Giây phút xúc động tiễn người thân lên đường nhập ngũ ở Nghệ An và Hà Tĩnh

Năm 2022, tỉnh Nghệ An được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 4 giao chỉ tiêu tuyển chọn 3.394 công dân nhập ngũ. Trong đó, có 3.150 công dân nhập ngũ vào quân đội (tăng 50 công dân so với năm 2021) và 244 công dân nhập ngũ vào công an. Đến nay, các đơn vị đã chốt được 3.550 công dân. Trong đó, có 3.306 công dân nhập ngũ vào quân đội (chính thức 3.150 công dân và 156 công dân dự phòng, đạt tỷ lệ 105%), và 244 công dân nhập ngũ công an (đạt tỷ lệ 100%). Năm nay, có 751 đơn xung phong nhập ngũ của công dân.