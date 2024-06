Năm 2024 cả nước có 1.071.393 thí sinh đăng ký dự thi, cao hơn năm trước 47.330 thí sinh. Trong đó, số thí sinh tự do là 46.978, tăng 9.137 so với năm 2023. Do thí sinh tăng nên số điểm thi năm nay cũng tăng 51 điểm so với năm trước, ở mức 2.323 điểm thi với 45.149 phòng thi.

Đáng chú ý, 66.927 thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ (do có các chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của Bộ GD&ĐT), chiếm 6,25% tổng số thí sinh và tăng hơn 20.000 thí sinh so với năm 2023.

Cũng theo Bộ GD&ĐT, thời gian công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 dự kiến vào 8h ngày 17/7.