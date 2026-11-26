Giáo viên trực tiếp dạy, phục hồi chức năng cho người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, nhân viên tư vấn Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và người trực tiếp rà phá bom, mìn có tên trong danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm bổ sung từ ngày 15/02/2024.

Mục III của danh mục kèm Thông tư 19/2023/TT-BLĐTBXH dành cho lĩnh vực thương binh và xã hội. Khác với các mục về xây dựng, vận tải, phần lớn công việc ở đây là chăm sóc, trợ giúp con người.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ)

Tên nghề hoặc công việc Điều kiện lao động Trực tiếp rà phá bom, mìn, vật liệu nổ; xử lý bom, mìn sau rà phá Loại VI Nhân viên tư vấn Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 Loại IV Giáo viên trực tiếp can thiệp, dạy văn hóa, dạy nghề, tư vấn việc làm, phục hồi chức năng, trợ giúp pháp lý, huấn luyện viên, bác sĩ khám phân loại thương tật thể thao, hỗ trợ đối với người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng Loại IV Sản xuất, lắp ráp dụng cụ chỉnh hình Loại IV Trực tiếp giải quyết chế độ chính sách đối với thương binh, bệnh binh và hỗ trợ trực tiếp người có công về điều dưỡng tại đơn vị Loại IV

Nguồn: Thông tư 19/2023/TT-BLĐTBXH, mục III danh mục bổ sung.

Dòng thứ ba bao trùm khá rộng. Ngoài giáo viên, dòng này còn ghi người làm tư vấn việc làm, phục hồi chức năng, trợ giúp pháp lý, huấn luyện viên và bác sĩ khám phân loại thương tật thể thao, với điều kiện đối tượng được hỗ trợ là người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng.

Người làm các công việc này đủ 15 năm, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, được hưởng lương hưu sớm theo điểm b khoản 1 Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội 2024. Năm 2026, mức tuổi thấp nhất là 56 tuổi 6 tháng với nam và 52 tuổi với nữ; từ năm 2028 mức của nam cố định ở 57 tuổi, từ năm 2035 mức của nữ cố định ở 55 tuổi, theo Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP.

Nghỉ sớm theo diện này không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu. Một tư vấn viên nữ có 22 năm đóng được hưởng 59% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, như người nghỉ đúng tuổi.

Danh mục có hiệu lực từ ngày 15/02/2024. Người làm các công việc trên nên kiểm tra tên chức danh trong hợp đồng và hồ sơ bảo hiểm xã hội có khớp với tên trong danh mục hay không.