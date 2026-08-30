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Giết người cướp 450 nghìn đồng rồi sang Campuchia lẩn trốn

Nhật Huy
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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Huỳnh Nhật Hào để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trước đó, ngày 7/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang nhận tin báo người dân phát hiện thi thể nam giới đang phân hủy tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, thuộc xã Khánh Bình.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an xác định nạn nhân là H.V.H. (SN 1976, trú xã Nhơn Hội, An Giang). Trên thi thể nạn nhân có nhiều vết đâm bằng vật sắc nhọn.

Giết người An Giang: Huỳnh Nhật Hào cướp 450 nghìn đồng rồi trốn sang Campuchia - Ảnh 1.

Hiện trường phát hiện nạn nhân Huỳnh Văn Hai.

Theo cơ quan công an, hằng ngày H.V.H. bán vé số dạo tại địa phương và khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia. H. thường xuyên qua lại biên giới để bán vé số và tham gia cờ bạc, quen biết một số người Campuchia gốc Việt sinh sống dọc biên giới.

Từ đặc điểm của vụ án và thông tin về nạn nhân, Ban Chuyên án nhận định nghi phạm có khả năng lẩn trốn sang Campuchia. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang được giao chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các lực lượng nghiệp vụ xác minh, truy tìm nghi phạm.

Một tổ công tác được cử sang Campuchia phối hợp với lực lượng chức năng sở tại điều tra, xác minh.

Qua các biện pháp nghiệp vụ và sự hỗ trợ của người dân, lực lượng chức năng xác định Huỳnh Nhật Hào (SN 2002) đang sinh sống tại thành phố Sampeou Poun, tỉnh Kandal, Campuchia là nghi phạm gây ra vụ án.

Giết người An Giang: Huỳnh Nhật Hào cướp 450 nghìn đồng rồi trốn sang Campuchia - Ảnh 2.

Huỳnh Nhật Hào tại cơ quan công an. Ảnh: A. Tầm.

Sau quá trình tuyên truyền, vận động và truy xét, Hào biết không thể tiếp tục lẩn trốn nên ngày 24/8 đã đến Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hào khai nhận, do H. thường xuyên qua lại khu vực Hào sinh sống để bán vé số nên hai người quen biết nhau.

Khoảng tháng 7/2026, Hào cho H. vay 2 triệu đồng để mua vé số bán. Sau đó, Hào nhiều lần đòi tiền nhưng H. không trả.

Sáng 3/8, biết H. có tiền trong người, Hào nảy sinh ý định chiếm đoạt. Trên đường chở H. về Việt Nam, khi đến khu vực bờ sông Bình Di, thuộc xã Khánh Bình, Hào dừng xe rồi bất ngờ giật chiếc túi H. đang đeo để lấy tiền.

Bị giật túi, H. tri hô cướp, Hào chạy đến xe máy, mở cốp lấy một con dao Thái Lan rồi quay lại đâm nhiều nhát vào người H.

Khi thấy H. bất tỉnh, Hào lấy 450.000 đồng trong túi nạn nhân. Lo sợ bị phát hiện, Hào kéo thi thể H. ra phía sau một nhà kho gần đó để che giấu rồi chạy xe về Campuchia lẩn trốn.

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nhật hào

An Giang

Campuchia

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