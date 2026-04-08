Giàu như Huyền My, vì sao phải "pass" đồ?

Những ngày qua, cái tên Huyền My bất ngờ phủ sóng mạng xã hội không phải vì hoạt động nghệ thuật mà đến từ loạt tranh cãi xoay quanh việc thanh lý đồ cá nhân. Từ đôi giày cũ mòn đế với mức giá rao bán 2 triệu đồng, Huyền My đang đối diện với làn sóng chỉ trích khắp diễn đàn.

Theo quan sát, hiện tại tài khoản pass đồ của Huyền My vẫn lên đơn hàng mới. Điều này khiến dân mạng càng chú ý hơn và kéo nhau vào thẳng tài khoản pass đồ để "mục sở thị". Tại đây, nhiều người không khỏi bất ngờ khi gian hàng cá nhân của nàng hậu trông chẳng khác gì một "cửa hàng tạp hoá online". Từ kính, túi xách, giày dép, quần áo đến cả máy chụp ảnh, nón, phụ kiện… đều được đăng bán với đủ mức giá. Có món chỉ vài trăm nghìn, nhưng cũng có item lên đến hàng chục, thậm chí cả trăm triệu đồng. Sự đa dạng về chủng loại lẫn giá tiền khiến không ít người tò mò: vì sao Huyền My lại pass đồ nhiều đến vậy?

Tài khoản pass đồ của Á hậu Huyền My đa dạng mặt hàng và giá cả

Một bộ phận netizen đặt câu hỏi liệu việc thanh lý ồ ạt có liên quan đến vấn đề tài chính hay không, hay đơn giản chỉ là thói quen cá nhân. Đặc biệt, việc một đôi giày đã cũ vẫn được rao bán càng khiến những nghi vấn này được bàn tán nhiều hơn.

Về phía Huyền My, trưa 7/4, khi làn sóng chỉ trích về đôi giày cũ thì cô đã lên tiếng. Trong story này, nàng hậu cũng nhận mạnh mục đích thanh lý đồ của mình không phải vì tiền.

Cụ thể, Á hậu Huyền My viết: " Mình chỉ nghĩ đơn giản là nhà không còn chỗ để, thì mình pass giá đi nhanh nhất có thể thôi chứ chẳng quan trọng tiền nong lắm".

Hiện tại cư dân mạng vẫn đang bày tỏ nhiều ý kiến triều xoay quanh ồn ào pass đồ của Huyền My

Huyền My sở hữu đồ hiệu ra sao?

Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hay trong những bức ảnh đời thường, cô gần như luôn mang theo một chiếc túi khác nhau. Từ những thiết kế cổ điển, thanh lịch đến các mẫu hot trend, tất cả đều được phối hợp chỉn chu với trang phục. Điều này không chỉ cho thấy sự đầu tư nghiêm túc vào hình ảnh cá nhân, mà còn phần nào phản ánh quy mô tủ đồ hàng hiệu đáng nể của Á hậu Huyền My. Trong bộ sưu tập túi của Huyền My có những chiếc vài triệu, vài trăm đến hàng tỷ đồng. Một vài mẫu túi đã được Huyền My thanh lý với giá trăm triệu đồng. Chiếc túi nổi bật trong "kho" đồ hiệu của Huyền My là túi Hermès Birkin màu trắng có giá khoảng 300 triệu đồng, túi Hermès da cá sấu màu đỏ có giá khoảng 1,7 tỷ đồng, Hermès Birkin size 30 làm từ da cá sấu bạch tạng có giá lên tới 5 tỷ đồng....

Không dừng lại ở thời trang, Huyền My còn từng gây chú ý khi sở hữu những tài sản có giá trị lớn. Vào năm 2015, khi mới 20 tuổi, Á hậu này đã mạnh tay tậu chiếc Mercedes-Benz S400 trị giá hơn 3,6 tỷ đồng. Vào năm 2019, Huyền My từng tự thưởng cho bản thân khi mua 1 chiếc Jaguar F-Type có giá hơn 6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cô cũng nhiều lần xuất hiện với những mẫu đồng hồ cao cấp có giá trị lên đến hàng tỷ đồng, thậm chí có món được đồn đoán chạm mốc 11 tỷ. Dù không thường xuyên lên tiếng về các khoản chi tiêu cá nhân, nhưng việc thoải mái sử dụng những món đồ xa xỉ cho thấy khả năng tài chính vững vàng của Huyền My sau nhiều năm hoạt động.

Huyền My có bộ sưu tập túi hiệu có giá trị "không phải dạng vừa"

Đến khi đánh pickleball thì nàng hậu cũng xúng xính chiếc túi xách đến từ thương hiệu đắt đỏ

Bất động sản của Huyền My

Bên cạnh những bộ sưu tập đồ hiệu, Huyền My cũng có tài sản khác khiến nhiều người trầm trồ. Cô có căn biệt thự rộng khoảng 800m² tại ngoại thành Hà Nội, đây là nơi cô sinh sống cùng gia đình. Không gian này từng được hé lộ qua một số hình ảnh, cho thấy quy mô rộng rãi, thiết kế hiện đại và nội thất được đầu tư kỹ lưỡng. Cơ ngơi này càng khẳng định nền tảng kinh tế không phải dạng vừa của gia đình Huyền My. Đây cũng là lý do vì sao, ngay từ trước khi nổi tiếng, Huyền My đã được biết đến với hình ảnh một "rich kid Hà thành".

Huyền My tậu biệt thự khủng vào văn 2024

Nàng hậu sở hữu khối tài sản khủng ở tuổi 31

Ảnh: FBNV