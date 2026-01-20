Giấu chồng mua nhà, không cho chồng đứng tên: Cô vợ lên mạng “khóc than” vì bị phát hiện

Một bài đăng ẩn danh trên nền tảng Reddit mới đây đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, khi một người phụ nữ chia sẻ câu chuyện mâu thuẫn gay gắt với chồng xoay quanh việc giấu chồng để mua nhà bằng tiền thừa kế từ mẹ ruột quá cố. Vấn đề không chỉ nằm ở chuyện tiền bạc, mà còn chạm tới ranh giới mong manh giữa niềm tin, trách nhiệm và mong muốn gìn giữ di sản của người đã khuất.

Theo lời kể của cô, sau khi mẹ qua đời, cô nhận được một khoản tiền thừa kế khá lớn. Cô cho biết mình luôn trân trọng số tiền này và chưa từng động tới, chỉ gửi trong một tài khoản tiết kiệm lãi suất cao. Với cô, đây không đơn thuần là tiền, mà là thành quả lao động cả đời của mẹ, là sự bảo đảm mà mẹ cô để lại cho con gái trong những tình huống ngoài dự kiến.

"Đó là tiền của mẹ tôi, và tôi chỉ muốn dùng nó cho những việc mà tôi tin rằng mẹ mình sẽ đồng ý" - Cô viết trong bài đăng trên Reddit.

Gần đây, ông bà ngoại của cô - những người sở hữu căn nhà nơi cô đã lớn lên từ nhỏ, quyết định bán nhà vì tuổi cao và sức khỏe ngày càng yếu. Trước nguy cơ căn nhà mang nhiều kỷ niệm bị "sang tay" cho người lạ, người phụ nữ nảy ra ý định dùng toàn bộ tiền thừa kế mà mẹ để lại, để mua lại căn nhà này. Mục đích của cô là giữ tài sản trong gia đình và coi như bản thân cũng có một căn nhà "phòng thân".

Tuy nhiên, quyết định ấy nhanh chóng trở thành nguồn cơn xung đột với chồng cô. Nguyên nhân không phải vì việc mua nhà, mà vì cô đã giấu anh chuyện này, lý do khá đơn giản: Cô muốn đây là tài sản của riêng mình, không phải tài sản chung trong hôn nhân. Trên thực tế, số tiền cô dùng để mua căn nhà này cũng là tiền mẹ cô để lại, chồng cô hoàn toàn không góp 1 đồng. Theo cô giải thích, toàn bộ số tiền mua nhà đều là tiền thừa kế cá nhân, việc sửa chữa, bảo hiểm, hay các hci phí liên quan đến căn nhà cũng do cô tự chi trả. Cô cho biết mình thậm chí không yêu cầu chồng đóng góp tài chính.

Dẫu vậy, người chồng lại cảm thấy bị tổn thương và cho rằng việc vợ lén lút mua nhà, không cho mình đứng tên đồng sở hữu là biểu hiện của sự thiếu tin tưởng. Theo anh, hôn nhân là sự hợp tác trên mọi phương diện, và việc bị loại khỏi giấy tờ nhà đất đồng nghĩa với việc anh không được coi là một phần thực sự của gia đình. Mâu thuẫn từ đó ngày càng căng thẳng.

Về phía mình, người phụ nữ cho biết quyết định này chịu ảnh hưởng rất lớn từ lời dặn dò của mẹ trước khi qua đời. Cô nhớ rằng mẹ từng khuyên cô không nên dùng tiền thừa kế để mua nhà chung với bạn đời, bởi nếu chẳng may hôn nhân đổ vỡ, bà không muốn tài sản mà mình để lại rơi vào tay người ngoài. Mẹ cô thậm chí từng gợi ý cô nên ký hợp đồng tiền hôn nhân trước khi kết hôn, dù điều này chưa bao giờ được chồng cô chấp nhận và bản thân cô cũng không muốn đẩy mối quan hệ đi theo hướng đó.

"Nếu chẳng may 10 hay 20 năm nữa, chúng tôi ly hôn, tôi không thể chấp nhận việc anh ấy có thể lấy đi một nửa từ số tiền mà mẹ tôi để lại" - Cô bày tỏ.

Người phụ nữ cũng nhấn mạnh rằng tài chính chung của hai vợ chồng được tách bạch khá rõ ràng. Ngoài khoản thừa kế, họ chia đều các chi phí sinh hoạt hàng tháng. Tuy nhiên, vì thu nhập cao hơn, cô là người chi trả phần lớn các khoản phát sinh như thể thao cho con, quần áo, hóa đơn bất ngờ hay những chi phí ngoài dự tính. Với cô, điều đó là chấp nhận được và không phải điều khiến cô bận tâm.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút hàng loạt ý kiến trái chiều. Một số người ủng hộ quan điểm của cô, cho rằng tiền thừa kế là tài sản riêng và người chồng không có quyền đòi hỏi. Có người khuyên thẳng thắn rằng nếu đã không cho chồng đứng tên, cô cũng không nên nhờ vả bất kỳ sự giúp đỡ nào, để tránh hiểu lầm và xung đột.

Ngược lại, không ít ý kiến cho rằng trong sâu thẳm, người phụ nữ không coi chồng mình là "người trong gia đình". Một bình luận thẳng thắn chỉ ra rằng khi cô nói muốn "giữ tài sản trong gia đình", điều đó vô hình trung loại chồng ra khỏi khái niệm gia đình. Và nếu người chồng cảm thấy bị gạt ra ngoài, không muốn gắn bó, hỗ trợ hay thậm chí lui tới căn nhà ấy trong tương lai, thì đó cũng là phản ứng dễ hiểu.

Trước những tranh cãi, người phụ nữ khẳng định cô không hề muốn đẩy chồng và con vào thế bất lợi. Cô cho biết mình đã mua bảo hiểm nhân thọ với mức chi trả lớn, trong đó chồng là người thụ hưởng chính cùng các con. Ngoài ra, chồng và con đều được ghi tên là người thừa hưởng trên các tài khoản khác của cô. Cô nhấn mạnh rằng trong bất kỳ trường hợp xấu nào xảy ra, gia đình mình sẽ không rơi vào cảnh vô gia cư hay thiếu thốn.

Theo cô, mục đích duy nhất của việc mua căn nhà này là giữ lại một phần ký ức, một di sản tinh thần mang ý nghĩa đặc biệt đối với nhiều thế hệ trong gia đình, đồng thời để lại cho các con một tài sản gắn liền với cội nguồn. Thế nhưng, giữa mong muốn cá nhân ấy và cảm xúc của người bạn đời, câu chuyện vẫn chưa có hồi kết, và chính cô cũng không biết mình đang đúng hay sai.

