Giếng Tiên ở Eo Gió: Mạch nước ngọt nghìn năm không cạn, điểm tựa linh thiêng của vô số ngư dân

Nhắc đến du lịch Quy Nhơn, người ta thường say mê vẻ đẹp kỳ vĩ của Eo Gió hay sự trong xanh của Kỳ Co. Thế nhưng, có một điểm đến mang trong mình linh hồn của biển cả và những câu chuyện truyền đời đầy huyền bí mà ít ai hiểu tường tận chính là Giếng Tiên tại Eo Gió. Đây không chỉ là một danh thắng tự nhiên mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc của người dân miền biển qua hàng thế kỷ.

Quy Nhơn nổi tiếng với những địa điểm du lịch như Kỳ Co, Eo Gió. Ảnh: @hoang.ngochaa

Giếng Tiên không chỉ là một địa điểm du lịch nổi tiếng mà còn là biểu tượng trong đời sống tinh thần của người dân miền biển Nhơn Lý. Theo văn bia tại địa danh này, hàng ngàn năm trước, giữa những vách đá khô cằn bỗng xuất hiện một khe đá với dòng nước ngọt chảy ra quanh năm không dứt. Điều kỳ lạ là dù nằm sát bờ biển, chịu ảnh hưởng trực tiếp từ gió muối và sóng vỗ, nguồn nước này lại luôn ngọt lịm và trong vắt, trở thành mạch sống quý báu giữa lòng đảo vắng.

Giếng Tiên trong vắt ngay Eo Gió

Niềm tin của người dân Quy Nhơn vào Giếng Tiên không chỉ là sự tôn kính mơ hồ mà gắn liền với những mong cầu thiết thực trong cuộc sống. Các bậc bô lão trên đảo tin rằng uống nước Giếng Tiên sẽ được ban tặng con cái. Trẻ em mới sinh thường được tắm dòng nước này để nhận được sự phù hộ, che chở. Phụ nữ mang thai tìm đến uống nước giếng với niềm tin "mẹ tròn con vuông". Thậm chí, những người đi thuyền ra khơi cũng lấy nước uống để cầu mong những chuyến hải trình thuận buồm xuôi gió.

Giếng Tiên là địa điểm mang yếu tố tâm linh từ nghìn năm của người dân Quy Nhơn

Để đặt chân đến chốn linh thiêng này, du khách sẽ di chuyển về phía xã đảo Nhơn Lý, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 20km. Sau khi mua vé tham quan khu du lịch Eo Gió, bạn sẽ đi theo con đường đi bộ ven biển với hàng rào đỏ trắng đặc trưng. Phần thú vị nhất chính là đoạn men theo những bậc thang đá để xuống sát mép biển, nơi Giếng Tiên ẩn mình giữa những ghềnh đá nhấp nhô. Từ đây, bạn có thể phóng tầm mắt tận hưởng khung cảnh đại dương bao la, nơi sắc xanh ngọc bích của biển cả hòa làm một với bầu trời.

Tuy nhiên, một lưu ý cực kỳ quan trọng cho du khách hiện nay là theo chia sẻ từ người dân địa phương, tấm biển đá ghi danh Giếng Tiên đã bị vỡ do ảnh hưởng của những trận bão lớn. Chính vì vậy, nếu lần đầu đến đây mà không có sự hướng dẫn của người bản địa, bạn sẽ rất khó nhận diện được chính xác vị trí của giếng giữa muôn vàn khe đá. Để chuyến đi trọn vẹn, du khách nên lựa chọn trang phục gọn gàng, mang giày bám tốt và tuyệt đối giữ gìn vệ sinh để bảo vệ nguồn nước quý giá này.

Ẩm thực Quy Nhơn là sự hòa quyện giữa vị biển mặn mòi và sự dân dã của xứ Nẫu. Sáng sớm, du khách có thể thưởng thức bánh hỏi cháo lòng nóng hổi hoặc bún chả cá với nước dùng thanh ngọt nức tiếng. Đến trưa, đừng bỏ lỡ món bánh xèo tôm nhảy giòn rụm với những con tôm đất tươi rói. Về đêm, các món ăn vặt như nem nướng hay chả ram tôm đất nhỏ xinh là lựa chọn không thể bỏ qua.

Món bánh hỏi cháo lòng đặc sản Quy Nhơn mà bất kì ai cũng phải thử

Hệ thống lưu trú tại đây cực kỳ đa dạng và chiều lòng mọi túi tiền. Nếu thích sự trẻ trung và gần gũi, các homestay tại Bãi Xếp hoặc trung tâm thành phố có giá chỉ từ 300.000 đến 600.000 VNĐ mỗi đêm. Với nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp hơn, các resort ven biển tiêu chuẩn 4 đến 5 sao sẽ có mức giá từ 2.000.000 VNĐ trở lên. Nếu muốn dành trọn thời gian khám phá đảo, các homestay mộc mạc của người dân địa phương trên đảo Cù Lao Xanh với mức giá từ 200.000 đến 400.000 VNĐ sẽ giúp bạn dễ dàng hòa mình vào nhịp sống yên bình của xã đảo.

Quy Nhơn có nhiều lựa chọn lưu trú với nhiều mức giá khác nhau. Ảnh: @nguyenhuynhthanhmy, @hoang.ngochaa

Mới đây, Quy Nhơn của Việt Nam được xếp thứ 4 trong số 25 điểm đến toàn cầu tại giải thưởng Travellers' Choice Awards 2026. Đồng thời còn được CNN gọi là một “viên ngọc ẩn” của du lịch Việt Nam, hay nền tảng Booking.com xếp nơi đây vào nhóm điểm đến ít đông đúc nhưng đáng trải nghiệm. Có thể nói, Việt Nam còn rất nhiều cảnh đẹp và những câu chuyện văn hóa lạ lẫm như Giếng Tiên. Việc tìm hiểu kỹ ý nghĩa của từng điểm đến sẽ giúp chuyến đi của du khách thú vị hơn nhiều so với việc chỉ chụp ảnh đơn thuần.