Giấu ma túy trong bồn rửa bát, sát trụ sở công an

Bắt quả tang đối tượng Đào Viết Luân về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 31-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Viết Luân (SN 1993, trú phường Đồng Sơn) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 20-1, trong lúc tuần tra, kiểm soát địa bàn, Công an phường Đồng Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện Đào Viết Luân có biểu hiện nghi vấn trước nhà riêng nên tiến hành kiểm tra.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang Luân đang chuẩn bị sử dụng ma túy, thu giữ một túi nilon chứa chất màu hồng nghi là ma túy tổng hợp cùng một chai nhựa tự chế dùng làm dụng cụ sử dụng ma túy. Luân khai nhận số chất thu giữ là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến mua về để sử dụng.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, công an phát hiện thêm 124 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến được cất giấu dưới bồn rửa bát trong khu vực bếp. Kết quả test nhanh cho thấy Luân dương tính với chất ma túy Methamphetamine.

Theo cơ quan điều tra, Đào Viết Luân là đối tượng có nhiều biểu hiện phức tạp trên địa bàn, từng tìm cách che giấu hành vi phạm pháp. Đáng chú ý, nơi ở của đối tượng này nằm gần trụ sở công an. Song, việc lợi dụng yếu tố này không giúp Luân qua mặt được lực lượng chức năng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của Luân đủ yếu tố cấu thành tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" theo khoản 2, điều 249 Bộ luật Hình sự. Hiện đối tượng này đã bị khởi tố, tạm giam để phục vụ công tác điều tra.