Sử dụng AI hỗ trợ ngành giáo dục

Mỗi lần vào giai đoạn cuối học kì, giáo viên chủ nhiệm các trường tiểu học và trung học cơ sở tại Hàng Châu (Trung Quốc) ngoài phải giảng dạy, soạn đề, chấm thi còn phải đối mặt với nhiều "công việc không tên". Trong đó việc phải viết nhận xét trong học bạ cho từng học sinh tưởng chừng đơn giản nhưng cũng tốn khá nhiều quỹ thời gian của các thầy cô.

Hàng năm, các thầy cô đều đau đầu tìm cách viết sao cho mỗi học sinh có một lời nhận xét riêng, thể hiện đúng năng lực và phẩm chất. Một giáo viên họ Trương chia sẻ trong cuộc phỏng vấn: "Chỉ riêng lớp tôi đã có 42 học sinh, mỗi em tối thiểu cũng 200 chữ, tính ra đã hơn 8.000 chữ rồi. Hơn nữa, không được dùng chung một mẫu, mỗi em cần một đánh giá và động viên khác nhau. Vì rất muốn động viên các em nên tôi thường mất nhiều thời gian suy nghĩ xem nhận xét như nào cho thật hay, ý nghĩa và sáng tạo. Tưởng phần việc này đơn giản nhưng thật sự rất đau đầu."

Để giảm tải bớt lượng công việc cho giáo viên, nhiều trường học ở Hàng Châu đã thử nghiệm sử dụng AI để viết nhận xét cho học sinh. Phương pháp mới mẻ này đã gây ra nhiều cuộc tranh luận sôi nổi và phản ứng đa chiều từ phía phụ huynh. Liệu AI có thực sự thay thế được những lời nhận xét mang tính cá nhân của giáo viên?

Ảnh minh họa

Đối với việc sử dụng AI viết nhận xét, nhiều phụ huynh tỏ ra khá do dự, thậm chí có phụ huynh phản đối gay gắt. Một phụ huynh có con học lớp 3 chia sẻ: "Tôi thấy nhận xét do AI viết quá máy móc, thiếu đi cá tính và đặc điểm riêng của từng học sinh. So với đó, tôi thích nhận xét viết tay của giáo viên hơn, như vậy mới thấy được sự quan tâm, cũng như tình cảm của giáo viên với từng học sinh."

Bên cạnh những người phản đối, cũng có nhiều phụ huynh lại cho rằng việc viết nhận xét học bạ vốn đã áp lực, nếu có thể nhờ AI hỗ trợ để nâng cao hiệu suất thì cũng không phải là điều xấu. Đồng thời, cũng có ý kiến cho rằng việc ứng dụng công nghệ để phân tích tình hình học tập của con em mình sẽ giúp lời nhận xét có tính định hướng và thiết thực hơn. "Sự kết hợp giữa AI và bổ sung từ giáo viên sẽ giúp nhận xét học sinh trở nên hoàn thiện hơn."

Giáo viên nói gì sau khi sử dụng AI

Về phần giáo viên, sau khi sử dụng thử nghiệm AI cũng đưa những phản hồi rất đa dạng. Một giáo viên dạy Văn tiểu học đã từng thử dùng AI để viết nhận xét, nhưng cô nhận thấy kết quả thường cứng nhắc và thiếu sự gần gũi. Cô cho rằng mặc dù AI có thể giúp tăng hiệu suất công việc, nhưng phụ huynh vẫn mong muốn nhận xét của con em mình có nhiều chi tiết cụ thể và lời động viên tích cực hơn. Ngược lại, một giáo viên khác lại có thái độ cởi mở hơn, cho rằng có thể sử dụng AI để tạo ra một khung sườn, sau đó dựa trên tình hình cụ thể của từng học sinh để chỉnh sửa, như vậy vừa đảm bảo tính gần gũi, vừa giữ được nét riêng.

Ảnh minh họa

Trong thời đại AI dần thâm nhập vào lĩnh vực giáo dục, việc kết hợp trí tuệ nhân tạo với phương pháp giảng dạy cá nhân hóa cũng trở thành một chủ đề được nhiều người quan tâm. Một số giáo viên tại trường tiểu học Phổ Gia, Hàng Châu (Trung Quốc) đang tìm hiểu một phương pháp như sau: Thông qua nền tảng số của trường, từ lượng dữ liệu học tập khổng lồ của học sinh, AI sẽ tạo ra những nhận xét ban đầu. Sau đó, giáo viên sẽ quan sát và chỉnh sửa, cuối cùng mới hoàn thiện thành nhận xét cá nhân hóa. Cách kết hợp này chắc chắn sẽ làm phong phú thêm nội dung nhận xét, đồng thời giảm tải áp lực công việc cho giáo viên. Sự tiến bộ của công nghệ mới là điều không thể phủ nhận. Xu hướng sử dụng AI viết nhận xét học sinh đang dần phổ biến. Tuy nhiên, cả phụ huynh và giáo viên đều không bỏ qua sự cân bằng giữa công nghệ và yếu tố con người. Một giáo viên chủ nhiệm chia sẻ kinh nghiệm của mình: "Tôi chấp nhận sự hỗ trợ của AI, nhưng việc bổ sung những quan sát và hiểu biết của tôi về các em vào nhận xét là điều không thể thiếu. Xét cho cùng, đây là tổng kết của chúng tôi về một giai đoạn trưởng thành của các em."

Ảnh minh họa

Hướng tới tương lai, làm thế nào để tận dụng công cụ công nghệ cao hỗ trợ hiệu quả cho công việc của giáo viên, đồng thời vẫn giữ được tính nhân văn trong lời nhận xét, đòi hỏi sự suy ngẫm và nỗ lực chung của các nhà giáo dục, phụ huynh, thậm chí là toàn bộ hệ sinh thái giáo dục. Đối với những ai muốn tìm kiếm sự cân bằng giữa hiệu quả và sự gần gũi, AI chắc chắn là một công cụ hữu ích, nhưng nó chắc chắn không thể thay thế được sự ấm áp được tạo ra từ sự tận tâm của người thầy, người cô. Vì vậy khi ứng dụng AI hãy nhớ sử dụng nó một cách thông minh và linh hoạt để phù hợp với tình hình thực tế.