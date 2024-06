Sáng nay (28/6), thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 vừa hoàn thành bài thi tổ hợp.

Môn Vật lý ít điểm 9

Đánh giá về các môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp KHTN, thầy Phạm Quốc Toản, giáo viên môn Vật Lý tại Hà Nội cho biết, đây là năm cuối cùng học sinh thi theo nội dung chương trình giáo dục phổ thông 2006, về cơ bản theo đúng hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo.

Đề thi năm nay không có gì bất ngờ với học sinh, bám sát cấu trúc đề tham khảo của Bộ đã ban hành, có tính phân loại cao.

Thí sinh phấn khởi sau khi ra khỏi phòng thi

“Đề thi dễ thở với học sinh có mục tiêu tốt nghiệp, các em dễ kiếm điểm 5, phân loại tốt với học sinh dùng môn Vật lí để xét tuyển đại học, cụ thể ở 10 câu cuối có 6 câu khó và 4 câu rất khó.

Về cấu trúc, 40 câu hỏi sắp xếp từ dễ đến khó, chủ yếu nội dung kiến thức lớp 12 THPT (90% - 36 câu hỏi) và một phần nhỏ kiến thức lớp 11 (10% - 4 câu).

Đề thi có hoảng 70% cơ bản và 30% mang tính phân loại. Câu hỏi trắc nghiệm định tính (lí thuyết) chiếm khoảng 50%. Các câu hỏi mang tính phân loại cao vẫn khai thác tư duy Vật lí sâu sắc như: kiến thức liên quan đến thực tiễn, ứng dụng, câu hỏi khai thác đồ thị về dao động cơ và dòng điện xoay chiều, câu hỏi thí nghiệm, câu hỏi về cơ hệ. Bên cạnh đó có những câu khó, dài và mất khá nhiều thời gian để tư duy hiện tượng và giải.

Học sinh cần chú ý hơn ở câu hỏi thông hiểu, đặc biệt là những câu trắc nghiệm định tính. Đôi khi đọc xong có cảm giác rất dễ nhưng có khi bị lừa về mặt bản chất Vật lí. Đến những câu này, thí sinh cần bình tĩnh đọc kỹ câu hỏi, không vội vàng trong việc chốt đáp án cuối cùng”, thầy Toản phân tích.

Theo thầy Phạm Quôc Toản, phổ điểm năm nay sẽ chủ yếu từ 6-7 điểm, ít thí sinh đạt trên 9 điểm và rất ít điểm 10 tuyệt đối.

Để làm tốt đề thi môn Vật lý năm nay, thầy Phạm Quốc Toản cho rằng, thí sinh cần bình tĩnh, làm nhanh những câu hỏi mức độ nhận biết và thông hiểu, chắc chắn đáp án nào tô luôn vào phiếu trả lời trắc nghiệm.

Sau khi làm tới câu 30-32 nên kiểm tra lướt qua một lượt để đảm bảo độ chính xác cao. Sau đó, mới dồn tâm sức làm các câu mức vận dụng và vận dụng cao.

Khoảng 5 phút cuối không nên làm tiếp các câu khó nữa mà nên dành thời gian kiểm tra việc tô chuẩn các đáp án (Lưu ý tô đủ số câu trả lời).

Điểm môn Hóa tăng nhẹ

Còn theo thầy Phạm Thanh Tùng, giáo viên môn Hóa học tại Hà Nội, đề thi năm nay có độ khó ở mức độ vừa phải, tương tự như đề minh họa. Độ phủ kiến thức tập trung chủ yếu ở chương trình lớp 12, một số câu hỏi lớp 11 và không có câu hỏi nằm trong chương trình lớp 10.

Các câu hỏi thực tiễn xuất hiện nhiều hơn, không có bài tập mới hoặc lạ, có 1 bài tập thực tiễn tương tự đề tham khảo.

“Đề thi chủ yếu nằm ở chương trình hóa học 12, một số câu hỏi quen thuộc ở chương trình lớp 11 và không có xuất hiện những câu hỏi đặc thù của chương trình hóa học 10. Các chủ đề xuất hiện tượng tự đề tham khảo và các đề năm trước. Đề thi giảm tải hơn các câu hỏi nặng nề về tính toán và tăng các câu hỏi tư duy và câu hỏi thực tiễn. Các câu hỏi thực tiễn hướng tới các vấn đề thực tế như khí nhà kính và điều chế thuốc nổ, acid. Đề thi nhẹ nhàng hơn so với 2023 và cùng độ rộng kiến thức. Mức độ đề thi có sự phân hóa nhẹ ở 10 câu hỏi cuối. Phổ điểm năm nay có thể cao hơn năm 2023 0,5 điểm”, thầy Tùng nhận định.

Đưa ra một số gợi ý về việc ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm tới, thầy Tùng lưu ý, kì thi sẽ có sự thay đổi về nội dung chương trình cũng như các cấu trúc câu hỏi của đề thi. Riêng môn Hóa học có thể sẽ thay đổi 80% so với các năm cũ, giảm tải các bài tập cũ không mang tính thực tiễn như bài tập đốt cháy chất hữu cơ, hòa tan hỗn hợp chất bằng dung dịch acid,… đề thi hướng tới những chủ đề mới về năng lượng phản ứng, về tốc độ phản ứng, về cơ chế phản ứng và bản chất hóa học nhiều hơn. Do đó học sinh cần nắm chắc kiến thức nền tảng, và những nội dung chuyên sâu về cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ, cấu trúc phân tử hợp chất vô cơ. Đề thi THPTQG 2025 có những mô thức câu hỏi mới như nhận định đúng – sai, và câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Do đó các bạn cần luyện thêm các dạng bài tập này tránh bỡ ngỡ.

Đề thi Sinh học vừa sức học sinh khá, giỏi

Còn với môn Sinh học, cô Nguyễn Thị Kim Anh, giáo viên Sinh học tại Hà Nội nhận định, đề có độ khó hơn so với đề minh họa, vừa tầm với học sinh khá, giỏi. Mức điểm mà học sinh dễ đạt được khoảng 6 - 7 điểm.

“Tương tự như các năm trước, đề thi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12 (36 câu, chiếm 9

điểm), lớp 11 có 4 câu hỏi (chiếm 10%). Các câu ở mức vận dụng tập trung vào các chuyên đề như: Cơ chế di truyền và biến dị, di truyền quần thể, di truyền y học, quy luật di truyền và sinh thái học. So với đề minh họa, đề thi giảm số câu phần cơ chế di truyền và biến dị, ứng dụng di truyền học, tăng số câu phần quy luật di truyền và di truyền học quần thể.

Câu hỏi phần vận dụng giảm lượng bài tập tính toán, tăng số và mức độ câu hỏi tư duy logic”, cô Kim Anh nhận định.

Đưa ra lời khuyên cho thí sinh chuẩn bị thi vào năm học tới, cô Kim Anh lưu ý các em nên ôn kĩ chương trình Sinh học lớp 12 sau đó mới ôn tới lớp 11. Trong nội dung lớp 11 tập trung ở phần

chuyển sinh lí học thực vật và sinh lí học động vật, chú ý các nội dung lí thuyết, các dạng bài tập đơn giản tránh mất điểm đáng tiếc. Những câu khó cần chia nhỏ nội dung đề để dễ hiểu hơn, đọc kỹ những dữ kiện đề cho. Bên cạnh đó, thí sinh cũng nên dành thời gian luyện đề để tăng khả năng phản xạ và kiểm soát thời gian.