Giáo viên dạy lái xe chỉ dẫn sai bị xử phạt thế nào?

Giáo viên hướng dẫn học viên thực hành lái xe nếu chỉ dẫn sai có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí xem xét trách nhiệm nếu để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Theo thạc sỹ, luật sư Nguyễn Bá Hưng, thuộc Đoàn luật sư TP Hà Nội, trường hợp giáo viên dạy thực hành lái xe hướng dẫn học viên thực hiện các hành vi trái quy định về giao thông đường bộ hoặc vi phạm quy trình đào tạo có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí bị xem xét trách nhiệm trong trường hợp để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Theo luật, giáo viên dạy lái xe có trách nhiệm hướng dẫn học viên chấp hành đúng các quy tắc giao thông, kỹ năng điều khiển phương tiện và quy trình thực hành lái xe. Trường hợp giáo viên hướng dẫn sai quy định, không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trên xe tập lái hoặc để học viên thực hiện các hành vi vi phạm luật giao thông, cơ quan chức năng có thể xử phạt theo quy định hiện hành.

Các hành vi vi phạm như không ngồi bên cạnh để hướng dẫn học viên, cho xe tập lái hoạt động sai phạm vi được phép, không thực hiện đúng giáo án hoặc vi phạm các điều kiện trong quá trình đào tạo đều thuộc diện bị xử lý hành chính.

Đáng chú ý, nếu giáo viên hướng dẫn học viên thực hiện các hành vi như đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, đi sai làn đường hoặc không chấp hành hệ thống báo hiệu giao thông, trách nhiệm có thể không chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính.

Trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông gây thiệt hại về người và tài sản, cơ quan chức năng sẽ xem xét trách nhiệm của giáo viên, cơ sở đào tạo và các bên liên quan theo quy định của pháp luật.

Do đó, luật sư Hưng khuyến cáo học viên cần chủ động tìm hiểu quy định pháp luật , đồng thời phản ánh kịp thời tới cơ sở đào tạo hoặc cơ quan quản lý khi phát hiện giáo viên hướng dẫn sai quy trình, nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo và an toàn giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, cơ quan chức năng có quyền phát hiện, xử lý vi phạm giao thông đường bộ đối với trường hợp xe tập lái vi phạm. Do tính đặc thù là người điều khiển phương tiện đang thực hành “tập lái xe” nên pháp luật phân hóa trách nhiệm khi xử phạt, xác định lỗi thuộc về người học lái hay giáo viên hướng dẫn.

Người đàn ông tự xưng thầy dạy lái xe đi sai làn, hỏi CSGT: 'Em biết anh không?'
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

Tên lửa Blue Origin phát nổ thành quả cầu lửa khi rời bệ phóng

Hình ảnh 2 đối tượng cầm búa, đập tủ kính lấy vàng ở TPHCM

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Xe ga giá chỉ 21 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị vượt Honda Vision

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

