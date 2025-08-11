Giật mình với hình ảnh của chồng Ngô Thanh Vân sau khi nhập hội bố bỉm

Sau 3 năm bên nhau, tình yêu của Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã kết "trái ngọt". Bé gái đầu lòng tên thân mật là Gạo chào đời trong sự hân hoan, đón chờ của vợ chồng "đả nữ" cũng như gia đình, bạn bè thân thiết. Từ khi Ngô Thanh Vân công bố mang thai đến ngày sinh nở, nữ diễn viên luôn được chồng bên cạnh đồng hành, chăm sóc từng chút một. Huy Trần cũng ra dáng bố bỉm quốc dân khi sắm đồ cho ái nữ không thiếu thứ gì, thậm chí anh còn tiết lộ bán một con mô tô để đầu tư cho "thiên thần nhỏ" có cuộc sống tốt nhất khi chào đời.

Mới đây nhất, Ngô Thanh Vân khiến nhiều người "dở khóc dở cười" khi tung hình ảnh khó ngờ của Huy Trần khi chăm sóc con gái. Trong bức ảnh, chàng CEO điển trai ngồi trên ghế, tay ôm trọn thiên thần nhỏ vào lòng. Không vest lịch lãm, không tóc vuốt keo bóng mượt, Huy Trần xuất hiện với mái tóc rối, gương mặt bơ phờ nhưng ánh mắt lại trông rất hạnh phúc, mãn nguyện.

Hoá ra cũng giống như bao ông bố trẻ khác, anh dường như chưa kịp làm quen với những đêm mất ngủ, những giờ phút túc trực bên vợ con. Khoảnh khắc này còn chứng minh sự yêu thương, quan tâm và trách nhiệm của Huy Trần với vợ trong những ngày đầu cả hai làm bố mẹ.

Huy Trần mắt nhắm mắt mở, đầu tóc rối bù khi chăm con gái sơ sinh

Hình ảnh Huy Trần khi làm bố bỉm khắc hẳn với nam CEO Việt kiều bảnh bao trước kia

Suốt hành trình của Ngô Thanh Vân, Huy Trần luôn bên cạnh chăm sóc

Lần đầu làm bố nhưng Huy Trần rất khéo léo trong khâu chăm sóc con cái

Huy Trần còn chi hẳn số tiền bằng một chiếc mô tô để mua đồ chào đón ái nữ

Trước khi lên chức bố, Huy Trần vốn đã nổi tiếng là "ông chồng quốc dân" nhờ loạt hành động ngọt ngào dành cho Ngô Thanh Vân, từ những lần đồng hành trong sự kiện, những chuyến du lịch lãng mạn đến lời nhắn nhủ xúc động trong ngày kỷ niệm cưới. Giờ đây, danh xưng ấy có lẽ nên được "nâng cấp" thành "ông bố quốc dân" khi anh tiếp tục ghi điểm tuyệt đối ở vai trò mới.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần "về chung một nhà" từ năm 2022, từng gây chú ý khi tổ chức hai lễ cưới, một buổi riêng tư ở Na Uy và một buổi sang trọng bên bờ biển Đà Nẵng. Dù chênh lệch 11 tuổi, cả hai vẫn được khen ngợi vì sự đồng điệu trong lối sống, luôn đặt gia đình lên hàng đầu và giữ kín đời tư. Trên mạng xã hội, vợ chồng "đả nữ" thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, đồng hành trong công việc lẫn đời sống, xây dựng một mối quan hệ bền chặt dựa trên sự thấu hiểu và tình yêu sâu đậm.

Vợ chồng Ngô Thanh Vân trải qua hơn 1000 ngày để chờ đón con gái

Đúng ngày kỷ niệm 3 năm cưới, Ngô Thanh Vân bất ngờ xác nhận mang thai con đầu lòng. Suốt thời gian bầu bí, cặp đôi dành trọn thời gian ở bên nhau, tận hưởng từng khoảnh khắc bình yên và chăm sóc lẫn nhau. Trước khi bé Gạo chào đời, "đả nữ" hài hước kể: "Chưa gì hết mà phòng để đồ ba em bị bắt dọn đi chỗ khác, nhường một phòng riêng cho em. Phòng ngủ ba mẹ chất đầy đồ của em, phòng tắm của mẹ dẹp hết son phấn thay bằng đồ cá nhân của em. Nhà cửa, máy quay, wifi… đều đổi tên theo em. Chưa có mặt mà còn hơn 'trùm cuối' chuẩn bị xuất hiện ở cuối phim, làm chao đảo cả cuộc sống của hai người trưởng thành tự lập vậy đó. Có mặt rồi thì còn gì nữa đây".

Ngày con gái chào đời, Huy Trần chia sẻ: "Chỉ một tiếng khóc thôi, tôi đã hiểu trọn vẹn ý nghĩa của đời mình, đó là yêu thương và chở che cho hai mẹ con đến khi thế giới ngừng quay".



Ngô Thanh Vân hạnh phúc khi được lên chức mẹ ở tuổi 46



