm chi phí khi xây dựng cấu hình máy tính

Nhiều người build PC vẫn giữ thói quen chọn linh kiện "mỗi nơi một ít", nghĩ rằng chỉ cần cấu hình đủ mạnh là ổn. Nhưng thực tế, cách build này khiến hệ thống gặp những rắc rối khó chịu: Phần mềm RGB mỗi hãng một ứng dụng riêng, linh kiện đôi khi chưa tối ưu hoàn toàn cho nhau, khi cần bảo hành lại phải liên hệ nhiều nơi khác nhau.

Chính vì vậy, lựa chọn linh kiện đồng bộ cùng một thương hiệu đang trở thành giải pháp được nhiều người dùng kinh nghiệm ưu tiên. Với Gigabyte, hệ sinh thái phần cứng trải dài từ bo mạch chủ, card đồ họa, nguồn điện đến case máy tính giúp toàn bộ hệ thống vận hành nhất quán hơn. Người dùng có thể đồng bộ ánh sáng, theo dõi trạng thái phần cứng và quản lý thiết lập chỉ qua một phần mềm, thay vì phải cài đặt nhiều công cụ khác nhau.

Mỗi nhánh phục vụ đúng một nhóm nhu cầu — đảm bảo người dùng không phải trả tiền cho tính năng họ không cần.

Ultra Durable phù hợp với văn phòng và gaming tầm trung, ưu tiên độ bền và vận hành ổn định lâu dài.

AORUS dành cho game thủ muốn hiệu năng cao, thiết kế nổi bật và đồng bộ toàn hệ thống chỉ thông qua một phần mềm.

AERO nhắm đến nhà sáng tạo nội dung, tối ưu cho các phần mềm chỉnh sửa video và đồ họa chuyên nghiệp.

Gigabyte - Hệ sinh thái build PC toàn diện

Dù là máy văn phòng kiêm giải trí hay dựng hình chuyên nghiệp, Gigabyte sở hữu đa phần linh kiện để hoàn thiện một bộ máy từ đầu đến cuối.

Cấu hình văn phòng bền bỉ và nhỏ gọn

Một dàn máy không cần thiết phải "khủng" – chỉ cần chạy ổn định, mát mẻ và không gây khó khăn cho người dùng giữa giờ làm việc. Điểm nhấn là AMD Ryzen 5 3400G – tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu. Đi kèm là SSD Gigabyte 256GB với tốc độ đọc 520MB/s – máy khởi động nhanh, không còn cảnh ngồi chờ máy khởi động. Nguồn Gigabyte 550W vận hành ổn định, tiết kiệm điện dù chạy cả ngày liên tục.

Cấu hình làm việc & giải trí cùng lúc

Bộ đôi Intel Core i5-14600K và RTX 5070 Windforce xử lý mượt mà mọi tác vụ – từ làm việc, xem phim đến giải trí – mà không lo tốc độ hay giật lag. Cung cấp ổn định cho hệ thống là bộ nguồn Gigabyte công suất 750W. Toàn bộ đặt trong vỏ case Gigabyte C102 kính trong suốt, tản nhiệt hiệu quả, trông chuyên nghiệp mà không cầu kỳ.

Cấu hình diễn họa chuyên nghiệp

Bo mạch chủ Gigabyte TRX50 Aero D là nền tảng kết nối toàn bộ hệ thống, đảm bảo các linh kiện hoạt động ăn khớp và ổn định. Tiếp đó là, card đồ họa AORUS RTX 5090 là lựa chọn hoàn hảo cho các dự án đồ họa nặng. Bộ nguồn Gigabyte 1200W cung cấp điện đủ và ổn định cho cả hệ thống chạy hết công suất trong thời gian dài.

Chất lượng - bảo hành phải tương xứng với giá thành

Tại Việt Nam, HACOM hiện cung cấp các sản phẩm Gigabyte chính hãng thông qua hệ thống phân phối uy tín, trong đó có đối tác Thủy Linh (TLC). Nhờ đó, toàn bộ sản phẩm khi đến tay người dùng đều có tem bảo hành và số serial minh bạch, có thể tra cứu trực tiếp trên trang chủ hãng cũng như hệ thống của nhà phân phối.

Một điểm đáng chú ý là các sản phẩm Gigabyte trong hệ thống phân phối của TLC được áp dụng chính sách bảo hành thuận lợi cho người dùng. Ngoài chế độ bảo hành chính hãng theo tiêu chuẩn Gigabyte, trong giai đoạn đầu sử dụng, nếu phát sinh lỗi từ nhà sản xuất, sản phẩm có thể được hỗ trợ ĐỔI NGAY hoặc ĐỔI MỚI NGUYÊN HỘP, giúp khách hàng không phải chờ đợi quá trình sửa chữa.

Với người dùng, điều này đồng nghĩa khoản đầu tư vào linh kiện Gigabyte khi mua tại HACOM (đối tác TLC) được đảm bảo một cách thực chất — không chỉ dừng lại ở thông số kỹ thuật hay cam kết trên giấy tờ.

Mua linh kiện Gigabyte tại HACOM.VN được đổi mới nguyên hộp nếu phát sinh lỗi do nhà sản xuất trong giai đoạn đầu sử dụng.

Gần bốn thập kỷ phát triển, Gigabyte đã xây dựng danh tiếng vững chắc trong ngành phần cứng máy tính nhờ hệ sinh thái linh kiện đồng bộ và độ bền được kiểm chứng qua thời gian. Song hành cùng thương hiệu này tại thị trường Việt Nam là HACOM — Hệ thống bán lẻ công nghệ với hơn 25 năm kinh nghiệm và mạng lưới hơn 20 showroom trải dài từ Bắc vào Nam.

Là đại lý ủy quyền trực tiếp từ nhà phân phối TLC, HACOM.VN đảm bảo nguồn hàng chính hãng, mức giá bình ổn cùng chính sách hậu mãi rõ ràng. Với những khách hàng đang cân nhắc nâng cấp hoặc build PC, HACOM chính là điểm đến đáng tin cậy để trải nghiệm trọn vẹn các sản phẩm phần cứng chất lượng.