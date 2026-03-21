Gieo quẻ tuần mới (23/3 - 29/3) cho 12 con giáp: Ai đang ôm cục tức sẽ được tháo gỡ, ai đang cạn ví chuẩn bị đón lộc trời cho?

Có những tuần trôi qua bình yên đến tẻ nhạt, nhưng cũng có những ngày ta chỉ muốn thu mình lại vì cứ hễ bước chân ra đường là đụng chuyện bực mình. Cuộc sống vốn dĩ là một đồ thị hình sin, và vạn vật đều tuân theo quy luật vận động không ngừng của vũ trụ. Kinh Dịch không phải là một phép thuật cao siêu để thay đổi số phận, mà nó giống như một tấm bản đồ thời tiết tâm hồn, giúp chúng ta biết lúc nào nên che ô khi trời đổ mưa sầm sập, lúc nào nên căng buồm đón gió lớn.

Tuần cuối cùng của tháng 3 năm nay, có những con giáp sẽ đón nhận cơn mưa tài lộc lấp lánh, nhưng cũng có những người cần phải học chữ "Nhẫn" để lùi một bước, giữ cho nếp nhà êm ấm và tâm trí an yên. Quẻ đã gieo, thông điệp đã mở, mời bạn cùng tìm xem con giáp của mình đang đứng ở đâu trong dòng chảy năng lượng tuần này.

Tuổi Tý - Quẻ Địa Thiên Thái (Sự hanh thông, êm ấm)

Tuần này, những người tuổi Tý như bước vào một khu vườn mùa xuân đầy nắng ấm khi bốc được quẻ Thái, biểu tượng của sự bình an và hanh thông tuyệt đối. Mọi vướng mắc từ tuần trước, dù là trong công việc hay mâu thuẫn vụn vặt với nửa kia, bỗng nhiên được tháo gỡ một cách nhẹ nhàng như có phép màu. Năng lượng âm dương giao hòa giúp tâm trí bạn sáng suốt, làm việc gì cũng thấy thuận tay mát mái. Tài lộc tuần này không đến từ những khoản tiền từ trên trời rơi xuống, mà đến từ sự ổn định và phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực thầm lặng của bạn thời gian qua. Hãy cứ giữ nụ cười trên môi, vì đây là tuần để bạn tận hưởng sự bình yên đúng nghĩa.

Tuổi Sửu - Quẻ Thiên Địa Bĩ (Bế tắc nhẹ, cần cẩn trọng)

Trái ngược với tuổi Tý, tuổi Sửu tuần này lại bốc phải quẻ Bĩ, báo hiệu một vài ngày đầu tuần có chút trúc trắc, bực dọc không tên. Ở chốn công sở, bạn dễ cảm thấy tiếng nói của mình không được lắng nghe, hoặc đồng nghiệp có ý hiểu sai những gì bạn truyền đạt. Lời khuyên cho Sửu lúc này là "im lặng là vàng". Đừng cố gắng tranh cãi phân bua đúng sai làm gì cho nhọc lòng, bởi năng lượng bế tắc này chỉ mang tính thời điểm. Sang đến cuối tuần, mọi thứ sẽ tự động dịu lại. Về tài chính, hãy thắt chặt hầu bao một chút, hạn chế mua sắm bốc đồng theo cảm xúc kẻo cuối tháng lại phải đau đầu vì những hóa đơn không tên.

Tuổi Dần - Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu (Tỏa sáng và dồi dào)

Chúc mừng những chú Hổ, quẻ Đại Hữu mang đến một tuần rực rỡ và sung túc bậc nhất trong tháng 3 này. "Đại Hữu" nghĩa là sở hữu lớn, ám chỉ tài lộc đang lũ lượt kéo về gõ cửa nhà bạn. Những dự án bạn đang theo đuổi bỗng nhiên đơm hoa kết trái, những khoản nợ khó đòi bỗng được hoàn trả, hoặc sếp bỗng dưng hào phóng trao cho bạn một cơ hội kiếm tiền mới. Năng lượng của bạn tuần này rất vượng, đi đến đâu cũng tỏa sáng và thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, rủng rỉnh tiền bạc không có nghĩa là vung tay quá trán. Hãy trích một khoản nhỏ để tự thưởng cho bản thân một bữa ăn ngon hoặc mua một món quà nhỏ cho gia đình để nhân đôi niềm vui nhé.

Tuổi Mão - Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân (Quý nhân phù trợ)

Tuần mới của tuổi Mão xoay quanh chữ "Hòa" và những mối quan hệ vô cùng chất lượng. Quẻ Đồng Nhân cho thấy bạn sẽ không phải đơn độc chiến đấu trong tuần này. Nếu gặp khó khăn trong công việc hay có tâm sự nặng trĩu trong lòng, hãy cứ mở lời, sẽ có người sẵn sàng dang tay giúp đỡ bạn. Quý nhân tuần này có thể là một người sếp nữ, một người đồng nghiệp cũ hoặc chính là người bạn đời kề ối tay ấp. Tài chính ở mức bình ổn, nhưng tin vui là bạn sẽ có những cuộc gặp gỡ, chè chén cực kỳ thú vị, mở ra những hướng đi mới mẻ đầy hứa hẹn cho tháng sau.

Tuổi Thìn - Quẻ Thủy Phong Tỉnh (Chậm lại để nuôi dưỡng)

Quẻ Tỉnh mang hình ảnh của một giếng nước trong vắt, tĩnh lặng, nhắc nhở tuổi Thìn tuần này không được vội vàng vồ vập. Đây không phải là thời điểm thích hợp để bạn nhảy việc, khởi nghiệp hay đưa ra những quyết định đầu tư mạo hiểm. Thay vào đó, hãy quay về "bảo dưỡng" lại chính bản thân mình và gia đình. Hãy nấu một bữa cơm ngon, dọn dẹp lại góc làm việc, vứt bỏ những thứ không cần thiết. Tuần này, tài lộc nằm ở sự tích lũy kiến thức và sức khỏe chứ không nằm ở những con số trong tài khoản ngân hàng. Cứ bình tâm tự rèn luyện mình, nước trong giếng ắt sẽ đầy và ngọt ngào trở lại.

Tuổi Tỵ - Quẻ Địa Sơn Khiêm (Lùi một bước, biển rộng trời cao)

Đôi khi, chiến thắng rực rỡ nhất lại đến từ việc chúng ta biết nhún nhường đúng lúc, và quẻ Khiêm tuần này chính là lời nhắc nhở dành cho tuổi Tỵ. Có thể bạn đang nắm trong tay lợi thế, công việc đạt thành tích cao, nhưng đừng vì thế mà kiêu ngạo hay phô trương thanh thế. Ở công sở, hãy nhẹ nhàng ghi nhận công sức của đồng nghiệp; ở nhà, hãy hạ cái tôi xuống một chút khi cãi vã với nửa kia. Sự khiêm tốn không làm bạn bớt đi giá trị, mà ngược lại, nó khiến mọi người nể trọng và yêu quý bạn hơn. Tài lộc tuần này tuy không bùng nổ nhưng lại rất vững chắc, tiền đổ về đều đặn giúp bạn an tâm lo liệu cuộc sống.

Tuổi Ngọ - Quẻ Hỏa Địa Tấn (Tiến lên mạnh mẽ)

Như mặt trời vươn lên khỏi mặt đất tỏa sáng muôn nơi, quẻ Tấn báo hiệu một tuần thăng tiến cực kỳ mạnh mẽ của tuổi Ngọ. Sự chăm chỉ và cống hiến của bạn cuối cùng cũng được cấp trên nhìn nhận một cách công tâm. Đây là lúc để bạn mạnh dạn đề xuất ý tưởng mới, xin tăng lương hoặc ứng tuyển vào một vị trí cao hơn. Bạn có đủ năng lực và cả sự may mắn hậu thuẫn. Về chuyện tình cảm, nếu đang thầm thương trộm nhớ ai đó, tuần này hãy chủ động "bật đèn xanh" đi nhé, tỷ lệ thành công là cực kỳ cao. Đừng ngần ngại bước ra khỏi vùng an toàn vì vũ trụ đang gọi tên bạn.

Tuổi Mùi - Quẻ Lôi Thủy Giải (Nút thắt được tháo gỡ)

Nếu những tuần trước tuổi Mùi cảm thấy ngột ngạt, áp lực như đeo đá tảng trong lòng thì xin chúc mừng, quẻ Giải tuần này mang đến một cơn mưa rào giải nhiệt cực kỳ sảng khoái. Những hiểu lầm gay gắt với bạn đời, những xích mích với đồng nghiệp hay sự lo âu về một khoản nợ nào đó sẽ dần tìm được lối thoát. Nút thắt trong tâm trí được cởi bỏ giúp bạn thở phào nhẹ nhõm, ăn ngon ngủ yên hơn. Hãy nhân cơ hội này để dọn dẹp lại những tàn dư của muộn phiền cũ, tha thứ cho người khác và tha thứ cho chính mình để chuẩn bị đón nhận những năng lượng tươi mới, tích cực hơn sắp tràn tới.

Tuổi Thân - Quẻ Hỏa Phong Đỉnh (Đổi mới và vun đắp)

Quẻ Đỉnh mang hình tượng chiếc vạc lớn, tượng trưng cho việc thiết lập lại trật tự, đổi mới và vun đắp hạnh phúc. Tuần này, tuổi Thân nên dành thời gian để chăm chút lại tổ ấm của mình. Có thể là thay một bộ rèm cửa mới, mua thêm vài chậu cây xanh, hay đơn giản là hâm nóng tình cảm vợ chồng bằng một buổi hẹn hò lãng mạn lẩn trốn con cái. Trong công việc, đây là tuần để bạn thay đổi phương pháp làm việc cũ kỹ, áp dụng những cách làm mới sáng tạo hơn. Tài vận khá sáng sủa, đặc biệt thuận lợi cho những ai đang làm kinh doanh liên quan đến ăn uống, nhà hàng hay đồ gia dụng.

Tuổi Dậu - Quẻ Trạch Địa Tụy (Sum vầy, hội tụ)

Tuần này của tuổi Dậu tràn ngập tiếng cười và những cuộc hội ngộ nhờ năng lượng của quẻ Tụy. Bạn sẽ liên tục nhận được lời mời ăn uống, tụ tập bạn bè cũ, hoặc gia đình có hỷ sự, giỗ chạp sum vầy. Dù "tình phí" tuần này có vẻ sẽ tăng cao đôi chút khiến ví tiền hơi hao hụt, nhưng đổi lại, bạn nhận được niềm vui tinh thần vô giá. Những mối quan hệ được hâm nóng trong tuần này rất có thể sẽ mang lại cho bạn những cơ hội làm ăn béo bở trong tương lai gần. Hãy cứ mở lòng, ăn diện thật đẹp và tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bên những người thân yêu nhé.

Tuổi Tuất - Quẻ Phong Sơn Tiệm (Chậm mà chắc)

Cây mọc trên núi không thể một sớm một chiều mà vươn cao, đó là ý nghĩa của quẻ Tiệm dành cho tuổi Tuất tuần này. Mọi việc từ công sở đến chuyện nhà cửa đều cần bạn giải quyết một cách từ tốn, theo đúng trình tự, tuyệt đối không được đốt cháy giai đoạn. Nếu đang chờ đợi một kết quả phỏng vấn, một tờ giấy tờ pháp lý hay một món tiền chuyển khoản, hãy kiên nhẫn thêm chút nữa vì nó đang trên đường đến rồi. Chuyện tình cảm cũng vậy, mưa dầm thấm lâu, đừng ép uổng đối phương phải làm theo ý mình. Cứ dịu dàng, nhẫn nại, quả ngọt sẽ tự khắc rụng vào tay bạn.

Tuổi Hợi - Quẻ Lôi Hỏa Phong (Đỉnh cao nhưng cần điểm dừng)

Quẻ Phong chỉ sự thịnh vượng, dồi dào ở mức đỉnh cao. Tuần này, tuổi Hợi làm gì cũng thuận lợi, danh tiếng vang xa, tiền bạc thu về rủng rỉnh ngoài mong đợi. Tuy nhiên, Kinh Dịch luôn dạy rằng "vật cực tất phản", khi mọi thứ lên đến đỉnh cao thì cũng là lúc nó chuẩn bị đi xuống. Vì vậy, lời khuyên vàng cho tuổi Hợi tuần này là "biết đủ là đủ". Đừng vì thấy đang thắng đậm mà dồn hết tài sản vào đầu tư thêm, cũng đừng vì được sếp chiều chuộng mà tỏ thái độ hách dịch với cấp dưới. Giữ tâm trí thanh tịnh, khiêm tốn tận hưởng lộc trời cho thì phúc khí mới bền lâu mãi mãi.

(Bài viết mang tính chất chiêm nghiệm và tham khảo)