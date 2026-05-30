Người đàn ông tự xưng thầy dạy lái xe đi sai làn, hỏi CSGT: 'Em biết anh không?'

Minh Tuệ
|

CSGT Hà Nội mời làm việc người đàn ông tự xưng thầy dạy lái xe, đi sai làn, dừng xe giữa đường tranh cãi với lực lượng chức năng.

Ngày 30/5, trao đổi với PV Báo Điện tử VTC News, đại diện Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết đơn vị đang xác minh, làm việc với người đàn ông xuất hiện trong đoạn video tự xưng là thầy dạy lái xe, đi sai làn , và phát ngôn: "Em biết anh không?" khi bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Hình ảnh từ camera hành trình cho thấy ô tô đi vào làn dành cho xe máy. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video được ghi lại từ camera hành trình của một ô tô lưu thông trên tuyến đường Bắc Ninh - Hà Nội, đoạn qua cầu Phù Đổng theo hướng về cầu Thanh Trì.

Theo nội dung video, khi đến khu vực gần lối rẽ vào chung cư Ruby, thuộc phường Phúc Lợi, chiếc ô tô đi vào làn đường dành riêng cho xe máy.

Tổ CSGT đang làm nhiệm vụ ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh và đưa xe vào vị trí làm việc theo hướng dẫn, người đàn ông điều khiển phương tiện đã lớn tiếng hỏi lực lượng chức năng: "Em biết anh không?".

Dù CSGT giải thích "đây là làn xe mô tô, không phải làn ô tô", nhưng người đàn ông trên xe vẫn cố chấp nói "em không biết anh mà lại bảo làn ô tô?".

CSGT đáp lời không biết người này là ai và yêu cầu người này đỗ xe, nhường đường các phương tiện phía sau.

Người đàn ông ngồi trong xe tranh cãi với cán bộ CSGT. (Ảnh cắt từ clip)

"Anh là K.C.T., em biết anh không?", người đàn ông tiếp tục nói với cán bộ CSGT.

Người này còn ngang ngược thách thức: "Anh không quan tâm, nhà anh ở đây, bây giờ anh đang vội, anh không đỗ mà anh đi, bây giờ em muốn bắt anh không?".

Cơ quan chức năng chưa cung cấp danh tính, tuy nhiên theo cộng động mạng, người đàn ông trên là chủ tài khoản có nhiều lượt theo dõi trên mạng xã hội Tiktok, Facebook, người này cũng được cho là thầy dạy lái xe .

Đoạn video nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến phản hồi của dư luận. Nhiều bình luận bức xúc trước thái độ của người đàn ông khi ứng xử với lực lượng chức năng.

Cộng đồng mạng cho rằng, dù người đàn ông đó là ai thì vi phạm giao thông cũng cần phải xử lý thật nghiêm để răn đe.

