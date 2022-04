1. "Ông vua vận tải" Daniel Ludwig

Rất ít người Mỹ biết đến cái tên Daniel Keith Ludwig và cũng ít ai ngờ được rằng một người đàn ông hàng ngày đến công sở bằng đôi chân khập khiễng lại là một nhà tỷ phú sở hữu đội tàu tư nhân lớn nhất thế giới.

Daniel Ludwig sinh ra ở Michigan vào năm 1897. Thành công đến với Ludwig không sớm như những tỷ phú khác dù ông dấn thân vào lĩnh vực vận tải biển từ năm 9 tuổi. Những năm tháng còn trẻ, ''ông vua vận tải'' phải vật lộn với một vòng luẩn quẩn: kiếm được tiền và thua lỗ liên tục.

Mãi đến giữa những năm 1930, Ludwig mới bắt đầu xây dựng được nền móng cho đế chế sau này, lúc này ông cũng đã gần 40 tuổi. National Bulk Carriers của Ludwig trở thành một trong những công ty vận tải biển lớn nhất của Mỹ, sở hữu khoảng 60 tàu.

Không những thế, đế chế của Daniel Ludwig dẫn đầu mọi thứ, từ sự phát triển của tàu siêu tốc ở Nhật Bản đến các đồn điền ở Panama.

Tính đến năm 1971, Ludwig sở hữu một nhà máy lọc dầu sản xuất 75.000 thùng/ngày ở Panama. Vào năm 1973, ông đã xây dựng một nhà máy lọc dầu trị giá 300 triệu USD ở Scotland để chế biến dầu Biển Bắc. Ngoài ra, Ludwig còn sở hữu Công ty than United Pocahantas ở Tây Virginia, công ty này có sản lượng hàng năm đạt tới 1 triệu tấn than, lưu huỳnh và Công ty mỏ Clutha ở Úc sản xuất 5 triệu tấn than chủ yếu cho ngành thép ở Nhật Bản.

Năm 1973, ông đã phát triển các dự án nông nghiệp quy mô lớn và xây dựng hơn 100.000 đơn vị nhà ở giá rẻ ở Mỹ Latinh, Nam Phi và Hoa Kỳ theo Hệ thống Công nghệ Con-Tech đã được cấp bằng sáng chế.

Ludwig đa dạng hóa thành nhiều loại cổ phần: nhà máy lọc dầu, ngân hàng, trang trại chăn nuôi gia súc, bảo hiểm và bất động sản. Ông cũng đầu tư vào nhiều dự án khai thác và thăm dò trên hầu hết các lục địa: Châu Mỹ, Châu Phi, Úc và Trung Đông; tạo ra một chuỗi khách sạn sang trọng ở Mexico, Bermuda và Bahamas, đồng thời phát triển làng Westlake ở California. Ở thời kỳ đỉnh cao, ông vua vận tải này sở hữu hơn 200 công ty tại 50 quốc gia.

Đến năm 1978, khối tài sản ròng của tỷ phú Ludwig ước tính có trị giá 9,9 tỷ USD (tương đương 12 tỷ USD hiện nay), khiến ông trở thành người giàu nhất nước Mỹ, tuy nhiên ông hầu như không được biết đến ở Mỹ.

Thành công trong kinh doanh mang lại cho Ludwig mọi thứ mà Ludwig muốn nên ông không đòi hỏi sự công nhận nào khác. Tỷ phú này chỉ đồng ý một cuộc phỏng vấn duy nhất với nhà báo Dero Saunders của tạp chí Fortune vào năm 1957. Sau đó, ông trùm này luôn sống ẩn dật và né tránh tất cả phương tiện báo chí.

Ludwig thường mặc những bộ đồ rẻ tiền, đi giày cũ và đeo kính mắt được mua với giá hời trong các cửa hàng bách hóa. Ông cũng thường đi du lịch một mình với vé hạng phổ thông, mang theo hành lý riêng và đến các sân bay lúc trời còn chưa sáng. Thậm chí, ngay cả những người thân cận nhất của ông cũng không biết rõ Ludwig thực sự là ai, giàu có như thế nào.

Vào năm 1986, hầu hết tài sản của Ludwig được tách thành 2 tổ chức chính, một ở Zurich (Thuỵ Sỹ) và một ở New York (Mỹ) để dễ kiểm soát nhưng thực chất là tránh bị đánh thuế quá cao. Tới năm 1992, Ludwig qua đời tại nhà riêng ở tuổi 95. Forbes ước tính khối tài sản ròng vào thời điểm ông qua đời là 1,2 tỷ USD, tương đương 2,2 tỷ USD hiện nay.

2. "Siêu giàu ẩn dật" - Doanh nhân Howard Hughes

Tỷ phú Howard Hughes sinh năm 1905 tại Humble, Texas, Mỹ trong một gia đình giàu có, được mệnh danh là "nguyên mẫu siêu giàu ẩn dật". Ông từng là ông trùm kinh doanh, nhà tài phiệt, nhà đầu tư, kỹ sư hàng không, nhà làm phim và là một trong những người giàu nhất thế giới.

Howard Hughes là minh chứng tiêu biểu cho một đứa trẻ sinh ra ở vạch đích khi có mẹ mang dòng dõi quý tộc Anh, cha tốt nghiệp trường đại học danh tiếng thế giới – Đại học Harvard, và là một thương gia buôn dầu giàu có. Dù có xuất phát điểm hơn người nhưng Howard Hughes có nỗi sợ mang tên "mẹ"(vì sự kiểm soát thái quá) và cả cuộc đời ông không có một người bạn đúng nghĩa.

Không có hứng thú với những con số như cha mình, Howard Hughes tìm được niềm đam mê trong lĩnh vực điện ảnh rồi rẽ hướng sang lĩnh vực hàng không, bất động sản. Bằng tài năng và những nỗ lực, "siêu giàu ẩn dật" đã có những đóng góp to lớn cho ngành hàng không và được ca ngợi như một tượng đài sống, biểu trưng cho những giá trị tạo nên một nước Mỹ đầy kiêu hãnh. Tên ông được xuất hiện trong Bảo tàng danh tiếng hàng không Quốc gia vào năm 1973.

Trong chặng đường phát triển sự nghiệp của mình, ông đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ, tương đương 9 tỷ USD theo tỷ giá ngày nay. Tuy nhiên đến giữa những năm 1960, Howard Hughes mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng và sự bất ổn về cảm xúc thêm nặng khiến ông chọn cách sống ẩn dật, giam mình trong các khách sạn, xem đi xem lại những bộ phim. Cũng vì thế nên hiếm có ai biết được chính xác ông ở đâu và như thế nào.

Năm 1976, Howard Hughes qua đời sau khi bị phát hiện bất tỉnh ở Mexico, trong bộ dạng tiều tụy đến mức cảnh sát phải sử dụng dấu vân tay để xác nhận danh tính. Chẳng ai có thể ngờ được rằng vị tỷ phú giàu có nức tiếng như thế lại có cuộc sống khổ sở đến vậy lúc cuối đời.

3. Ông trùm ngành giải trí Mỹ Philip Anschutz

Tỷ phú Philip Anschutz sinh năm 1939, là ông chủ của Tập đoàn Anschutz và là một trong 2 người luôn có mặt trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ từ năm 1982 đến nay.

Philip Anschutz làm giàu nhờ đầu tư vào nhiều ngành công nghiệp như giải trí, dầu mỏ, bất động sản, đường sắt, và viễn thông. Ông hiện nắm giữ khối tài sản trị giá 11,7 tỷ USD, sở hữu 90 rạp hát và tham gia tổ chức hơn 25 lễ hội âm nhạc trên toàn cầu. Bên cạnh đó, Anschutz cũng quan tâm đến thể thao, và sở hữu cả đội Los Angeles Kings của Liên đoàn Khúc côn cầu Quốc gia và 1/3 cổ phần tại đội bóng rổ Lakers, cùng với khu phức hợp thể thao Staples Center tại thành phố Los Angeles.

Theo thống kê của tạp chí Land Report, ông là người sở hữu đất đai nhiều thứ 27 nước Mỹ, xếp trên cả tỷ phú giàu nhất thế giới Jeff Bezos. Bất động sản nổi tiếng nhất của Philip Anschutz là trang trại chăn nuôi gia súc rộng đến gần 1.300 km2 ở bang Wyoming.

Nổi tiếng về độ giàu có là thế nhưng Philip Anschutz được mệnh danh là tỷ phú ẩn dật nhất nước Mỹ khi luôn chọn sống khép kín, hiếm khi lộ diện trước truyền thông. Theo tạp chí Fortune, ông ấy mới chỉ trả lời phỏng vấn truyền thông chính thức ba lần kể từ năm 1979.

Trong cuộc sống hàng ngày, Anschutz là một con người bình thường như bao người bình thường khác. Ông sống trong một ngôi nhà tương đối khiêm tốn ở thành phố Denver, đeo một chiếc đồng hồ rẻ tiền, đi nhà thờ thường xuyên, chạy marathon ở các con phố. Nếu không được giới thiệu thì sẽ chẳng ai biết Anschutz là một trong những người đàn ông giàu nhất nước Mỹ.

