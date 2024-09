Theo quy định của Luật giao thông đường bộ 2008 và Thông tư 12/2017/TT- BTNMT đang áp dụng hiện nay thì giấy phép lái xe được cấp cho các loại phương tiện giao thông như xe mô tô, xe gắn máy, xe ô tô, xe chuyên dùng, các loại xe tải xe buýt, xe đầu kéo gồm 13 gồm: A1, A2, A3, A4, B1, B2, C, D, E, FB2, FD, FC và FE.

Khoản 4 Điều 59 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định, giấy phép lái xe hạng B1 hiện được cấp cho những người không hành nghề lái xe (không lái xe kinh doanh), cho phép điều khiển xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, xe ô tô tải và máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg.

Tiến sĩ Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật sư Chính pháp cho rằng, quy định phân hạng giấy phép lái xe theo quy định tại Luật giao thông đường bộ 2008 đã lạc hậu và không còn phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là quá trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý xã hội, quản lý về giao thông đường bộ.

“Để phù hợp với xu hướng quốc tế, Công ước Viên 1968 mà Việt Nam đã gia nhập, phù hợp với việc ứng dụng công nghệ thông tin thì Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ vừa được Quốc Hội thông qua đã có quy định mới, thay đổi các hạng giấy phép lái xe. Theo đó giấy phép lái xe được chia thành 15 hạng như sau: A1, A, B1, B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE. Như vậy, từ ngày 01/01/2025, sẽ không còn giấy phép lái xe hạng A2, A3, A4, B2, E, FB2, FD, FE, FC và bổ sung giấy phép lái xe hạng A, C1, D1, D2, BE, C1E, CE, DE, D1E, D2E" - Luật sư Đặng Văn Cường cho biết.

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, bằng lái xe hạng B1 sẽ không còn được phép điều khiển ô tô nữa. Thay vào đó, giấy phép lái xe hạng B1 chỉ cấp cho người lái xe mô tô ba bánh và các loại xe thuộc phạm vi giấy phép lái xe hạng A1, bao gồm: Xe mô tô ba bánh; Xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh đến 125cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến 11kW.

Vì vậy, từ năm 2025, những người muốn điều khiển ô tô dù là xe số tự động hay xe số sàn, có kinh doanh hay không; các loại xe dưới 09 chỗ và xe tải dưới 3,5t các loại ô tô kéo rơ-moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750kg sẽ phải tham gia sát hạch và được cấp giấy phép lái xe từ hạng B trở lên. Thời hạn của loại giấy phép này là 10 năm.

Cũng theo quy định tại Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024 thì từ 01/01/2025, giấy phép lái xe hạng A (dành cho xe mô tô, xe ba bánh) sẽ không còn 04 loại, mà chỉ còn hai loại là A1 và A

“Trước đây giấy phép lái xe hạng A1 có thể điều khiển xe ôtô với dung tích xi lanh tới 175cm³. Tuy nhiên, theo quy định của Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ thì loại giấy phép lái xe A1 tới đây chỉ có được phép điều khiển xe mô tô với dung tích xi lanh tới 125cm³, sẽ không còn loại giấy phép lái xe hạng A2, A3 và A4 nữa. Giấy phép lái xe hạng A2 sẽ đổi thành hạng A, A3 thành hạng B1, bỏ hạng A4. Giấy phép lái xe hạng A1 và A tới đây cũng vẫn được xác định là được sử dụng không thời hạn. Các phương tiện quy định giấy phép lái xe hạng B1 và B2 trước đây sẽ thành giấy phép hạng B" - Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường cho biết.

Tuy nhiên, để tránh phiền hà cho người dân, giảm bớt chi phí về thời gian, tiền bạc thì Điều 89 của Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ cũng quy định về điều khoản chuyển tiếp là không hồi tố, theo đó: “Giấy phép lái xe được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trên giấy phép lái xe”. Giấy phép lái xe đối với các hạng A và B được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành nếu chưa thực hiện đổi, cấp lại theo quy định của Luật này có hiệu lực sử dụng như sau:

- Giấy phép lái xe hạng A1 được tiếp tục điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh từ 50 cm3 đến dưới 175 cm3hoặc có công suất động cơ điện từ 04 kW đến dưới 14 kW;

- Giấy phép lái xe hạng A2 được tiếp tục điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh từ 175 cm3 trở lên hoặc có công suất động cơ điện từ 14 kW trở lên và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1 quy định tại điểm a khoản này;

- Giấy phép lái xe hạng A3 được tiếp tục điều khiển xe mô tô ba bánh, các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1 quy định tại điểm a khoản này và các xe tương tự;

- Giấy phép lái xe hạng A4 được tiếp tục điều khiển máy kéo có trọng tải đến 1.000 kg; - Giấy phép lái xe hạng B1 số tự động cấp cho người không hành nghề lái xe được tiếp tục điều khiển xe ô tô số tự động chở người đến 08 chỗ (không kể chỗ của người lái xe); xe ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng số tự động có trọng tải dưới 3.500 kg;

- Giấy phép lái xe hạng B1 cấp cho người không hành nghề lái xe được tiếp tục điều khiển xe ô tô chở người đến 08 chỗ (không kể chỗ của người lái xe); xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg;

- Giấy phép lái xe hạng B2 cấp cho người hành nghề lái xe được tiếp tục điều khiển xe ô tô chở người đến 08 chỗ (không kể chỗ của người lái xe); xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg;

Từ năm 2025 người sở hữu bằng B1 muốn đổi, cấp lại giấy phép lái xe, sẽ áp dụng các điều kiện:

Giấy phép lái xe hạng B1 số tự động được đổi, cấp lại sang hạng B với điều kiện chỉ được điều khiển xe ô tô số tự động;

Giấy phép lái xe hạng B1, B2 có thể đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng B hoặc C1 và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải đến 3.500kg.

Những quy định này yêu cầu người tham gia giao thông cần phải nắm rõ và tuân thủ để đảm bảo an toàn và hợp pháp khi sử dụng phương tiện.