Theo thạc sỹ, luật sư Nguyễn Bá Hưng, thuộc Đoàn luật sư TP Hà Nội, trường hợp giáo viên dạy thực hành lái xe hướng dẫn học viên thực hiện các hành vi trái quy định về giao thông đường bộ hoặc vi phạm quy trình đào tạo có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí bị xem xét trách nhiệm trong trường hợp để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Học viên điều khiển xe tập lái vi phạm giao thông do giáo viên chỉ dẫn sai thì cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý đối với giáo viên. (Ảnh minh họa)

Theo luật, giáo viên dạy lái xe có trách nhiệm hướng dẫn học viên chấp hành đúng các quy tắc giao thông, kỹ năng điều khiển phương tiện và quy trình thực hành lái xe. Trường hợp giáo viên hướng dẫn sai quy định, không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trên xe tập lái hoặc để học viên thực hiện các hành vi vi phạm luật giao thông, cơ quan chức năng có thể xử phạt theo quy định hiện hành.

Các hành vi vi phạm như không ngồi bên cạnh để hướng dẫn học viên, cho xe tập lái hoạt động sai phạm vi được phép, không thực hiện đúng giáo án hoặc vi phạm các điều kiện trong quá trình đào tạo đều thuộc diện bị xử lý hành chính.

Đáng chú ý, nếu giáo viên hướng dẫn học viên thực hiện các hành vi như đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, đi sai làn đường hoặc không chấp hành hệ thống báo hiệu giao thông, trách nhiệm có thể không chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính.

Trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông gây thiệt hại về người và tài sản, cơ quan chức năng sẽ xem xét trách nhiệm của giáo viên, cơ sở đào tạo và các bên liên quan theo quy định của pháp luật.

Do đó, luật sư Hưng khuyến cáo học viên cần chủ động tìm hiểu quy định pháp luật , đồng thời phản ánh kịp thời tới cơ sở đào tạo hoặc cơ quan quản lý khi phát hiện giáo viên hướng dẫn sai quy trình, nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo và an toàn giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, cơ quan chức năng có quyền phát hiện, xử lý vi phạm giao thông đường bộ đối với trường hợp xe tập lái vi phạm. Do tính đặc thù là người điều khiển phương tiện đang thực hành “tập lái xe” nên pháp luật phân hóa trách nhiệm khi xử phạt, xác định lỗi thuộc về người học lái hay giáo viên hướng dẫn.