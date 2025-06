Dù tiện lợi đến đâu thì máy giặt cũng không phải là vạn năng. Nếu không hiểu rõ, việc giặt sai cách không chỉ làm hỏng quần áo mà còn có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy. Dưới đây là 3 món đồ bạn tuyệt đối không nên bỏ vào máy giặt để tránh xảy ra sự cố không mong muốn.

1. Áo khoác lông vũ (áo phao, áo lông vũ)

Khi bị bẩn, nhiều người tiện tay quăng luôn áo khoác lông như áo phao, áo lông vũ vào máy giặt vì không muốn tốn tiền mang đi giặt khô. Đây là sai lầm phổ biến vì có thể khiến áo bị hỏng nặng, thậm chí dẫn đến tình huống nổ trong máy giặt.

Vì sao lại có thể nổ? Lý do là khi giặt trong máy, phần lông vũ bên trong áo bị ướt và tụ lại thành cục. Lúc máy chuyển sang chế độ vắt, lực quay mạnh khiến lớp không khí bị ép lại bên trong áo không kịp thoát ra ngoài (do lớp vải chống thấm). Khi áp suất vượt quá mức cho phép, áo có thể… nổ tung trong lồng giặt.

Ngoài ra, một vấn đề thường gặp khác là lông vũ bị vón cục và kết tảng khiến áo mất đi sự mềm mại, giữ ấm kém, thậm chí không còn dùng được nữa. Nguyên nhân là vì vỏ ngoài của áo thường khô trước, còn phần lông bên trong vẫn ẩm, từ đó gây vón cục. Muốn áo trở lại trạng thái ban đầu phải chờ khô hoàn toàn rồi dùng tay đập nhẹ hoặc dùng móc áo gõ vào chỗ bị vón, rất mất công. Thế nên cách tốt nhất là giặt tay nhẹ nhàng hoặc nếu có điều kiện thì nên mang áo đi giặt khô để bảo toàn chất lượng.

2. Áo len, áo làm từ lông cừu (len lông, cashmere)

Áo len cũng là "kẻ thù" của máy giặt. Dù có một số dòng máy được quảng cáo là có chế độ giặt len nhưng sự thật là chúng vẫn dễ làm biến dạng hoặc co rút áo sau vài lần giặt. Có thể so sánh sợi len là chất liệu protein giống như tóc người, nếu bạn dùng bột giặt có tính kiềm mạnh thì sẽ giống như đang gội đầu bằng xà phòng giặt - tóc hư là điều dễ hiểu và len cũng vậy.

Hậu quả phổ biến là áo xù lông, khô ráp, mất đi độ mịn và bóng ban đầu. Thậm chí, nếu gặp nước nóng hoặc giặt sai cách, áo còn có thể bị co lại đến mức từ size người lớn thành size em bé. Nguyên nhân là do len nở ra khi ngấm nước nhưng sau đó không trở lại kích thước cũ mà bị co lại, cộng thêm bề mặt sợi len có lớp vảy nhỏ dễ dính vào nhau khiến việc co rút càng trầm trọng hơn.

Tốt nhất, hãy giặt tay nhẹ bằng nước lạnh, sử dụng dung dịch giặt dành riêng cho len, tránh vò mạnh. Sau khi giặt xong thì ép nhẹ cho ra nước (không vắt xoắn) và đem phơi ngang để giữ form áo.

3. Ruột gối, ruột chăn (các loại lõi bông, lõi sợi tổng hợp)

Rất nhiều người thấy gối bị ố vàng hay chăn bẩn là cho luôn vào máy giặt mà không hề hay biết, đây là cách nhanh nhất khiến món đồ bị phá hỏng. Ruột gối và ruột chăn khi ngấm nước sẽ trở nên cực kỳ nặng, khiến máy giặt không thể vắt nổi. Lúc quay, máy có thể phát ra tiếng va đập mạnh, rung lắc, thậm chí không thể quay nổi lồng giặt, dễ gây hư hỏng thiết bị.

Không chỉ vậy, khi giặt xong, phần bông bên trong dễ bị bung ra, vón cục hoặc kết tảng, khiến gối hoặc chăn mất dáng, mất độ êm và giữ ấm không còn hiệu quả. Tệ hơn, một số loại ruột gối hoặc chăn bông còn có thể rơi sợi ra ngoài khiến máy giặt "ngập" trong bông trắng xóa.

Giải pháp hợp lý là mang những món đồ này đến dịch vụ giặt hấp công nghiệp hoặc nếu được, bạn có thể đem ra tiệm đánh bông - nơi các thợ chuyên sẽ gỡ phần bông cũ, xử lý và thêm bông mới nếu cần. Cách này vừa sạch sẽ, vừa an toàn lại tái sử dụng được lâu dài.

Nguồn: 163.com